Pronájem nemovitostí je v České republice stále populárnější, ať už z pohledu investorů či lidí, kteří preferují flexibilitu nájemního bydlení, nebo prostě nemají možnost bydlet ve vlastním. S pronájmem však přichází i spousta věcí, které je potřeba si mezi oběma stranami, tedy majitelem bytu a nájemníkem dohodnout, aby se předešlo případným nepříjemným konfliktům. Například v souvislosti s majetkovou škodou, která by mohla vzniknout pronajímateli, nájemníkovi, ale třeba také sousedům.

Je proto dobré, aby obě strany měly jasně definované povinnosti a odpovědnosti v nájemní smlouvě včetně požadavků na pojištění. „Pronajímatel by měl zajistit, aby nájemník měl sjednané přiměřené pojištění domácnosti a odpovědnosti, a nájemník by měl být informován o tom, jaké pojištění je pro něj nezbytné,“ doporučuje Milan Káňa, tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa. A na kvalitní pojistku by měl pamatovat rovněž majitel bytu. Ale jakou, aby splnila účel?

Mýtů a nejasností kolem této problematiky panuje stále dost. „Nejčastější chybou v nájemních vztazích je předpoklad, že pojištění nemovitosti automaticky kryje i majetek nájemníka nebo naopak, že odpovědnostní pojištění nájemníka pokrývá všechny škody na nemovitosti. Realita je taková, že každá strana by měla mít sjednané vlastní pojištění odpovídající jejím potřebám a odpovědnosti,“ vysvětluje Tomáš Klápa, pojišťovací specialista ze společnosti FinGO. Jak tedy pojištění mezi pronajímatele a nájemníka rozdělit správně?

Pojištění nemovitosti pronajímatele

Byt nebo dům je obvykle ve vlastnictví pronajímatele, a proto by měl mít sjednané pojištění nemovitosti a pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. „Pojištění nemovitosti pomůže při škodách na tzv. „pevných částech“ domu či bytu – tedy například na zdech, podlahách, stropech, oknech, dveřích, vestavěných skříních, sanitárním vybavení nebo elektroinstalaci,“ vysvětluje Martin Svoboda, produktový manažer KB Pojišťovny. Typickými příčinami pojistných událostí jsou například vodovodní škody, zatečení srážek, povodně, požár nebo vandalismus. Jinými slovy, pojistka by měla zahrnovat krytí proti živelním pohromám, vodovodním škodám, vandalismu, přepětí nebo zkratu, odcizení či rozbití skel.

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti

Důležité je, aby měl majitel sjednané také pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti, které pomáhá řešit škody, které nemovitost „způsobí“ třetím osobám. „Může se jednat například o situaci, kdy ze střechy spadne taška a poškodí zaparkované auto, nebo kdy dojde k úniku vody z bytu v důsledku prasklého potrubí a k následnému vytopení sousedů,“ uvádí příklady Svoboda. „Mimochodem, únik vody patří mezi nejčastější pojistné události obecně a dokáže poškodit nejen nemovitost samotnou, ale způsobuje vysoké škody i na majetku sousedů, a to až do výše statisíců.“

KB Pojišťovna například řešila případ, kdy v podlaze v kuchyni praskla odpadní trubka a došlo k vytopení bytu o patro níž. Vzniklá škoda se vyšplhala na 330 tisíc korun. „Slušnou paseku“ způsobila rovněž prasklá hadička přívodu vody v kuchyňské lince. Unikající voda protekla stropní konstrukcí k sousedům, kde došlo k poškození stavebních součástí. V tomto případě pojišťovna vyplatila 190 tisíc korun.

Pojištění domácnosti – majitel, nebo nájemník?

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď, protože záleží na konkrétní situaci. „Pokud majitel pronajímá byt včetně vybavení, měl by mít pojištění domácnosti, které kryje škody na nábytku, spotřebičích a dalších zařízeních, určitě také sjednané,“ říká Káňa.

Pojištění by mělo být sjednáno na konkrétní adresu pronajímaného bytu a nastaveno s ohledem na to, že se jedná o nemovitost určenou k pronájmu. „Tuto informaci je vhodné pojišťovně sdělit již při sjednání – může to být rozhodující při posuzování a likvidaci případné pojistné události,“ zdůrazňuje Svoboda. Důležité je vzít v potaz, že toto pojištění se bude vztahovat pouze na vlastní majetek pronajímatele, ale na věci nájemníka už ne.

Jak upozorňuje Svoboda, věci nájemníků a podnájemníků jsou většinou z pojištění domácnosti majitele vyloučeny a nejsou pojištěny. Nájemník by tedy měl mít vždy sjednané pojištění domácnosti, které kryje jeho vlastní majetek v bytě, jako je nábytek, elektronika, sportovní vybavení, elektronika a osobní věci.

A pro majitele bytů (nemovitostí), kteří chtějí mít jistotu, že vše bude dostatečně pojištěno a budou to mít tzv. „pod palcem“ sami, je zde ještě jedna možnost. „Pojistník-pronajímatel bytu může sjednat pojištění domácnosti ve prospěch nájemce. Do pojistné smlouvy uvede nájemce jmenovitě jako pojištěného. Pokud nemůže nebo nechce nájemce či podnájemce konkrétně jmenovat, třeba protože se v bytě častěji mění, lze využít volbu ‚nespecifikovaný nájemce‘ či ‚nespecifikovaný podnájemce‘,“ popisuje Káňa. V tomto případě pak bude pojištěn v domácnosti majetek vlastníka bytu i nájemce. Tuto volbu však nelze použít pro byty určené k přechodným a krátkodobým nájmům (resp. ubytovacím službám).

Nájemník a pojištění odpovědnosti

Zásadní je pro nájemníka rovněž pojištění odpovědnosti. To pomáhá uhradit škody, které způsobí třetím osobám – například vytopení sousedního bytu přetékající vanou nebo neúmyslné poškození společných prostor domu.

Je však důležité počítat s tím, že běžné pojištění odpovědnosti se obvykle nevztahuje na škody na pronajatém majetku, tedy na věci, které patří majiteli bytu. „Pokud tedy nájemník například neúmyslně poškodí vybavení domácnosti ve vlastnictví majitele, běžné pojištění odpovědnosti tuto škodu neuhradí. Pro tyto případy je třeba mít sjednané pojištění odpovědnosti nájemce, které zahrnuje také škody na věcech, které má nájemník v pronájmu,“ vysvětluje Svoboda.

Při sjednávání pojistek je proto důležité věnovat pozornost detailům, aby v případě potřeby zafungovaly tak, jak mají. Za zvážení stojí rovněž sjednání kvalitní asistenčních služeb, které pomohou třeba př zabouchnutí klíčů nebo opravách havárií. Ve všech případech, ať už půjde o pojištění pronajímatele nebo nájemce, je dobré pamatovat na pravidelnou aktualizaci smluv nebo si v nich rovnou nastavit automatickou indexaci, aby byla vždy aktuální a pojistné krytí tak bylo dostatečné.