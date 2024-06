Nízké pojistné upozorní na podpojištění bytu či domu. Kolik platíte?

Na slabé pojistné krytí majetku ukázalo v červnu 2021 tornádo na jižní Moravě. Zhruba polovina nemovitostí tam neměla vůbec žádné pojistné krytí. A z těch, které pojistné krytí měly, jich byla větší část podpojištěna.

„Podpojištění domu, bytu nebo chalupy znamená, že částka, na kterou je nemovitost pojištěná, je nižší než hodnota samotné nemovitosti. Což je riziko pro případnou pojistnou událost a výplatu pojistného,“ vysvětluje finanční analytik skupiny Partners Lukáš Chytil.

V takové situaci totiž pojišťovna může snížit pojistné plnění. To odpovídajícím poměrem mezi pojistnou částkou a skutečnou výší pojistné hodnoty dotčeného majetku. „Majiteli nemovitosti tak budou chybět peníze při nápravě škodní události,“ upozorňuje na rizika nízké pojistné částky finanční analytik.

Na podpojištění upozorní i nízké pojistné

Podle Chytila dostane majitel od pojišťovny dostane maximálně částku, na kterou měl nemovitost pojištěnou. Při totální škodě však majiteli mohou při obnově domu nebo bytu chybět peníze.

Na nedostatečné pojistné krytí bytů a domů u českých domácností ukázala i analýza České asociace pojišťoven, která vycházela z údajů jejích členských pojišťoven. Podle ní má dostatečné pojistné krytí u nemovitostí ve smlouvách sjednáno zhruba 30 procent majitelů. A hlavním důvodem nízkého krytí je to, že lidé neaktualizují své smlouvy – často s argumentem, že tak mají alespoň nízký předpis ročního pojistného.

„Nízké pojistné, to i v řádu nižších stovek korun ročně, mají tyto domácnosti kvůli nízkým pojistným částkám, nízké nebo žádné odpovědnosti za škodu a často i nižšímu počtu krytých rizik,“ vysvětluje Chytil s tím, že portfolio rizik se v posledních letech rozšiřovalo. Některé domácnosti si podle jeho zkušeností udržují i deset nebo patnáct let neupravené pojistné smlouvy.

Navýšení pojistného krytí není zadarmo, ale může se vyplatit

A jak dokládá případ 55letého Jana z Písku, u takto starých smluv bude navýšení částky pojistného krytí dost výrazné.

„Před jedenácti lety, v roce 2013, jsem uzavíral pojistnou smlouvu na dům a garáž s novou pojišťovnou s krytím 2,2 milionu korun za roční pojistné necelých 1 800 korun. Každoroční úpravu pojistného kvůli zdražování jsem ale nechtěl,“ popisuje Jan z jižních Čech.

Od té doby smluvní podmínky, a tedy ani částku, na kterou si rodinný dům a garáž pojistil, nijak neupravoval a upravovat ani nechtěl. Letos při revizi rodinných financí svoji smlouvu přece jen svému finančnímu poradci ukázal – a jednoduchými počty spolu zjistili, že při totální škodě by od pojišťovny nedostal ani polovinu z hodnoty své nemovitosti.

„Limit jsme proto zvedli na 4,4 milionu korun, do pojištění nově zahrnuli vodovodní škody, které v něm chyběly, a také pojištění odpovědnosti na 10 milionů korun,“ říká Jan. Roční pojistné se mu, jak říká, vyhouplo na bezmála 4 100 korun, ale bude alespoň klidně spát s tím pocitem, že s blížící se šedesátkou nepřijde o střechu nad hlavou.

„Do aktualizované smlouvy jsem nakonec zahrnul souhlas s indexací, což sice každý rok zvýší pojistné, ale na druhou stranu se tím zvýší pojistná částka s tím, jak poroste hodnota nemovitosti,“ dodává Jan.

Pro ty domácnosti, které odmítají zahrnout každoroční indexaci do smluvních podmínek pojištění, má Lukáš Chytil jiný recept, jak se proti slabému pojištění majetku chránit. Tím je pravidelná úprava smlouvy, ideálně co dva roky, nejvýše pak každé tři roky. A nejde pouze o úpravu pojistné částky s ohledem na vývoj cen na realitním trhu a ve stavebnictví, ale také o to, že pojišťovny své nabídky v silném konkurenčním prostředí neustále rozšiřují.

„I pojistné produkty se neustále vylepšují. Pojišťovny se předhánějí v tom, která z nich přijde s lepším krytím rizik, vyššími limity a širším portfoliem asistenčních služeb,“ uzavírá pojistný analytik Lukáš Chytil.