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Podobná cena, jiné krytí. Jak vybrat to správné cestovní pojištění

Daniel Tácha

Martin Kočí, produktový analytik finanční skupiny Partners | foto: PARTNERS

„Cestovní pojištění se nevyplatí vybírat jen podle ceny. Dvě pojistky mohou stát podobně, ale v krizové situaci fungovat úplně jinak,“ říká v rozhovoru pro iDnes.cz Martin Kočí, produktový analytik finanční skupiny Partners. A vysvětluje v něm i proč.

Dnes asi každý už tuší, že do zahraničí se jezdí s cestovním pojištěním, ale ví lidé, jaká rizika cestovní pojištění kryje?
Lidé už většinou vědí, že cestovní pojištění je důležité hlavně kvůli léčebným výlohám. Tedy když se v zahraničí zraní, onemocní, skončí v nemocnici nebo je potřeba je převézt zpět domů. Méně už ale často vědí, že pojištění může krýt i zavazadla, odpovědnost za škodu, zpoždění letu, ztrátu dokladů, storno cesty nebo náhradní dopravu. Právě v těchto doplňkových rizicích se nabídky pojišťoven, ale i bank hodně liší.

Zmiňujete banky, ne asi ale každý ví, že banky cestovní pojištění nabízejí. Lidé znají pojišťovny, využívají srovnávače na internetu. Je běžné, aby banky nabízely i cestovní pojištění?
Ano, je to běžné. Cestovní pojištění svým klientům dnes nabízejí velké banky, jako je Česká spořitelna, UniCredit Bank (nabízí cestovní pojištění Allianz, pozn. red), Moneta, Komerční banka, ČSOB, Raiffeisenbank, ale i menší banky, jako Banka Creditas. A nově se k nim přidala i naše Partners Banka. Nabízíme celoroční cestovní pojištění. To si klienti jednoduše sjednají přímo v mobilní aplikaci, bez papírování a bez návštěvy pobočky. Pojištění je pro jednotlivce i rodiny a cílem je, aby naši klienti nemuseli cestovní pojištění řešit opakovaně před každou cestou. Sjednají si ho jednou a celý rok mohou cestovat s jistotou, že mají pojištění po ruce v mobilu. Ať už jedou na víkend do zahraničí, na rodinnou dovolenou, pracovní cestu nebo posílají děti na tábor.

Martin Kočí

  • Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze.
  • Ve finanční skupině Partners se dlouhodobě věnuje rozvoji finančních produktů, business developmentu a práci s produktovou nabídkou pro klienty i poradenskou síť.
  • Ve skupině Partners se specializuje primárně na oblast pojištění, zejména na rozvoj nástrojů pro srovnání životního a neživotního pojištění a spolupráci s pojišťovnami.
  • Podílí se na nastavování obchodních modelů, produktové nabídky a procesů s cílem podporovat kvalitní finanční poradenství a dlouhodobou péči o klienty.

Rozumím, ale pojďme zpátky k cestovním pojištění. Jedna věc jsou rizika, druhá věc jsou výluky na jejich krytí v případě pojistné události. V kterých případech uplatňují banky a pojišťovny výluky v případě cestovního pojištění?
Nejčastěji tehdy, když si klient riziko zvýší sám. Typicky alkohol, drogy, rizikové chování, porušení pravidel nebo cesta do oblasti, kam se nedoporučuje jezdit. Časté výluky se týkají také chronických nemocí, těhotenství, rizikových sportů nebo situací, kdy klient nerespektuje doporučení lékaře či úřadů. Proto je důležité nečíst jen cenu pojištění, ale i podmínky.

