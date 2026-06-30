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Pojištění na cesty už sjednáte i v bance. Nabídky se ale dost liší

Daniel Tácha
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Banky už dávno nenabízejí jen účty, karty nebo úvěry. Do jejich služeb patří i pojištění – a stále častěji také to cestovní. Některé produkty slibují celoroční krytí, pomoc v mobilu i rebooking cesty. Před odjezdem se ale vyplatí vědět, co skutečně kryjí. Na co se zaměřit?

Podle aktuálních průzkumů se letos do zahraničí vydá na dovolenou zhruba polovina Čechů. Většina z nich si docela jistě sjedná cestovní pojištění u některé z pojišťoven. Už menší část si ho ale sjedná u bank. „Ano, banky nabízejí i pojištění, říkáme tomu bankopojištění. A mezi tímto bankopojištěním mají některé banky v nabídce i cestovní pojištění,“ vysvětluje mluvčí České asociace pojišťoven (ČAP) Tomáš Pavlík.

Banky rozšiřují nabídku pojištění

Cestovní pojištění svým klientům dnes běžně nabízejí velké banky, jako je Česká spořitelna, UniCredit Bank, Moneta, Komerční banka, ČSOB, Raiffeisenbank, ale i menší banky, jako Banka Creditas, a nově i Partners Banka.

„Ano, nově rozšiřujeme nabídku našich služeb o dlouhodobé cestovní pojištění. Klienti si ho mohou jednoduše sjednat přímo v mobilní aplikaci, bez papírování a bez návštěvy pobočky,“ potvrzuje produktová manažerka Partners Banky Leona Živnůstková.

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Doplňuje, že pojištění je určeno pro jednotlivce i rodiny a kryje cesty po celém světě včetně USA a Kanady. Součástí pojištění je i krytí situací, které běžné cestovní pojištění často neřeší dostatečně, například zmeškání odjezdu, předčasný návrat z dovolené, nevyužité služby nebo spoluúčast u půjčeného vozidla. Klienti mají zároveň k dispozici službu Doktor na telefonu 24/7, díky které mohou kdykoliv konzultovat svůj zdravotní stav s lékařem ještě před návštěvou zdravotnického zařízení.

Jedno pojištění na celý rok

Podle Leony Živnůstkové je hlavním benefitem této aktivity to, aby klienti Partners Banky nemuseli cestovní pojištění řešit opakovaně před každou cestou. „Sjednají si ho jednou v aplikaci a celý rok mohou cestovat s jistotou, že mají pojištění po ruce v mobilu. Ať už jedou na víkend do zahraničí, na rodinnou dovolenou, pracovní cestu nebo posílají děti na tábor,“ vysvětluje.

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Co všechno nabízí cestovní pojištění

Jak upozorňuje mluvčí ČAP Tomáš Pavlík, stejně jako ostatní pojištění se i to cestovní v posledních letech výrazně proměnilo. A to zejména v rozsahu rizik, která pokrývá. Zdaleka už totiž nejde jen o krytí zdravotních potíží na cestách, respektive případné výlohy za zdravotní péči v cizině. Za příklad dává krytí rizika ztráty či odcizení cestovních zavazadel, velice důležité pojištění odpovědnosti za škodu, ale třeba i pojištění storna zájezdu.

S tím souhlasí i Leona Živnůstková. Jako další možnosti pojištění uvádí krytí zpoždění letu, náhradní dopravu, ztrátu dokladů anebo i takzvaný rebooking.

Když je nutné cestu změnit

„Rebooking znamená přebookování cesty. Třeba když musíte změnit letenku, termín ubytování nebo návrat domů. Hodí se ve chvíli, kdy cestu nejde uskutečnit podle původního plánu, ale nemusí se úplně rušit. Například kvůli zrušenému letu, nemoci, živelní události nebo bezpečnostní situaci v destinaci,“ vysvětluje Živnůstková, o co jde.

