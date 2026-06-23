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Pár kliknutí před odletem nestačí. Přečtěte si, jak správně nastavit cestovní pojištění

ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Uzavřel jsi nám cestovní pojištění?“ „Ne, to uděláme až na letišti. A beztak máme něco z banky ke kartě.“ Možná jste podobný rozhovor před dovolenou zažili také. Cestovní pojištění dnes opravdu sjednáte za pár minut online přes telefon. Právě proto ale hrozí, že ho člověk odbude, vybere nejlevnější variantu nebo se spolehne na pojištění, o jehož skutečném rozsahu vlastně moc neví.

Smyslem dobře nastaveného cestovního pojištění je ochránit vás před finančními následky situací, které by jinak mohly nepříjemně zasáhnout rodinný rozpočet. Léčba v zahraničí, převoz zpět do Česka, škoda způsobená někomu jinému nebo storno drahé dovolené mohou znamenat výdaje v řádu desítek tisíc korun, ale v krajních případech i mnohem více. Na co se proto při sjednání cestovního pojištění především zaměřit?

1. Nepodceňte limity na léčebné výlohy

Nejdůležitější součástí cestovního pojištění jsou léčebné výlohy. Právě ty kryjí náklady na ošetření, hospitalizaci, operaci nebo další zdravotní péči v zahraničí. A v některých zemích jsou účty za zdravotní péči násobně vyšší než v Česku. Nestačí se proto dívat jen na cenu pojištění.

Klíčové jsou limity pojistného plnění. Vedle celkového limitu si pohlídejte i dílčí limity, například na stomatologické ošetření nebo léčbu zhoršeného chronického onemocnění. Všechno, co bude nad limit, už zpravidla musí zaplatit klient z vlastní kapsy.

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2. Odpovědnost za škodu není detail

Pojištění odpovědnosti bývá u cest často podceňované a někdy není ani součástí základní varianty. Přitom právě ono může chránit před velmi vysokými náklady, pokud v zahraničí někomu způsobíte škodu nebo újmu na zdraví. Stačí zranit jiného člověka při sportu, poškodit vybavení v ubytování nebo způsobit škodu při jízdě na vypůjčeném kole.

Pokud vzniknou zdravotní následky nebo vysoká majetková škoda, mohou nároky poškozených dosahovat v zahraničí násobně vyšších částek než v Česku. Každý by měl proto ověřit, že pojištění odpovědnosti je součástí jeho cestovní pojistky a jaké jsou jeho limity a výluky. Důležité je například to, zda se vztahuje i na vypůjčené věci.

3. Asistenční službu mějte uloženou v telefonu

Dobré cestovní pojištění není jen o proplacení účtů. Velkou roli hraje asistenční služba. Ta vám poradí, kam se obrátit, jak postupovat, jaké zdravotnické zařízení vyhledat nebo jak řešit komplikace v cizině.

Asistence může pomoci také s tlumočením, právní pomocí, náhradním ubytováním, ztrátou dokladů nebo organizací převozu zpět do Česka. Číslo na asistenční službu si uložte do telefonu na první místo ještě před cestou. Asistenční služba je první kontakt, na který se v potížích obrátíte.

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4. Kartička pojištěnce v EU nestačí

Při cestách po Evropské unii může vzniknout dojem, že stačí mít evropský průkaz zdravotního pojištění. Ten je užitečný, ale není plnohodnotnou náhradou cestovního pojištění. Veřejné zdravotní pojištění zpravidla kryje jen nezbytnou péči ve veřejném systému a za podmínek dané země. Nemusí pokrýt spoluúčast, soukromé zdravotnické zařízení, převoz zpět do Česka, zásah horské služby nebo další náklady, které při cestách mohou vzniknout. I výlet „jen k sousedům“ se tak bez cestovního pojištění může prodražit.

5. Pojištění storna si sjednejte včas

Pojištění storna se hodí hlavně tehdy, když kupujete zájezd, letenky nebo ubytování s větším předstihem.

Marek Kuneš

Marek Kuneš
  • Působí ve finančním poradenství od roku 2011. Společně s kolegy založil poradenskou společnost Bonites Group.
  • Přes deset let poskytuje Bonites zázemí více než 70 poradcům na 16 pobočkách po celé České republice, je partnerem společnosti Broker Trust.

Typicky může pomoci při nemoci, úrazu nebo jiné vážné situaci, kvůli které na cestu nakonec nemůžete odjet. Důležité je ale načasování.

U některých pojišťoven je nutné sjednat pojištění storna krátce po zaplacení cesty, často maximálně do 3 dnů. Vyplatí se proto neřešit ho až těsně před odjezdem. Je vhodné také ověřit, jak vysokou má toto připojištění spoluúčast.