Které výluky na rizika vy považuje z hlediska klientů za zejména „nevýhodné“?
Ty, které nečekají, například chronické nemoci. Člověk se cítí dobře, odjede na dovolenou, ale při komplikaci zjistí, že problém souvisel s nemocí, kterou pojišťovna nebude krýt, jelikož je chronická. Podobné je to u sportů, je třeba si přečíst, co která pojišťovna zahrnuje v rámci standardního krytí a kde je třeba mít sjednané i rizikové sporty. Pokud klienti plánují věnovat se na dovolené sportu, vždy je dobré se podívat do podmínek a ověřit si, že jsou krytí, případně se připojistit.

Uplatňují tyto výluky všechny banky a pojišťovny na trhu?
Základ je podobný, ale detaily se liší. Prakticky všechny pojišťovny řeší alkohol, drogy nebo cestu do nebezpečných oblastí. Rozdíly jsou ale v tom, co považují za rizikový sport, jak přistupují k chronickým nemocem nebo jak široce kryjí nenadálé události. Proto se nevyplatí vybírat jen podle ceny. Dvě pojistky mohou stát podobně, ale v krizové situaci fungovat úplně jinak.

Vzhledem k tomu, co se děje ve světě, některé pojišťovny zahrnují do pojištění i náklady na takzvaný rebooking. O co jde?
Rebooking znamená přebookování cesty. Třeba když se musí změnit letenka, termín ubytování nebo návrat domů. Hodí se ve chvíli, kdy cestu nejde uskutečnit podle původního plánu, ale nemusí se úplně rušit. Například kvůli zrušenému letu, nemoci, živelní události nebo bezpečnostní situaci v destinaci.

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Vyplatí se podle vás toto pojištění? A případně jaké jsou na něj náklady?
U dražších a složitějších cest ano. Pokud má rodina několik letenek, ubytování na více místech a navazující dopravu, jedna změna může stát hodně peněz. U krátkého víkendového výletu po Evropě to být nutné nemusí. U exotické dovolené, cesty s dětmi nebo dražší individuální cesty bych o tom ale určitě uvažoval. A dodám, že lepší pojištění umí pomoci se zpožděným letem, zpožděnými nebo ztracenými zavazadly, náhradními nákupy, ztrátou dokladů nebo i s komunikací v zahraničí.

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Někdy jsou potřeba i nové doklady, co v těchto ohledech nabízejí banky a pojišťovny?
Velmi důležitá je asistenční služba. Když člověk přijde o pas nebo skončí v nemocnici, často nejde jen o peníze, ale hlavně o to, aby mu někdo řekl, co má dělat.

Už jsme se toho dotkli, ale často zmiňovaný termín je i „zkažená/nevyužitá“ dovolená. O co přesně jde a jak kryjí toto riziko banky a pojišťovny?
Zkažená“ nebo „nevyužitá“ dovolená znamená, že klient na dovolenou sice odjede, ale kvůli nemoci, úrazu nebo jiné vážné události si ji nemůže naplno užít, případně se musí vrátit dříve. Některé pojišťovny toto riziko kryjí v rámci cestovního pojištění – nejčastěji formou náhrady za nevyužité dny pobytu nebo zaplacené služby, vždy ale jen do sjednaného limitu a podle konkrétních pojistných podmínek. Nejde tedy o storno před odjezdem, ale o kompenzaci za dovolenou, která se pokazila až během cesty.

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Jak si obecně stojí pojišťovny a banky s nabídkou krytí rizik, které vyplynou, abych tak řekl, bez varování v důsledku nějaké událostí, které cestovatel neovlivní?
Pojišťovny dnes u cestovního pojištění řeší nejen nemoc nebo úraz, ale i další nečekané situace, které mohou cestu výrazně zkomplikovat a cestovatel je nemůže ovlivnit. Už jsme se o tom bavili. Typicky jde o zpoždění nebo zrušení letu, zmeškání navazující dopravy, opožděné doručení zavazadel, ztrátu dokladů, uzavření letiště, stávku dopravce, živelní událost v destinaci nebo nutnost změnit plán cesty kvůli mimořádné situaci.

