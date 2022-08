Cestovní pojištění na dovolenou. Porovnali jsme ceny a nabídku

Jedete k moři a váháte, zda se pojišťovat, nebo jestli stačí kartička zdravotní pojišťovny či bankovní platební karta? Pro samostatné pojištění je hned několik důvodů.

Covid trvá

Ačkoliv léto je k nemocem obvykle milostivé, covid ze světa nezmizel. Pokud onemocníte, kartička pojišťovny sice pomůže při léčbě, ale třeba pro případ prodlouženého pobytu v zemi kvůli karanténě není nic platná. Cestovní pojištění myslí i na tyto situace a náklady na nucenou izolaci proplatí. Kdybyste museli v karanténě být, volejte asistenční linku pojišťovny a dobře se vyptejte na to, jak máte nařízení karantény doložit a jaké jsou cenové limity pro její proplacení.

I spoluúčast je nepříjemná

Kartička pojištěnce (EHIC) vám sice zajistí ošetření ve většině zdravotnických zařízení, ale leckde bude potřeba připlatit si spoluúčast či celou léčbu v ambulantním zařízení hned na místě (například ve Francii, Belgii, Lucembursku) a teprve následně si nechat náklady proplatit pojišťovnou. Někde je spoluúčast symbolická – třeba 10 kun v Chorvatsku za prohlídku u lékaře či za recept je drobnost (aktuálně asi 32 korun), ale hospitalizace stojí už sto kun denně. Díky cestovnímu pojištění to nebude problém: pojišťovna vás nasměruje ke smluvnímu lékaři a s ním se o platbě domluví.

Nejde jen o léčebné výlohy

Léčebné výlohy jsou sice základem cestovního pojištění, ale to pokrývá i další rizika spojená s cestováním. Patří k nim úrazové pojištění, pojištění zavazadel či odpovědnosti. U pojištění zavazadel pozor na to, že pokud třeba necháte kufry přes noc v autě a ukradnou vám je, pojišťovna plnění nejspíš odmítne. Pojištění odpovědnosti, které máte sjednané v tuzemsku, nejspíš platí i pro území Evropy, přesto není od věci navýšit jeho limit přes cestovní pojištění. Platí totiž, že když jedna odpovědnostní smlouva škodu nepokryje, je možné začít čerpat z další. Neplatí však, že by se jedna škoda platila dvakrát, jak by se někdo mohl domnívat.

Nezůstanete sami

Jasně že se domluvíte v hotelu, umíte si v cizině nakoupit a konverzovat večer v baru. Ale mnozí z nás jsou u lékaře či na úřadě zmateni i v Česku, natož když je někdo .: instruuje italsky, německy či bulharsky. Výhodou pojištění je nonstop asistenční služba. Člověk na telefonu vám pomůže s překladem, v klidu vysvětlí, jak máte postupovat, jaké dokumenty je třeba si z nemocnice či úřadu odnést...

Na storno myslete včas

I když jedete „po vlastní ose“ a sami bez cestovní kanceláře si zajišťujete dopravu, stravování a ubytování, můžete si pojistit storno zájezdu. Je to vhodné i kvůli covidu, neboť se pojištění vztahuje jak na samotné onemocnění, tak na nařízenou karanténu. Automatickou součástí je jen u vyšších balíčků cestovního pojištění, ale obvykle je možné si ho dopojistit – cena se odvíjí od hodnoty zájezdu. Počítejte také s tím, že standardně pojišťovny účtují spoluúčast kolem 20 procent. V praxi to znamená, že za možnost storna zájezdu v hodnotě 40 000 korun zaplatíte cca 1 200 Kč pojistné a v případě, že třeba z náhlých zdravotních důvodů neodjedete, dostanete od pojišťovny 32 000 korun.

Na sjednání stornopojištění je však třeba myslet včas – pojišťovny je totiž obvykle akceptují, jen když si je sjednáte spolu s koupí služby.

„Pokud si člověk skládá svoji zahraniční cestu sám, je nutné pojištění storna sjednat do tří pracovních dnů od objednání první cestovní služby, tedy například letenky či ubytování. Když dovolenou objednáváte méně než 15 dní před datem odjezdu, je nutné storno sjednat v den objednání,“ říká Vlastimil Divoký z ERV Pojišťovny.

Rodinu tvoří muž 35 let, žena 30 let, dítě 3 roky. Jedou na dovolenou do Chorvatska, v cizině se budou celkem 8 dní věnovat běžné turistice, neplánují nic adrenalinového. Jaké cestovní pojištění jim pojišťovny nabídnou?

Ale pozor, pokud si rezervujete ubytování třeba přes Booking.com, je nutné sjednat storno již v okamžiku, kdy je ubytování objednáváno, i když ho budete platit později. Jsou i méně přísné pojišťovny, ale ani ty nedávají moc času – například u Pojišťovny VZP je třeba smlouvu sjednat do sedmi dní od koupě zájezdu, pojištění Axa lze uzavřít i později.

Na jaké situace se storno může například vztahovat? Konkrétní pravidla si stanovuje každá pojišťovna a naleznete je v pojistných podmínkách smlouvy, jsou to vážná onemocnění či smrt pojištěného nebo jeho blízkých, ztráta zaměstnání z organizačních důvodů, újma na zdraví či majetku kvůli živelní události, rodinné trable typu rozvod či zrušení svatby. Jako důvod pro uplatnění storna může být též označení cíle cesty oficiálními úřady jako zdraví či život ohrožující oblast nebo náhlá potřeba neustálé péče o blízkého či zvíře, případně výzva od soudu dostavit se na jednání nebo neúspěch u závěrečné zkoušky, třeba maturity, s nutností opakovat ji v termínu plánované dovolené.

Možná už pojištěni jste

Pokud nosíte v peněžence něco lepšího než je nejobyčejnější debetní platební karta, možná už opravdu pojištěni jste a nejspíš to není pojištění úplně marné. V bance se dozvíte víc.

„Spočítal jsem si, že pojištění pro celou rodinu by mě na dovolené přišlo na téměř dva tisíce. Pak jsem si však vzpomněl na bankovní kartu a zjistil, že na ní pojištění je. A dokonce platí pro mě i rodinné příslušníky. Limit dva miliony pro každého na léčebné výhody mi připadá dostatečný, navíc jsme pojištěni i na úraz, odpovědnost, ztrátu nebo poškození zavazadel. Takže ty ušetřené dva tisíce můžeme bez výčitek svědomí na pláži s dětmi projíst ve zmrzlině,“ popisuje jeden z klientů mBank.

Asi vás napadne, kolikpak stojí vedení takové karty. Na první pohled vysokou cenu 99 korun měsíčně je možné nahradit útratou prostřednictvím karty ve výši 10 000 korun měsíčně, což je poměrně snadno splnitelný požadavek.

V Komerční bance dostanete zlatou kartu s pojištěním k účtu Gold. Ten ale stojí 169 korun za měsíc a kromě onoho pojištění zahrnuje většinou služby, které jsou jinde standardně zadarmo. Ale pokud často platíte do zahraničí, může být výhodný, nabídne totiž SEPA platby bez poplatku.

Pojištění k platební kartě už ale dávno není doménou velkých bank. Například Fio banka je zprostředkuje svým klientům za cenu 49 korun měsíčně. Jednoduchým zaklikáním v aplikaci či internetovém bankovnictví můžete pojištění aktivovat a po návratu z dovolené zase ukončit. Platí přitom pro rodinu (dva dospělí, tři děti do 18 let) a limit léčebných výloh je tři miliony, pojištěn je i úraz, zavazadla, odpovědnost.