Pojištění storna se nemusí vztahovat jen na zájezdy přes cestovní kancelář. Může krýt i individuálně zakoupené letenky, ubytování nebo další předem uhrazené služby. Vždy ale záleží na konkrétních podmínkách.

6. Sporty si ověřte předem

Moře, hory, kola, rafty, potápění, jízda na koni, ferraty nebo skútry. Právě u sportů často vznikají nepříjemná překvapení. Některé běžné dovolenkové aktivity mohou být v základním pojištění zahrnuté, jiné už spadají mezi rizikové nebo adrenalinové sporty a vyžadují připojištění.

Nespoléhejte na pocit, že „tohle je přece normální aktivita na dovolené“. Každá pojišťovna může mít seznam sportů nastavený jinak. Pokud se zraníte při aktivitě, kterou pojistka nekryje, může pojišťovna plnění zkrátit nebo odmítnout.

7. Zavazadla, elektronika i sportovní vybavení mají své limity

Pojištění zavazadel se hodí při ztrátě, odcizení nebo poškození věcí. I tady ale rozhodují podmínky a limity. Pojišťovny často stanovují maximální částku na jednu věc nebo na skupinu věcí, například elektroniku, šperky, sportovní vybavení nebo hotovost.

Pozor také na zabezpečení. Jinak se bude posuzovat krádež zavazadla z hotelového pokoje, jinak věci ponechané bez dozoru na pláži, ve stanu nebo v autě. Pokud s sebou vezete dražší elektroniku, foťák nebo sportovní vybavení, vyplatí se zkontrolovat, zda pro ně máte dostatečné krytí.

8. Alkohol může pojistné plnění zkomplikovat

Dovolená svádí k větší volnosti, ale u pojistných událostí může být alkohol zásadní problém. Pokud se úraz nebo škoda stane pod jeho vlivem, pojišťovna může plnění snížit nebo odmítnout.

Na trhu ale existují i cestovní pojištění, která pracují s určitou tolerancí alkoholu v krvi – samozřejmě při dodržení místních zákonů v dané zemi. Pokud chcete mít krytí nastavené i pro podobné situace, vyplatí se tuto možnost před sjednáním ověřit. Zvlášť opatrní buďte u sportů, řízení, půjčených dopravních prostředků a situací, kdy by alkohol mohl mít vliv na vznik škody.

9. Pojištění k platební kartě si zkontrolujte

Pojištění k platební kartě může být užitečné a v řadě případů postačující. Není ale automaticky zárukou, že jste dobře chráněni pro každou cestu. Zkontrolujte hlavně limity léčebných výloh, odpovědnost, zavazadla, sporty, délku jedné cesty, územní platnost a to, koho pojištění kryje. Někdy se vztahuje jen na držitele karty, jindy i na rodinu. Podmínkou může být také zaplacení cesty danou kartou.

Pokud zjistíte, že pojištění ke kartě nestačí, dá se obvykle doplnit samostatným cestovním pojištěním nebo připojištěním konkrétních rizik.

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Bonus Jedete autem? Asistence může ušetřit velké peníze

Cestovní pojištění chrání hlavně vás, ne automaticky vaše auto. Pokud vyrážíte do zahraničí vlastním vozem, ověřte si rozsah povinného ručení, asistenčních služeb a případně havarijního pojištění.

Právě asistenční služby mohou u cesty autem udělat zásadní rozdíl. Porucha nebo nehoda v zahraničí neznamená jen samotnou opravu. Může být potřeba odtah, náhradní vozidlo, ubytování, doprava posádky domů nebo komunikace se servisem v cizím jazyce. Rozdíl mezi základní a kvalitně nastavenou asistencí se v takové chvíli pozná velmi rychle a dosahuje desítek tisíc ušetřených korun. Pokud nemáte dlouhodobé havarijní pojištění, může dávat smysl i krátkodobé či sezonní rozšíření ochrany na dobu dovolené.

Rychlý checklist před odjezdem

Před cestou si zkontrolujte hlavně tyto věci:

  • dostatečně vysoký limit léčebných výloh,
  • pojištění odpovědnosti za škodu,
  • číslo asistenční služby uložené v telefonu,
  • zda pojištění kryje plánované sporty a aktivity,
  • pojištění zavazadel, elektroniky a cenností,
  • podmínky pojištění storna,
  • rozsah pojištění k platební kartě,
  • asistenční služby a případně havarijní pojištění při cestě autem,
  • výluky, které se mohou týkat alkoholu, chronických onemocnění nebo vypůjčených věcí.
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