Tyrkysové moře, krásná písečná pláž, celý den svítí sluníčko. To je představa mnoha Čechů o ideální letní dovolené. Občas si ji ale zpestří některým z adrenalinových zážitků, které se tam běžně nabízí. Svezou na vodním skútru či na nafukovacím gauči taženém motorovým člunem, vyzkouší parasailing (padák tažený člunem, nevyžaduje žádné zkušenosti) nebo paragliding (náročnější, vyžaduje určité zkušenosti). Nebo se projedou pouští na čtyřkolkách. Takové dovolenkové zábavy, to je přece neškodná záležitost. V drtivé většině případů ano, ale někdy se i při ní může stát pořádný malér.

To dokresluje i případ, který řešila Direct pojišťovna. Šlo o zranění při paraglidingu na moři. „Klient měl mnohačetná zranění včetně poranění páteře. Následoval převoz do nemocnice, operace, a nakonec převoz do České republiky. Celkem jsme z pojištění platili zhruba 4,5 milionu korun,“ popisuje Michal Kárný z Direct pojišťovny.

ERV Evropská pojišťovna zase řešila případ potápěče v Egyptě, který se příliš rychle vynořil. Následkem toho utrpěl dekompresní nemoc a byl převezen do nemocnice, kde pobýval v hyperbarické komoře. Pojišťovna vyplatila pojistné plnění ve výši zhruba 70 tisíc korun.

Průšvih se ale může stát i při zdánlivě opravdu neškodné zábavě. „Klienti vyrazili do pouště na čtyřkolkách. Jedna z nich se s paní ale na duně převrátila a klientce zlomila páteř. Za vyšetření a pobyt v nemocnici s následnou repatriací pojišťovna zaplatila zhruba půl milionu korun,“ uvádí další příklad Vlastimil Divoký z ERV Evropské pojišťovny.

Při klasickém sportu, ať už při turistice, cyklistice či jiné aktivitě, pak může člověk k úrazu přijít ještě snáz.

Bez pojištění na dovolenou nejeď

Vydat se na dovolenou bez cestovního pojištění, tedy především léčebných výloh, by byl tedy čirý hazard. Neméně důležité je ale také jeho správné nastavení, přičemž nejde jen o limit pojistného plnění. Zejména pokud se chystáte trávit dovolenou aktivně. Ne vše, co považujete za běžnou aktivitu, tak vnímají i pojišťovny.

Je proto dobré si ověřit, jaké sporty a aktivity jsou zahrnuté v základním pojištění a co už bude považované za rizikové/nebezpečné sporty a bude nutné je připojistit. U obou kategorií jsou přitom u jednotlivých pojišťoven rozdíly. Navíc pojišťovny v čase pojištění konkrétních rizik upravují.

Například ERV Evropská tak má v současné době v základní bezpříplatkové verzi 148 sportů. Loni také sjednotila do stejné základní rizikovosti všechny vodní atrakce/sporty (například vodní lyže, jízda na skútru či banánu, paddleboarding či parasailing), které člověk může zažít na pláži, tedy koupit ve stejném stánku s vodními radovánkami.

U turistiky rozhoduje nadmořská výška

Jako nejjednodušší se z hlediska pojištění jeví turistika, na té by přece nemělo být nic specifického. Omyl! I tady jsou pravidla rozdílná. V základních sportech/aktivitách je sice vždy běžná turistika, ale jen do určité nadmořské výšky.

Například Kooperativa a KB Pojišťovna mají v základu turistiku do 3 000 metrů nad mořem, Generali Česká pojišťovna, ERV Evropská či Direct pojišťovna do 3 500 metrů nad mořem a Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) do 4 000 metrů nad mořem. Do 5 000 metrů nad mořem se lze připojistit. Pro extrémní nadmořské výšky už lze sjednat pojištění pouze individuálně.

U ferrat je to složitější

Kdo má rád ferraty, musí počítat s rozdílnějšími podmínkami, které se liší podle stupně obtížnosti. Ta je dána pěti či šestistupňovou škálou od nejlehčí A, která je snadno zvládnutelná, přes B s místy již strmějším terénem s exponovanými úseky, obtížné C, velmi obtížné D až po extrémní E a F.

Například u Direct pojišťovny budou ferraty stupně obtížnosti A a B zahrnuty v základních sportech, obtížnost C je brána jako rizikový sport za příplatek, D a E lze pojistit jen individuálně. U ČPP bude potřeba si via ferraty připojistit (lze pro obtížnosti A a B), stejně tak u Kooperativy, kde lze připojištění sjednat až do obtížnosti C, vyšší stupeň už je brán jako extrémní sport. Direct pojišťovna považuje rovněž ferraty A a B za běžný sport, ty s obtížností C, D a E je možné si připojistit jako rizikový sport.

Není cyklistika jako cyklistika

Shodně pojišťovny v základu pojišťují běžnou cyklistiku i jízdu na horských kolech. Důraz je přitom na slově běžnou. Na traily se je již nutné připojistit. „Mají svoji klasifikaci, podobně jako třeba ferraty,“ vysvětluje Renata Čapková, mluvčí ČPP. „V základu kryjeme trasy s obtížností S0 a S1 a ve sportovní cestě S2. Zbylé považujeme za extrémní a adrenalinové, stejně jako downhill.“

I další pojišťovny mají na věc podobný pohled. „Traily lze připojistit v rámci Aktivních sportů. Downhill patří mezi nepojistitelné aktivity,“ potvrzuje Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativy. Obdobně tato rizika rozděluje také například ERV Evropská či KB Pojišťovna.

