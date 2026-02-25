Podle odhadů České asociace pojišťoven nastalo v roce 2024 více než 85 tisíc pojistných událostí z cestovního pojištění, za které pojišťovny vyplatily téměř 1,3 miliardy korun. Část případů ale končí krácením nebo zamítnutím. Důvod? Výluky a podmínky, které si řada lidí přečte až zpětně.
Proto přinášíme deset nejčastějších situací, kdy můžete narazit. A také důkaz, že přístup pojišťoven není zdaleka jednotný.
1. Alkohol a návykové látky
Sklenka vína k večeři? Většinou bez problému. Ale hranice existují.
Pojišťovny se o požití alkoholu dozví z lékařské dokumentace, policejní zprávy nebo od Horské služby. Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) deklaruje možnost krácení plnění až o 50 %. Většina pojišťoven (například Kooperativa, Evropská pojišťovna – ERV) ale nejprve zkoumá příčinnou souvislost mezi alkoholem a vznikem škody. Allianz toleruje hladinu do 0,8 ‰.
Podobně přistupuje Generali Česká pojišťovna u svého Chytrého cestovního pojištění. „Pouze tady platí takzvaná Bezpečná hladinka. To znamená, že pokud se klient zraní a je mu naměřeno do 0,8 ‰, jeho pojistná událost je likvidní. Samozřejmě pouze v případě, že neporuší zákony a nařízení dané země,“ popisuje řešení Pavlína Adámková z Externí komunikace.
2. Chronická onemocnění
Pojišťovna vždy zkoumá, v jakém stavu klient odjížděl. Když zjistí, že zdravotní potíže měl už před cestou, může plnění krátit, nebo odmítnout. Příklad? Klient byl v Chorvatsku hospitalizován s poruchami tlaku. Pojišťovna zjistila, že dva měsíce před odjezdem byl kvůli kolísavému tlaku také v nemocnici a lékaři mu následně ladili medikaci pro zlepšení stavu.
Většina pojišťoven ale kryje zhoršení chronického onemocnění, pokud byl zdravotní stav před odjezdem stabilizovaný – typicky alespoň 6 měsíců bez komplikací, změny léčby či hospitalizace. Výjimky? Allianz vyžaduje 4 měsíce, Kooperativa 12 měsíců.
Generali Česká pojišťovna umožňuje individuální pojištění chronicky nemocného na základě dotazníku vyplněného lékařem. Pokud klienta přijme, je ve smlouvě přesně uvedeno, na jakou diagnózu se ochrana vztahuje.
3. Těhotenství
Cestování v těhotenství je možné, ale s limity. Více pojišťoven (například Generali Česká, UNIQA) kryje léčebné výlohy spojené s těhotenstvím do 26. týdne. Kooperativa uvádí platnost do 10 týdnů před předpokládaným datem porodu. ČPP hradí nezbytné ošetření do 24. týdne gravidity.
Rizikové těhotenství vedené už před odjezdem je však z krytí vyloučeno.
4. Rizikové a nebezpečné sporty
Věděli jste, že se rozlišují rekreační, rizikové a nebezpečné sporty? Rozdíly jsou zásadní.
Rekreační aktivity bývají v základním tarifu. Pokud je ale sportovní výkon hlavním účelem cesty, je třeba připojištění. Jenže hranice se liší. UNIQA požaduje připojištění i pro sjezdové lyžování na vyhrazených tratích, zatímco Kooperativa a Generali Česká ho mají v základu. ERV označuje za rizikové například skialpinismus a lyžování ve volném terénu dostupném lanovkou, ČPP vyžaduje připojištění pro jízdu na sněžném skútru.
Nebezpečné sporty (například vysokohorská turistika nad 5 000 metrů nad mořem, heliskiing, freediving, letecké sporty, bojové sporty či jeskyňářství) se pojišťují jen výjimečně a individuálně. Některé jsou nepojistitelné – jde o potápění se žraloky nebo canyoning (UNIQA).
„Připojistit je třeba všechny sporty prováděné soutěžně a registrovanými sportovci, a to i na soustředění,“ připomíná Milan Káňa z Kooperativy. Jiné společnosti ale organizované závody a soutěže v individuálním cestovním pojištění nesjednávají vůbec.
