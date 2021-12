Autopojištění: Srážka se zvěří není totéž co srážka se zvířetem

Ročně u nás řidiči motorových vozidel ohlásí Policii ČR zhruba 14 tisíc střetů se zvěří. Nejvíce jich strážníci řeší právě v podzimních a zimních měsících, kdy se brzy stmívá a pozdě rozednívá. Policejní statistiky jako nejvyšší riziko uvádějí dvě hodiny po západu slunce a hodinu před jeho východem. Podle zástupců z Centra dopravního průzkumu stojí za 80 procenty všech takových dopravních nehod spárkatá zvěř, tedy srny, jeleni, daňci, ale i divoká prasata.

O něco méně podobných nehod se stalo loni na podzim a letos zjara, kdy u nás platila proticovidová opatření, která výrazně utlumila mobilitu obyvatel. Nicméně škody na majetku šplhají do vyšších desítek tisíc korun. Namístě je proto podle odborníků zvážit připojištění.

Riziko srážky se zvěří lze dopojistit k povinnému ručení, nebo je kryto v havarijním pojištění.

„Při škodě, která vznikla následkem srážky se zvěří třetím osobám, například u dalšího vozidla, se náhrady kryjí z povinného ručení daného vozidla. Ovšem majitel vozu, kterým došlo k nárazu do zvěře, nemá bez připojištění takovýchto rizik žádný nárok na pojistné plnění škody na jeho vozidle,“ upozorňuje finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

Újmu na zdraví povinné ručení neřeší u řidiče

V případě újmy na zdraví při srážce vozidla se zvěří si mohou poškození spolucestující uplatňovat nároky z povinného ručení vozidla, jež se se zvěří střetlo. Ovšem s výjimkou řidiče, na kterého pojišťovna při posuzování pojistné události nahlíží vždy jako na viníka nehody.

„Pro jakýkoli případ je určitě dobré být i úrazově připojištěn. Nicméně v rámci pojištění aut to bývají poměrně nízká krytí, proto je lepší si sjednat individuální pojištění,“ doporučuje finanční poradce s tím, že kupříkladu trvalé následky po úrazu kryje plnění z povinného či havarijního pojištění částkou 300 tisíc korun.

Srážka se zvěří: přivolání policie je nutné

David Kučera dále připomíná, že po střetu se zvěří nesmí řidič zapomenout zavolat Policii ČR. Jednak je to jeho povinnost kvůli uvědomění správce dané honitby, a za druhé bez jejího záznamu nebude pojišťovna ani plnit. Přivolat policii je potřeba i v případě, že zraněné zvíře z místa srážky odběhne.

Dalším krokem je v co nejkratší době informovat samotnou pojišťovnu a s ní se domluvit na konkrétním postupu, aby došlo na bezproblémové pojistné plnění. Naložení se zraněnou či usmrcenou zvěří řeší policisté.

Ti střet se zvěří zdokumentují a řidiči předají potvrzení o účasti na dopravní nehodě, které slouží pro jednání s pojišťovnou. Většinou k takovým nehodám dochází po neočekávaném vběhnutí zvěře do silnice, kdy nemají řidiči šanci zareagovat. I proto nebývají uvedeni jako viníci dopravní nehody, a tudíž nedostávají ani pokutu. Nicméně policisté varují před odcizením zvěře po jejím sražení, které už by řešili podle jiných pravidel, podobné jednání by mohlo být vyhodnoceno jako pytláctví.

Pozor na termíny zvířata a zvěř

Mnozí řidiči si kladou otázku, zda si riziko střetu se zvěří mohou připojistit pouze sezonně. Například od října do března, kdy k podobným nehodám dochází nejčastěji. Podle odborníků si mohou připojištění například k povinnému ručení sjednat a zase jej odebrat. Veškeré změny se ovšem provádějí v době výročí pojistné smlouvy, tedy jednou za rok, sezonně se toto připojištění nesjednává.

A ještě jedna důležitá skutečnost. Tuzemské pojišťovny ve smluvních podmínkách rozlišují zvěř a zvíře.

„To znamená, že připojištění střetu se zvěří nekryje například škody způsobené po sražení domácího zvířete, jako je slepice, kráva nebo pes. Za takové škody nese plnou odpovědnost majitel daného zvířete, a u něj pak musí poškozený uplatňovat nárok na finanční odškodnění,“ říká David Kučera.

Podle něj je sice možné připojistit dohromady riziko srážky se zvěří i se zvířetem, ne všechny pojišťovny to ale umí. Je proto potřeba se i na takové detaily ptát a s navrhovanou pojistnou smlouvou se důkladně seznámit.