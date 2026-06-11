Když se výlet na kole zvrtne, následky mohou být různé. Někdy půjde „jen“ o odřené koleno nebo prasklý rám, jindy o zranění, poškozené cizí auto, střet s chodcem nebo nehodu v zahraničí. Jenže právě tady mnoho lidí narazí: neexistuje jedna univerzální pojistka, která by automaticky vyřešila všechno.
U cyklistiky se totiž potkává několik různých typů pojištění a každé funguje trochu jinak. Jedno se vztahuje na zdraví jezdce, jiné na škodu způsobenou někomu dalšímu, další může chránit samotné kolo nebo sportovní výbavu. Do toho vstupují limity, výluky, pravidla pro půjčená kola, rekreační sport, rizikovější disciplíny i cesty do zahraničí. Vyplatí se zorientovat se v tom předem.
Když spadnete sami
První situace je nejjednodušší na představu, ale v praxi nemusí být levná: cyklista spadne při běžné jízdě a skončí to úrazem. Může jít o zlomenou klíční kost, poraněné koleno, otřes mozku nebo vážnější následky, kvůli nimž člověk nemůže pracovat. V takovém případě se neřeší odpovědnost někoho jiného, ale finanční dopady vlastního zranění.
„Tady typicky může pomoci úrazové pojištění. To se vztahuje i na situace, kdy si člověk zranění způsobí sám. Například mu uklouzne kolo, nezvládne zatáčku nebo spadne při rekreační vyjížďce,“ říká Jitka Urbaníková Volná, manažerka životního pojištění v České podnikatelské pojišťovně (ČPP).
Plnění bude záležet na konkrétním nastavení smlouvy. Důležité je proto neřešit jen to, zda úrazové pojištění máte (ať už samostatné nebo v rámci jiné pojistky, např. životní), ale i jaká rizika a na jaké částky jsou ve smlouvě sjednaná. Lehký úraz, několik týdnů léčení, dlouhá pracovní neschopnost nebo trvalé omezení pohybu totiž znamenají z pohledu pojištění odlišné situace.
„Nejčastěji klienti čerpají plnění za tělesné poškození způsobené úrazem, a to buď formou procentního plnění, nebo denního odškodného. Podle nastavení smlouvy ale může pojištění zahrnovat také hospitalizaci, pracovní neschopnost, trvalé následky úrazu, invaliditu, případně i smrt,“ shrnuje Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativy.
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V cizině pomůže cestovní pojištění
Zvláštní pozornost si zaslouží cyklistika na dovolené v zahraničí. Taky úrazové pojištění může pomoci s finančními následky zranění podle toho, co máte sjednáno ve smlouvě. Účty za lékaře, nemocnici a další náklady už ale pokrýt nemusí. Právě proto je při cestě za hranice důležité myslet na cestovní pojištění a při jeho sjednávání zkontrolovat, zda nastavení odpovídá tomu, jakým způsobem budete na kole jezdit.
„V zahraničí cestovní pojištění pokrývá například léčebné výlohy, hospitalizaci nebo převoz zpět do Česka. A to až do výše sjednaného limitu,“ popisuje Filip Zavřel, ředitel marketingu Direct pojišťovny. Tedy, pokud pojedete na kole v souladu s tím, co jste si sjednali v pojistce. Rozhodující totiž není jen to, že jedete „na kole“, ale i kde, jak rychle a za jakých podmínek.
„U cestovního pojištění by pro úspěšnou likvidaci bylo podstatné, že k újmě na zdraví došlo skutečně u rekreačního využití kola. Jakákoliv jiná aktivita by musela být adekvátně připojištěna v rámci rizikových aktivit. Platí to zejména pro tzv. downhill nebo podobné sjezdy či jízdy v cykloparku nebo tzv. single tracku,“ upozorňuje Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny.