Pojišťovna může odmítnout plnění i tehdy, pokud nebylo použito předepsané bezpečnostní vybavení, upozorňuje Marie Petrovová z Allianz.
5. Škody na půjčených věcech a pronajatých prostorách
Půjčené auto, skútr nebo plachetnice? Tady se rozdíly mezi pojišťovnami prohlubují.
ERV Evropská pojišťovna nabízí pojištění odpovědnosti i na škody na pronajatém motorovém vozidle – konkrétně úhradu spoluúčasti do 5 tisíc korun. UNIQA má škody na zapůjčených věcech (auto, vodní skútr, plachetnice) ve výlukách, stejně jako propadlou kauci.
Výjimkou bývají kryté škody na vybavení pronajatého ubytování (zmiňuje i Allianz) nebo spoluúčast na pronajatém autě do 10 tisíc korun (Kooperativa).
Adéla Janů z ČPP uvádí: „Pojištěním odpovědnosti v cestovním pojištění jsou kryté věci zapůjčené, například paddleboard do výše sublimitu podle smlouvy, věci nemovité sloužící k přechodnému pobytu během cesty nebo převzaté věci movité, které jsou nedílnou součástí, a to do výše limitu. Kauci nelze z pojištění odpovědnosti hradit, jelikož je to vlastní škoda a v tomto případě nevzniká újma třetí straně.“
Generali Česká pojišťovna nabízí speciální připojištění spoluúčasti na věci půjčené, tedy (elektro)kolo, elektrokoloběžka, osobní auto, karavan nebo obytný vůz, motocykl, plachetnice, vodní skútr a motorový člun, případně pronajatý hausbót. Limit je 50 tisíc Kč.
6. Pojištění storna
Po covidové pandemii výrazně vzrostl zájem o připojištění storna. Lidé se chtějí zabezpečit proti finanční ztrátě v případě, kdy nebudou moct na cestu odjet. Nicméně toto krytí má řadu speciálních podmínek, a ty je třeba dodržet, aby byl nárok uznán. Mezi ně patří:
- připojištění se váže k cestovnímu pojištění a osobám uvedeným ve smlouvě s CK,
- musí se sjednat současně s nákupem cestovních služeb nebo následující den,
- nikdy se nevztahuje na „nechuť odjet“, zrušení letu, zrušení dovolené zaměstnavatelem nebo cestovní kanceláří, a ani na částečně nevyužité služby,
- po zahájení čerpání cestovních služeb (na začátku dovolené) už neplatí,
- nekryje situace, kdy nemůže na cestu vyrazit osoba, která má důležitou roli, ale je zastupitelná (např. řidič, průvodce, kapitán lodi).
Jaké jsou tedy typické situace před odjezdem, v nichž mohou turisté uplatnit nárok z připojištění? Pojistné podmínky každé pojišťovny je dost striktně vymezují. Jsou to hlavně akutní onemocnění, úraz, úmrtí v rodině, neodkladná péče o děti a domácí zvíře, kvůli nimž se neočekávaně nemůžeme vzdálit. Dále kryje připojištění například neplánované předvolání před soud nebo pohřeb blízké osoby. Některé společnosti přidávají i další události – UNIQA myslí na vztahové situace, jako je zrušení svatby a svatební cesty nebo rozvod. A dále platí připojištění i kvůli nesložení závěrečné zkoušky, jako jsou státnice či maturita.
7. Pes na dovolené
Z běžného cestovního pojištění nelze hradit léčbu nemocného nebo zraněného zvířete, a to ani v rodinném tarifu. Zvíře musí mít vlastní připojištění – a to nenabízí každá pojišťovna.
Krytí se vztahuje na nezbytné léčení v zahraničí, obvykle s limitem v řádu desítek tisíc korun (například Generali Česká do 30 tisíc Kč). Někteří pojistitelé uplatňují i časové omezení – ERV Evropská 30 dnů, Generali Česká 10 dnů.
Jiná situace je u odpovědnosti. Generali Česká pojišťovna řešila případ, kdy štěkající pes vyplašil koně, jezdkyně spadla a zlomila si nohu. Takové škody bývají kryty z odpovědnosti v komplexním cestovním pojištění, případně z pojištění odpovědnosti k domácnosti (často platného po celé Evropě). Opět je klíčový dostatečný limit.