Běžné vodní aktivity

Ještě více se „drobí“ pojištění pro nejrůznější vodní sporty a aktivity. Například jízda na atrakcích v aquaparku (při dodržení bezpečnostních podmínek), šnorchlování nebo svezení na plážových atrakcích mají obvykle pojišťovny v základu.

U jízdy na vodním skútru či motorovém člunu (pro kubatury, které nevyžadují kapitánské zkoušky) už to ale neplatí. Například u Kooperativy jsou obě aktivity v základu. U ČPP a Direct pojišťovny je třeba je připojistit. U ERV Evropské bude jízda na vodním skútru brána za běžný sport, zatímco ta na motorovém člunu už spadá do rizikových sportů. V základu pak budou obě aktivity zahrnuty například také u KB Pojišťovny, tedy v případě, že půjde o jednorázové rekreační vodní aktivity zakoupené pojištěným přímo na pláži od místního poskytovatele služeb.

Rozdílně přistupují pojišťovny rovněž k jízdě na paddleboardu na moři, wakeboardingu, vodnímu lyžování nebo ke stále oblíbenějšímu parasailingu, tedy zábavě, kdy motorový člun táhne za sebou padák (nemusíte ho aktivně ovládat).

Přístrojové potápění

A podobné je to s přístrojovým potápěním. Například u Generali České pojišťovny bude do 10 metrů hloubky zahrnuté v základním pojištění, stejně tak u ČPP nebo Direct pojišťovny. „Za běžný sport považujeme potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou do 10 metrů s instruktorem nebo bez instruktora, ale pouze za předpokladu, že je člověk držitelem potřebného certifikátu provozovat danou aktivitu,“ upřesňuje Kárný. Přítomnost instruktora nebo vlastnictví potřebného certifikátu je podmínkou rovněž u ČPP.

Pro větší hloubky už bude nutné se připojistit. U Kooperativy, ERV Evropské nebo KB Pojišťovny si bude potřeba přístrojové potápění připojistit vždy. Obecně ale platí, že i tady platí určitý hloubkový limit. Například u KB Pojišťovny si lze přístrojové potápění pojistit jen pro hloubky do 30 metrů. Nad 30 metrů už jde o nepojistitelný sport. U ČPP je pojistitelná hranice 40 metrů.

Sjíždění řek a rafting

Nemalé rozdíly platí i pro pojištění na sjíždění řek a rafting, liší se přitom podle obtížnosti sjížděných řek (WW1-WW6). Například u ČPP je v základu jen 1. stupeň (WW1), 2. a 3. (WW2-3) si lze pojistit v rámci sportovní cesty, od stupně WW4 už jde ale o nepojistitelnou aktivitu. Podobné je to u ERV Evropské, kde je běžným sportem krytým už v základním pojištění sjíždění řek a rafting v 1. a 2. stupni (WW1-2), WW3 už je rizikovým sportem a vyšší obtížnosti je možnost pojistit jen individuálně. U Direct pojišťovny je běžným sportem 1. stupeň (WW1), 2. až 5 (WW2-WW5) jsou považované za rizikové sporty. KB Pojišťovna kryje v základu rafting a sjíždění vodního toku stupně obtížnosti WW1 a WW2, pro WW3 až WW5 je třeba se pojistit na rizikové sporty. Rafting nad stupeň obtížnosti WW6 už je v podstatě nepojistitelný.

Adrenalinový canyoning pak pojistí jen některé pojišťovny a jen za příplatek. Umí to například Direct pojišťovna či ERV Evropská.

Zásah záchranných složek

Součástí cestovného pojištění (pojištění léčebných výloh, stejně tak u sportů) je také pojištění nákladů na zásah záchranných složek. Jeho rozsah si ale ověřte, zvláště pokud se chystáte podnikat například nějaké náročnější túry či výpravy. Námi oslovené pojišťovny potvrdily, že již v základním pojištění mají zahrnuty i pátrací akce či zásah horské služby, a to včetně potřeby zapojení helikoptéry, které je velmi drahou záležitostí.

Kdy a jak rizikové aktivity pojistit

Cestovní pojištění si obvykle každý sjednává na celou dobu včetně rizikových sportů. Je to nejjednodušší. Co když ale uzavřete pojistku a až později si řeknete, že byste chtěli dovolenou trávit aktivně nebo se až na místě rozhodli vyzkoušet některý z adrenalinových zážitků, které spadají do kategorie těch rizikových?

Někde existuje řešení i pro tyto situace. „Ano, aktivní sporty (méně rizikové) jako třeba i potápění lze připojistit v jedné smlouvě na celou dobu pobytu i jen na vybrané dny. U sportů zařazených v rozsahu extrémní sport je na takové dny třeba sjednat pojištění zvlášť,“ vysvětluje Káňa z Kooperativy a doplňuje, že pojištění si lze dosjednat online nebo případně po telefonu i ze zahraničí.

Řešení nabízí i Direct pojišťovna. „Pokud si klienti pojišťují rizikové sporty, tak si je sjednávají na celou dobu, kdy pojištění platí. Je ale případně možné si pojištění ‚rozdělit‘. Tedy pojistit si termíny bez rizikových sportů zvlášť a pak termíny s rizikovými sporty, a tedy i potřebným připojištěním,“ popisuje Kárný a hned nabízí i řešení pro situace, kdy by se člověk rozhodl pro rizikovější aktivitu až v průběhu dovolené: „V takovém případě si může sjednat novou krátkodobou smlouvu na den, kdy bude sport provozovat s připojištěním rizikových sportů.“

ERV Evropská nabízí dodatečnou možnost připojištění rizikových sportů u celoročního pojištění MultiTrip, a to na 14 dní. U jednorázového SingleTrip to možné není.