Ale ani tím podle ní nabídka cestovního pojištění nekončí. Novinkou je i krytí rizika takzvaně zkažené či nevyužité dovolené. Zkažená nebo nevyužitá dovolená znamená, že klient na dovolenou sice odjede, ale kvůli nemoci, úrazu nebo jiné vážné události si ji nemůže naplno užít, případně se musí vrátit dříve. Toto ale už nekryjí všechny banky. A ty banky, které toto kryjí v rámci cestovního pojištění – nejčastěji formou náhrady za nevyužité dny pobytu nebo zaplacené služby – ho vždy plní jen do sjednaného limitu a podle konkrétních pojistných podmínek.

„Nejde tedy o storno před odjezdem, ale o kompenzaci za dovolenou, která se pokazila až během cesty,“ vysvětluje Leona Živnůstková a zdůrazňuje, že právě v těchto doplňkových rizicích se nabídky bank hodně liší.

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Základem zůstávají léčebné výlohy

Podle zástupců asociace pojišťoven základem cestovního pojištění ale i nadále zůstává hlavně krytí případných zdravotních problémů na cestách, a to kvůli úhradě léčebných výloh. Tedy když se člověk v zahraničí zraní, onemocní, skončí v nemocnici nebo je potřeba ho převézt zpět domů.

Asociace na svých stránkách uvádí: Pojištění léčebných výloh vám pomůže v případech náhlého onemocnění, úrazu nebo smrti v zahraničí. A podle ní je většinou z tohoto pojištění hrazeno ambulantní lékařské ošetření, předepsané léky a zdravotnický materiál, hospitalizace, lékařsky neodkladná operace, převoz nemocného do ČR, převoz tělesných ostatků do ČR, zubní ošetření k odstranění akutní bolesti, ale případně i další doplňkové asistenční služby, a to dle jednotlivých pojistných podmínek.

Pozor na výluky

Jak už to ale u pojištění obecně chodí, důležité jsou i výluky. Právě v jejich případě se nejčastěji láme chleba, když dojde k pojistné události v zahraničí. Podle Martina Kočího, produktového analytika Partners, uplatní výluky banky, ale i pojišťovny nejčastěji tehdy, když si klient riziko zvýší sám. Vlastním přispěním se tak dostane do problémů. Sem patří například užití alkoholu, drog, rizikové chování, porušení pravidel nebo cesta do oblasti, kam se nedoporučuje jezdit.

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Chronické nemoci a sport bývají problém

„Problém ale je, že až příliš časté výluky bank zahrnují i chronická onemocnění, těhotenství, někdy i běžné sporty jako rizikové či situace, kdy klient nerespektuje doporučení lékaře či úřadů. A to třeba i jen z nepozornosti,“ vysvětluje Martin Kočí s tím, že proto by lidé neměli hledět jen na cenu pojištění, ale i na podmínky, k nimž se v jeho rámci zavazují.

On sám považuje vůči klientům za nejvíce problematické ty výluky, které banky, ale i pojišťovny uplatňují na chronická onemocnění.

„Člověk se cítí dobře, odjede na dovolenou, ale při komplikaci zjistí, že problém souvisel s nemocí, kterou pojišťovna nebude krýt, jelikož je chronická,“ vysvětluje.

A podobné je to podle něj i u sportů. Zde je třeba si pořádně přečíst, co která pojišťovna zahrnuje v rámci standardního krytí a kde je třeba mít sjednané i rizikové sporty. Pokud se proto lidé plánují na dovolené věnovat sportu, vždy je dobré podívat se do podmínek a ověřit si, že jsou krytí, případně se připojistit.

Přehled produktů cestovního pojištění od bank na českém trhu
BankaProdukt
Partners BankaKomplet Pro jednoho
Partners BankaKomplet Pro rodinu
Partners BankaKomplet Pro rodinu Ultra
Komerční bankaCestování
Komerční bankaCestování+
Komerční bankaCestování rodinná
Komerční bankaCestování+ rodinná
ČSOBClassic
ČSOBClassic Family
ČSOBExtra
ČSOBExtra Family
Česká spořitelnaZáklad Rodina
Česká spořitelnaKomfort Rodina
RaiffeisenbankNAPLNO (rodina)
MONETA BankSvět Single
MONETA BankSvět Family
Banka CREDITASCestovní pojištění FAMILY
UniCredit BankTravel Basic – Typ A (jednotlivec)
UniCredit BankTravel Basic & Plus – Typ A (rodina)
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