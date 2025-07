Policejní statistiky hovoří jasně. Do bytů i rodinných domů se zloději nejčastěji vloupávají vstupními dveřmi, balkonem nebo oknem. Právě jejich zabezpečení by tak mělo být základem. A to i kvůli pojištění majetku. Jen pak totiž může pojistka po řádění zlodějů splnit dobře svůj účel. Jak na to?