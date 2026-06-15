Nevolnost turistky během dovolené v Thajsku nejprve vypadala jako zažívací obtíže s dehydratací. Náhle jí začaly selhávat ledviny s nutnou dialýzou, pak se přidala neprůchodnost žlučových cest. Po akutní operaci, aby se zabránilo sepsi organismu, začala pacientka krvácet tak silně, že bylo zapotřebí transfúze. Teprve po třech týdnech intenzivní nemocniční léčby byla stabilizovaná natolik, že byl možný letecký návrat domů s kyslíkovou podporou a doprovodem zdravotní sestry. Účet za takovou „rekreaci“? Milion korun.
Takové příběhy se skutečně dějí. Tento konkrétně sdílel Vlastimil Divoký, šéf komunikace v ERGO Cestovní Pojišťovně. Ale mohou být i dražší příhody.