A to pojišťovny a banky dnes už běžně kryjí?
Záleží na tom, jak se na to „běžně“ podíváte. Takové krytí nebývá automaticky v každém základním balíčku. Často je součástí vyšších variant cestovního pojištění nebo se sjednává jako připojištění. Pojišťovna pak může hradit například náklady na náhradní ubytování, novou letenku, nezbytné nákupy při zpoždění zavazadel, poplatky za nové doklady nebo část nevyužitých služeb. Důležité je ale vždy to, že událost musí být zpravidla náhlá, objektivně doložitelná a mimo kontrolu cestovatele. Nestačí tedy obecné nepohodlí, změna nálady, špatné počasí nebo nespokojenost s kvalitou dovolené. Rozhodující jsou vždy konkrétní pojistné podmínky, limity plnění a výluky.

Člověk většinou do zahraničí necestuje sám. Jak zohledňují banky pojišťovny v cestovním pojištění rodiny, více osob?
Pojišťovny s tím běžně počítají. Cestovní pojištění lze sjednat nejen pro jednotlivce, ale i pro rodinu, pár nebo celou skupinu cestujících v jedné smlouvě. Praktické je to hlavně proto, že všichni mají stejné období pojištění, podobný rozsah krytí a jednodušší administrativu při sjednání i případném řešení škody. U rodin bývají často zvýhodněné sazby, případně speciální rodinné balíčky. Pojištění se obvykle vztahuje na rodiče a děti, ale přesná definice „rodiny“ se může mezi pojišťovnami lišit, například podle věku dětí, společné domácnosti nebo příbuzenského vztahu.

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Co je v tomto ohledu důležité vědět. Vztahuje se krytí problému u jednoho člena domácnosti i na další její členy?
Důležité je i to, že některá rizika se posuzují ve vztahu k celé cestující skupině. Pokud například onemocní dítě, může být důvodem pro storno nebo předčasný návrat i pro rodiče. Podobně se může řešit situace, kdy je událostí zasažen spolucestující. Vždy ale záleží na konkrétních podmínkách, limitech a tom, kdo je ve smlouvě uveden jako pojištěná osoba.

Věčným tématem jsou i zavadla, respektive jejich ztráta – co v tomto ohledu nabízejí pojišťovny a banky. Jak se liší ve své nabídce?
Pojištění zavazadel obvykle kryje jejich ztrátu, krádež, poškození nebo zpoždění. U zpoždění kufru může pojišťovna proplatit základní nákupy, třeba hygienu a oblečení. Rozdíly jsou hlavně v limitech. Jinak se také posuzuje elektronika, sportovní vybavení nebo věci ponechané v autě. A platí jednoduché pravidlo, pojištění zavazadel nenahrazuje opatrnost. Věci bez dozoru bývají problém.

Jak se v cestovním pojištění dnes uplatňují online služby, komunikace, myslím třeba již zmíněnou asistenční službu a další servis?
Ano, online služby jsou dnes v cestovním pojištění běžnou a stále důležitější součástí. Nejčastěji jde o asistenční linku dostupnou 24/7, kterou lze kontaktovat telefonicky, přes aplikaci, e-mail nebo chat. Výhodou online asistence je hlavně rychlost a praktičnost. Klient nemusí v cizí zemi sám hledat, kam jít a co zaplatit, ale dostane konkrétní instrukce od asistenční služby. I zde ale platí, že rozsah pomoci závisí na sjednaném pojištění a podmínkách konkrétní pojišťovny.

Jaké rady může klient pojišťovny od takové asistence čekat?
Konkrétně může pojišťovna cestovateli pomoci například s vyhledáním vhodného lékaře či nemocnice v místě pobytu, domluvením ošetření, garancí platby zdravotnickému zařízení, překladem při komunikaci s lékařem, zajištěním náhradních dokladů, řešením ztracených zavazadel nebo organizací návratu domů. U některých pojišťoven se přidává i telemedicína, tedy možnost konzultovat méně závažný zdravotní problém na dálku s lékařem.

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