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Milionový účet za nemoc v Thajsku. Za co vše musíte zaplatit při ošetření v cizině?

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ilustrační snímek | foto: AI / David VotrubaShutterstock

Eva Svobodová
Zažívací potíže, úraz u bazénu nebo alergická reakce. Zdravotní komplikace dokážou proměnit vysněnou dovolenou v mimořádně drahou záležitost. Náklady na léčbu v zahraničí se mohou vyšplhat v krajních případech i do milionů korun. Přitom kvalitní cestovní pojištění stojí jen zlomek ceny zájezdu a může ušetřit nejen peníze, ale i starosti.

Nevolnost turistky během dovolené v Thajsku nejprve vypadala jako zažívací obtíže s dehydratací. Náhle jí začaly selhávat ledviny s nutnou dialýzou, pak se přidala neprůchodnost žlučových cest. Po akutní operaci, aby se zabránilo sepsi organismu, začala pacientka krvácet tak silně, že bylo zapotřebí transfúze. Teprve po třech týdnech intenzivní nemocniční léčby byla stabilizovaná natolik, že byl možný letecký návrat domů s kyslíkovou podporou a doprovodem zdravotní sestry. Účet za takovou „rekreaci“? Milion korun.

Takové příběhy se skutečně dějí. Tento konkrétně sdílel Vlastimil Divoký, šéf komunikace v ERGO Cestovní Pojišťovně. Ale mohou být i dražší příhody.

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