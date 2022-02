Co si ohlídat v pojistce na hory, aby s vámi pojišťovna nevyběhla

Novinkou pro cesty na hory do Itálie je povinnost mít pojištění odpovědnosti za způsobené škody. Doklad o něm je pak potřeba vzít si s sebou na sjezdovku.

Pokud nemáte samostatné pojištění odpovědnosti platné i mimo území České republiky, což může být zejména u starších smluv, je cestovní pojištění nejjednodušším způsobem, jak této povinnosti dostát. Není to žádná byrokratická pruda – mít pojištěnou odpovědnost je při cestě do zahraničí nanejvýš rozumné, na sjezdovce dvojnásob.

K tomu se vyplatí i pojištění léčebných výloh, na jejichž úhradu by nemusela stačit kartička tuzemské zdravotní pojišťovny. Od věcí není ani pojištění zavazadel včetně lyžařského vybavení.

Zapomněl jsem!

Zoufat nemusíte, ani když už jste překročili hranice a pojištění opomněli sjednat. V době internetu a mobilních aplikací je přece jasné, že se to dá na pár kliků napravit dodatečně. Jen pozor na to, že pojistka, pokud je sjednaná ze zahraničí, nezačne většinou platit hned.

Nejde o to, že by pojišťovna čekala na peníze. To snadno řeší okamžité platby, které bankovní aplikace už zcela standardně nabízejí. Jednotlivé ústavy však mají různé podmínky odkladu platnosti a s tím je třeba počítat. Od modelu „sjednej, zaplať a jsi pojištěn“, který má třeba Allianz, Direct a Generali Česká, přes několikahodinové či několikadenní čekání až po variantu „ze zahraničí se pojistit nelze“, která platí u ERV.

Platnost pojištění při sjednání z ciziny Pojišťovna Čekací doba Allianz po zaplacení ČPP 3 dny ČSOB Pojišťovna hodinu od sjednání a platby Direct hned po zaplacení ERV nelze sjednat ze zahraničí Generali Česká hned po odeslání platby Kooperativa 7 dní Pojišťovna VZP 4 hodiny od sjednání Slavia 8 hodin od sjednání a platby Uniqa 7 dní Poznámka: Čekací doba se počítá od sjednání či platby. Pokud klient sjednává navazující pojištění při prodloužení pobytu, pojišťovna čekací dobu neuplatňuje.

Nevyplatí se pokoušet o úpravu reality a tvářit se, že jste smlouvu uzavřeli ještě na území ČR. Nebo dokonce uzavírat pojištění až poté, „kdy se něco stane“. To by bylo posuzováno jako pojistný podvod se všemi důsledky. Nejde jen o to, že pojišťovna nic nezaplatí a klient má ostudu. Takové jednání může (a bývá) trestně postižitelné.

Pojištění mám, ale...

Někdy se to celé zašmodrchá. Máte pocit, že jste udělali všechno, abyste se nemuseli bát žádné zahraniční patálie, když však nastane, máte dojem, že pojišťovna jen zinkasovala peníze a od problému utekla. Na co si tedy dát pozor?

NEZAPLACENÍ: zdá se to úsměvné, ale každý rok na to někdo narazí. Sjednat neznamená být pojištěn. Je třeba i zaplatit a zkontrolovat, že platba opravdu odešla na správný účet.

NENAHLÁŠENÍ: toto je asi nejčastější problém a vůbec nemusí jít o zlý úmysl ze strany klienta. Ten často, když má pocit, že jde o banalitu, nechce „obtěžovat asistenční službu“, zajde k lékaři a pak po návratu vznese s účtenkou v ruce požadavek na pojišťovnu... Chyba. Asistenci volejte hned a řiďte se její radou.

Pokud si klient sám vybere soukromé zdravotnické zařízení, nadstandardní pokoj a podobně, všechny náklady mu pojišťovna nemusí zaplatit. Stává se také, že lékař udělá v zájmu své peněženky úkony, které s daným problémem vůbec nesouvisí. I tady bude pojišťovna krátit plnění. Zmíněné pochopitelně neplatí, když je cestovatel třeba v bezvědomí. A ještě jedna poznámka: ke kontaktování pojišťovny potřebujete mít uložené či zapsané číslo asistenční linky a také nabitý telefon. I to je úsměvná připomínka jen do okamžiku, kdy přístroj hlásí poslední 3 procenta „šťávy“.

UZNÁNÍ VINY: konzultace s asistencí je namístě i v jiných situacích – třeba u pojištění odpovědnosti. To aby klient nepodepsal něco, čemu plně nerozumí, a nepřijal zodpovědnost za škodu, která nevznikla jeho vinou. I v takovém případě totiž pojišťovny mohou odmítnout zaplatit.

RIZIKOVÉ AKTIVITY: překvapit by vás mohlo, že u některých pojišťoven mezi ně patří i lyžování a je třeba za ně připlatit (viz tabulka). Lyžování mimo vyznačené tratě je rizikovým sportem vždy, jeho připojištění je nezbytné. Výhodu mají například klienti Directu, kteří si mohou připojistit jen ten jeden rizikový den. Při provozování sportovní činnosti je třeba dodržovat bezpečnostní opatření včetně v dané zemi či oblasti předepsaných ochranných pomůcek. „Některé francouzské skiareály se například řídí vlastními předpisy, proto je důležité se seznámit s podmínkami v nich platnými,“ upozorňuje Vlastimil Divoký z ERV Evropské pojišťovny.

ONEMOCNĚNÍ: ke krácení pojistného plnění může dojít, i když odjíždíte nemocní. A nemusí jít jen o angínu, ale třeba o nějaké chronické onemocnění, které nebylo v posledních šesti měsících stabilizované – stačí, že se například změnila medikace – a vy jste o tom pojišťovnu neinformovali.

ALKOHOL: pokud se zraníte nebo způsobíte škodu „pod vlivem“, pojišťovna může vyplacené peníze výrazně snížit či plnění odmítnout zcela. Pochopitelně, s jedním pivem asi potíž nebude, protože se to pojišťovna vůbec nedozví. Pokud se ale zmínka o alkoholu objeví v protokolu, lékařské zprávě či třeba výpovědi svědků, je to problém.

BEZ DOZORU: při pojištění zavazadel pozor na noční hodiny. Pokud si dáte bagáž do auta už večer, abyste ráno brzy vyrazili, a někdo vaše věci mezi desátou večer a šestou ráno ukradne, jako byste pojištěni nebyli.

Příklady cen pojištění s/bez lyžování Pojišťovna Limit LV v mil. Kč Odpovědnost v mil. Kč Cena v Kč* Allianz neomezeno 10** 194/194*** ČPP 2,5 2,55 20/20 ČSOB Pojišťovna 15 15 43/25 Direct neomezeně 25 30/30*** ERV 10 3 55/44 Generali Česká 25 10 54/54 Kooperativa 5 4 62/42 Pojišťovna VZP 10 3,5 55/55 Slavia 3,5 1 15/15 Uniqa 5 1 40/30 Zdroj: pojišťovny; Poznámka: LV=léčebné výlohy; *cena za den pojištění s lyžováním na vyznačených tratích/bez lyžování; **limit u škod na zdraví, u škod na majetku polovina; ***denní sazba pro první tři dny, pak 46 Kč denně

