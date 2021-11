Ceny nemovitostí rostou. Vyplatí se myslet i na výši jejich pojištění

Tornádo, které se v červnu prohnalo jižní Moravou, ukázalo, jak důležité je myslet na pojištění. Trvalo pár vteřin, ale lidem, jejichž domovy zasáhlo, změnilo život. Příčinou škod však zdaleka nemusí být vždy tornádo. Živelných pohrom, které mohou poškodit nebo zničit majetek, je mnohem víc. Jejich následkům se člověk může „bránit“ se správně nastaveným pojištěním majetku.

Polovina domácností pojištění nemá

Jakkoliv jednoduše to však může znít, praxe po větších či menších bouřkách vždy ukáže, že Češi nejenže pojištění nemovitosti zanedbávají, ale smlouvy nechávají ležet léta v šuplíku. Odhaduje se přitom, že na českém trhu není třetina domů vůbec pojištěna. Pokud jde o domácnosti, pojištěna jich není až polovina.

Řešení, jak zjednodušit celý proces přemýšlení nad pojištěním majetku, přitom nabízejí nejen pojišťovny samotné, ale do velké míry záleží i na přístupu a rozhodnutí majitele nemovitosti.

Platí zde bezezbytku známý fakt: správné pojištění je takové, se kterým se průběžně pracuje.

„Pokud máte smlouvu s pojišťovnou již sjednanou, měli byste se soustředit na dva důležité momenty, a to pravidelně aktualizovat pojistné částky uvedené ve smlouvě a ve druhém případě zvážit u pojištění aktivaci takzvané indexace,“ vysvětluje Jan Marek z Generali České pojišťovny.

Peníze na novou nemovitost

Co by měl člověk při sjednávání pojištění rozhodně zvážit, je rozsah pojistného krytí, tedy rizika, proti němuž se pojistím, a nastavení pojistných částek, jinými slovy to, na jakou hodnotu se pojistím. „Vhodně nastavená pojistná částka zajistí, že v případě totální škody dostane majitel nemovitosti tolik, aby mohl postavit novou,“ vysvětluje Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny.

Proto by se pojistná částka měla v průběhu času měnit. V současné době nabývají nemovitosti hodnotu už svou existencí, což je vidět na trhu s realitami, které zdražují. Do toho člověk třeba za nemalé peníze zrekonstruuje kuchyň, přistaví zimní zahradu, udělá komplet novou střechu… Logicky tak vzroste i hodnota domu nebo bytu. Jan Marek z Generali České pojišťovny proto doporučuje si alespoň každé dva roky najít čas, pojistnou smlouvu projít a říct si, zda nastavená pojistná částka odpovídá realitě. Pokud ne, je třeba zvážit její navýšení. S tím mohou pomoci i poradci v pojišťovně. „Zcela špatně je ověřovat si vhodnost nastavení pojištění až v momentě, kdy se něco stane. To už je samozřejmě pozdě. Přesto v praxi znovu a znovu vidíme, že to lidé přesně takhle dělají,“ říká Jan Marek.

Starosti s aktuálností ušetří indexace

S tím, aby byla smlouva takzvaně stále aktuální, pomůže indexace. U pojištění stavby je automatickým mechanismem, který zaručí, že smlouva bude v souladu se současnou ekonomickou situací a tím, jak se bude vyvíjet. „Pojistná částka je automaticky upravena s ohledem na vývoj spotřebního koše, inflaci a také se zohledňuje cena práce a stavebního materiálu,“ popisuje mluvčí Generali České pojišťovny. Současně s navýšením pojistných částek na smlouvě dochází k úpravě pojistného. Snaha o úsporu za pojištění zřejmě stále zůstává důvodem, proč lidé tuto službě spíše nevyužívají.

Když se nedostanu domů, zavolám

Změnit pojistnou částku a aktivovat indexaci na smlouvě přitom nejsou složité kroky. U novějších smluv to jde i na dálku, u starších smluv je vhodné se sejít se správcem pojistné smlouvy nebo navštívit pobočku. Bude totiž třeba starší smlouvu zcela přepracovat a uzavřít novou. „Výhodou je, že majitelé nemovitosti získají moderní produkty, které kryjí širší rizika, navíc disponují rozsáhlými asistenčními službami, a především pojistné plnění je vždy v nových cenách,“ vysvětluje Jan Marek.

Asistenční služby fungují i v případě pojištění majetku. Nejčastěji jde o technické havárie v bytech či domech. I zde totiž dokážou nejen podzimní a zimní vrtochy napáchat celou řadu nepříjemností. Ať už jde o zamrzlé zámky, mrazem zablokované dveře, nebo ty složitější problémy – například zamrzlou vodou popraskané trubky. Specifikem jsou pak situace, kdy dojde k poruše zdroje tepla, jímž je domácnost vytápěna. „V těchto případech lidé často zapomínají, že jim pojišťovna může být díky asistenčním službám nápomocná. V takových situacích přitom dokáže naše asistence na místě rychle a efektivně odvrátit hrozbu toho nejhoršího,“ upřesňuje Jan Marek z Generali České pojišťovny.