V praxi tak může rozhodovat detail, proto je důležité si rozsah cestovní pojištění dobře zkontrolovat. Při správném nastavení pak umí pokrýt takřka všechny komplikace s takovým zraněním spojené. Typickým modelovým příkladem může být cyklista, který si během dovolené v Rakousku při běžné rekreační jízdě zlomí klíční kost. Jak vysvětluje Filip Zavřel, z cestovního pojištění řešit ošetření, rentgen, případnou operaci nebo převoz zpět domů. Pokud má v rámci cestovního pojištění sjednané i úrazové připojištění, může po ukončení léčby připadat v úvahu také odškodnění za trvalé následky. A pokud zranění pokazí plánovaný program dovolené, může se uplatnit i pojištění zkažené dovolené, které kompenzuje dny strávené léčbou místo výlety.
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Rozbité kolo může stát desítky tisíc
Pád na kole nemusí bolet jen cyklistu. Často ho odnese i samotné kolo: prasklý rám, zničená přehazovačka, poškozené elektrokolo, helma, cyklocomputer nebo další vybavení. U dražších kol a karbonových rámů se přitom škoda velmi rychle dostane do desítek tisíc korun. Pojišťovna UNIQA tak upozorňuje, že právě rostoucí hodnota kol, elektrokol a specializovaného příslušenství zvyšuje i objem majetkových škod.
Samotné kolo je proto třeba „zajistit“ jinak. Pomoci může pojištění sportovní výbavy, speciální pojištění kola nebo vhodně nastavené pojištění domácnosti s potřebnými připojištěními. Důležité je sledovat nejen limit, ale i to, zda se pojištění vztahuje na škody při jízdě, při přepravě, mimo domov nebo v zahraničí.
Například Kooperativa nabízí Pojištění sportovní výbavy FIT, které se vztahuje i na poškození či zničení kola při nehodě. „Je to takové havarijní pojištění pro sportovní výbavu,“ říká Milan Káňa. Vyplatí se těm, kteří sportují pravidelně, vlastní kvalitní či drahé vybavení nebo cestují za sportem. Pro limit 50 tisíc korun je pojistné zhruba 1640 korun na rok, pro limit 100 tisíc korun vyjde přibližně na 3 tisíce korun za rok.
Direct pojišťovna umožňuje připojistit sportovní výbavu v rámci majetkového pojištění, které platí nejen doma, ale i na výletě po Česku nebo na cestách a dovolené po Evropě. Cena se odvíjí od hodnoty kola a zvoleného limitu. Například kolo v hodnotě 80 tisíc korun lze pojistit přibližně za necelé 2 tisíce korun ročně.
U Generali Česká pojišťovny je možné kola „zabezpečit“ prostřednictvím připojištění Aktiv pro sportovní vybavení, a to na území celé Evropy. Vztahovat se bude na odcizení, poškození, zničení nebo ztrátu, například i při nehodě nebo náhodném rozbití.
Že nejde o okrajové škody, ukazuje příklad ERGO, která má v nabídce speciální pojištění kol a elektrokol. „Jeden z našich klientů měl loni vážnou nehodu při jízdě v horském terénu. Ve vysoké rychlosti havaroval a jeho kolo se poškodilo o kameny. Bohužel to odnesl karbonový rám. Vzhledem k velkému rozsahu škody a poškození klíčových částí kola jsme klientovi uhradili nákup nového rámu,“ říká Vlastimil Divoký.
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Půjčené kolo? Pozor na rozdíly
U vypůjčeného kola se podmínky pojišťoven výrazně liší. Například ČPP rozlišuje mezi kolem z půjčovny a kolem od kamaráda. „Poškození kola zapůjčeného (pronajatého) z půjčovny kryje pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě či pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění. Škoda na kole zapůjčeném (převzatém) od kamaráda tímto pojištěním krytá není,“ vysvětluje Michal Šimon, manažer neživotního pojištění v ČPP.