8. Sjednání pojištění až ze zahraničí
Zapomenout může každý. Pojištění lze on-line sjednat i ze zahraničí, ale s čekací dobou. Ta má zabránit zneužití – tedy sjednání pojištění až ve chvíli, kdy už se něco stalo.
Pokud tedy klient uzavře a zaplatí pojištění až cestou nebo při pobytu za hranicemi, UNIQA stanovuje začátek platnosti až 7 dní od zaplacení, ČPP a Allianz 3 dny, Kooperativa 24 hodin. Naopak ERV pojištění ze zahraničí neumožňuje, lze pouze prodloužit stávající.
9. Nadstandardní péče bez vědomí asistence
Z cestovního pojištění se hradí pouze akutní a nezbytná péče. Klíčové je kontaktovat asistenční službu a řídit se jejími pokyny.
Někdy se soukromé kliniky snaží z pojištění „vytěžit“ maximum. Pokud klient uhradí nadstandardní či nepřiměřeně drahé služby bez konzultace, může pojišťovna plnění odmítnout. Podobnou situaci zažil nedávno muž s poraněným kolenem, který úraz řešil na soukromé klinice v Itálii. Ošetření (snímkování, injekce, fixace ortézou) stálo 12 500 eur, přičemž lékař naléhal na to, aby se ihned provedla operace s hospitalizací. To zkalkuloval na 26 400 eur, a rovnou hlásil, že kartička evropského pojištění EHIC u nich neplatí. Po konzultaci s asistencí se ukázalo, že operace není urgentní a počká po repatriaci domů.
Vlastimil Divoký z ERV upozorňuje, že se vždy posuzují konkrétní okolnosti. Adéla Janů z ČPP dodává: „Pojišťovna by ve sporném případě řešila efektivitu vynaložených prostředků, zda náklady odpovídaly potřebám klienta a nebyly uměle navýšeny.“ Marie Petrovová z Allianz připomíná: „Prioritou je samozřejmě vždy záchrana života. Pokud dojde k jeho ohrožení, je nutné nejdříve vyhledat lékařskou pomoc a řídit se pokyny ošetřujícího lékaře. Kontaktovat asistenční službu je třeba, jakmile to zdravotní stav dovolí.“
10. Cesty do „zapovězených“ zemí
Ministerstvo zahraničních věcí pravidelně zveřejňuje seznam zemí, kam nedoporučuje nebo zakazuje cestovat – například kvůli válce, nepokojům či epidemii. Cestovní pojištění tato varování respektuje a v rizikových destinacích neposkytuje pojistnou ochranu.
Marie Petrovová z Allianz upřesňuje: „Aktuálně mezi ně patří například Ukrajina, Rusko, Bělorusko a Izrael. V současné situaci nemůžeme v těchto zemích garantovat standardní asistenční péči a případnou repatriaci.“
Pojištění platí, pokud krizová situace vznikla až během pobytu a potvrzují to informace Ministerstva zahraničních věcí (MZV). Jde jen o to, jak v té chvíli funguje lokální infrastruktura.
ERV se pokyny MZV neřídí: „Máme vlastní seznam zemí a oblastí podle jejich rizikovosti, který rozhoduje o našem přístupu k pojištění a řešení škod,“ uvádí Vlastimil Divoký.
Shrnutí Jak se nechytit do pasti
Výše uvedené příklady nejsou výčtem všech výluk, ale jasně dokládají dvě věci. Omezení není málo a každá pojišťovna postupuje jinak.
Číst desítky stran pojistných podmínek není lákavé. Pomoci může takzvaný Informační dokument k pojištění, který musí mít každá pojišťovna. „Pojišťovny klientům situaci usnadňují tím, že na jedné stránce shrnou ta nejpodstatnější pravidla, na co lidé jsou pojištění a co pojištění naopak nekryje. Seznámení s tímto dokumentem zabere jednotky minut,“ říká Pavlína Adámková z Generali České pojišťovny.
A poslední připomínka. Povinností pojištěného je snažit se škodám předcházet. Dodržovat místní předpisy, bezpečnostní opatření a zákazy. Tedy například nelyžovat na svazích s akutním nebezpečím lavin, anebo nevyrážet na túru, když byl zrovna vyhlášen zákaz vycházení. Jinak se může stát, že místo zážitků přivezete domů nepříjemné překvapení – účet, který jste původně chtěli poslat do pojišťovny.