U Directu se pojištění sportovních potřeb vztahuje jen na vlastní věci. U půjčeného kola může pomoci odpovědnost z běžného života, ale u pronajatých věcí je podle pojišťovny potřeba připojištění odpovědnosti za věci pronajaté.
Kooperativa má u svého FIT krytí širší přístup: „Pojištění sportovní výbavy FIT kryje i půjčené kolo z půjčovny i od kamaráda,“ uvádí Milan Káňa.
Generali Česká pojišťovna naopak říká, že na zapůjčené věci se její pojištění běžně nevztahuje; v cestovním pojištění ale nabízí připojištění spoluúčasti na věci půjčené. „Z něj hradíme při neúmyslném poškození spoluúčast pronajaté věci. V tomto případě (elektro)kola. Doporučujeme si proto vždy ověřit, že pronajatá věc je v rámci ceny pronájmu již pojištěná. Pojištění spoluúčasti uhradí škody do 50 tisíc korun,“ upřesňuje Jan Marek.
Když škodu způsobí cyklista
Srážka s chodcem, střet s jiným cyklistou nebo poškozené zaparkované auto už nejsou škodou na vlastním kole. Jde o odpovědnost vůči někomu jinému. K tomu slouží pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, často označované jako pojistka na blbost.
„Pojištění se vztahuje i na zájmové činnosti, činnosti při rekreaci a zábavě včetně provozování amatérské sportovní činnosti,“ říká Michal Šimon z ČPP. Taková pojistka může řešit újmu na zdraví i škody na majetku, například náklady na léčení, bolestné, ušlý příjem nebo opravu poškozené věci. A platí nejen pro toho, kdo pojištění sjednává, ale pro celou rodinu, obvykle i v zahraničí.
„Typickým případem z praxe je situace, kdy cyklista na cyklostezce nebo ve městě nedobrzdí a srazí chodce. Ten si při pádu způsobí zranění a zároveň dojde i k poškození jeho osobních věcí, například telefonu, notebooku nebo oblečení. Taková škoda se pak řeší právě z pojištění odpovědnosti cyklisty,“ popisuje Milan Káňa.
Dodává, že i relativně drobná nehoda může znamenat škodu v řádu desítek tisíc korun. Někdy se však může jednat i o sumu ve zcela jiných řádech. Kooperativa řešila i případ, kdy cyklista na přechodu srazil starší chodkyni, která bohužel následkem nehody zemřela. Celkové pojistné plnění dosáhlo částky 1,8 milionu korun. Pokud by viník škody neměl pojištění odpovědnosti na odpovídající limit, zaplatil by vše ze svého.
Jan Marek ještě upozorňuje, že pro hladší řešení škody je důležité doložit fotografie, video, svědecké výpovědi nebo policejní protokol.
Alkohol, světla a helma mohou krátit plnění
Pojištění neznamená, že cyklista může ignorovat pravidla. V pojišťovacích podmínkách jsou totiž také výluky nebo důvody ke krácení: úmysl, alkohol, jiné návykové látky, hrubá nedbalost, porušení dopravních pravidel nebo profesionální sport. U odpovědnosti může být problém také výdělečná činnost, například rozvoz jídla.
Například pojišťovna UNIQA loni krátila plnění zhruba u 3,1 procenta případů, obvykle kvůli spoluzavinění nehody nebo porušení pravidel. ČSOB Pojišťovna uvádí u svých případů přibližně 20 procent krácení, například kvůli alkoholu, absenci reflexních prvků nebo nepoužití přilby.
„Standardně jsou vyloučeny události způsobené pod vlivem alkoholu, návykových látek, stejně tak ty, které byly způsobeny hrubou nedbalostí nebo dokonce úmyslně,“ upozorňuje Milan Káňa z Kooperativy. A Michal Šimon z ČPP doplňuje, že u škody způsobené pod vlivem alkoholu může pojišťovna poškozenému plnit, ale následně vyplacenou částku požadovat zpět po pojištěném (tzv. regres).