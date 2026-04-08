Povinné ručení v posledních letech výrazně ovlivňuje takzvaná škodní inflace. Ta se projevuje nejen vyššími cenami oprav, ale i rostoucími náklady na náhradní díly a práci v autoservisech. Nejvyšší finanční důsledky ale mají škody na zdraví, které sice tvoří menší část případů, ale většinu celkových nákladů.
Pro představu, jak ukazují data České kanceláře pojistitelů (ČKP), loni počet škod přesáhl 265 tisíc a jejich objem se vyšplhal na 19,2 miliardy korun. To je o 1,2 miliardy více než v roce 2024 a proti roku 2023 jde dokonce o nárůst o 2,5 miliardy korun. Dochází tak ke zrychlení škodní inflace a k dalšímu rozevírání škod z povinného ručení a pojistného.
Růst nákladů se podle odborníků nezastaví ani v dalších letech. Na škodní inflaci má totiž stále významný vliv také vysoká inflace před několika lety. „Očekává se, že průměrná majetková škoda z povinného ručení dosáhne za rok 2026 částky téměř 68 tisíc korun, což představuje její zdvojnásobení za dobu pouhých posledních 12 let,“ doplňuje pojistný matematik ČKP Petr Jedlička.
Kolik stojí povinné ručení a proč zdražuje
Na co si dát pozor
Při výběru povinného ručení se nevyplatí řídit jen cenou.
Zásadní je výše limitu plnění – rozdíl v ceně bývá malý, ale při vážné nehodě může rozhodnout o finanční budoucnosti.
Důležité jsou i asistenční služby. Pokud často cestujete, zejména do zahraničí, vyplatí se vyšší limity (zejména na odtah vozidla) nebo rozšířené varianty.
Za zvážení stojí také doplňková pojištění, například pojištění skel, střetu se zvěří nebo úrazové krytí. Jejich cena bývá relativně nízká, ale v praxi mohou ušetřit desítky tisíc korun.
Ideální je nastavit pojištění podle toho, jak auto skutečně používáte – kolik jezdíte, kde parkujete a kdo vůz řídí.
Pojišťovny se shodují, že ceny povinného ručení porostou i nadále, i když spíše pozvolna. „Usilujeme o to, aby se sazby vyvíjely stabilně a bez prudkých skoků. Nově provádíme cenové úpravy ve výši dvou až tří procent rovnoměrně v průběhu celého roku,“ říká Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativy. Podobně mluví také Allianz, i u této pojišťovny ceny mírně rostou.
Zásadní je ale to, že dnes už neexistuje „jedna cena“ za povinné ručení. Výsledná částka je individuální. „Každá smlouva je totiž průnikem mnoha parametrů, které souhrnně nazýváme segmentačními kritérii,“ říká Miloš Velíšek z ČPP. Promítá se do ní značka, výkon a stáří vozidla, bydliště řidiče, protože ve větších městech může být vyšší riziko nehod a zejména pak zkušenosti řidiče za volantem a jeho věk. U Allianz navíc hraje velkou roli i způsob využívání auta, respektive roční nájezd – čím méně jezdíte, tím méně platíte.
„Rozdíl ve výsledné ceně může být opravdu výrazný,“ potvrzuje Michal Kárný z Directu a dokládá to na příkladu pojištění pětiletého vozu WV Golf: „U 18letého řidiče z Prahy může být cena přes 14 tisíc korun, u 40letého řidiče ale může v závislosti na bonusech klesnout až na částku 4 tisíce korun. A pokud tento řidič bude bydlet v menší obci, například Lipová-Lázně, tak cena může být ještě nižší a blížit se ke třem tisícům korun.“
Limity plnění – malý rozdíl v ceně, zásadní rozdíl v ochraně
Vedle ceny samotného pojištění řeší řidiči čím dál častěji rovněž výši limitu plnění. Zákonné minimum je 50 milionů korun, běžně se ale nabízí i dvojnásobek nebo více. „Největší zájem je dlouhodobě o střední varianty kolem 100 milionů,“ říká Káňa.
Podle pojišťoven přitom rozdíl v ceně není zásadní. „Rozdíl v pojistném mezi vyšším a nižším limitem je malý, v jednotkách procent, při pojistném plnění v případě vážné nehody a zejména případné újmy na zdraví více osob se ale může jednat o rozdíl, který pojištěnému klientovi změní celý život, proto rozhodně doporučujeme zvážit variantu vyššího rozsahu krytí,“ zdůrazňuje Petrovová.
Řidiči si toto riziko stále více uvědomují a volí raději vyšší krytí, zejména pokud často jezdí do zahraničí.
Doplňková pojištění – z nadstandardu běžná součást
Zásadní změna posledních let se odehrává u doplňkových pojištění, jejichž nabídku pojišťovny neustále rozšiřují. Zatímco dříve si lidé sjednávali hlavně základní povinné ručení, dnes si většina klientů přidává i další krytí na vlastním voze.
„Zjednodušeně lze říci, že motoristé dnes nehledají jen nejlevnější povinné ručení, ale funkční balíček,“ konstatuje Káňa. Například u ČPP má alespoň jedno připojištění zhruba 70 procent klientů. „A zájem o ně dlouhodobě stoupá,“ potvrzuje Velíšek.
Největší zájem je o pojištění skel. „Jedná se totiž o poměrně častou škodu a skla mohou být velmi drahá, zvláště pokud obsahují senzory, vytápění a podobně,“ říká Kárný.
Vedle toho roste význam asistenčních služeb. Ty zajistí odtah, opravu nebo náhradní vozidlo, což je klíčové zejména při cestách do zahraničí. Například Allianz nabízí asistenci k pojištění vozidel ve dvou provedeních – základní asistenci v balíčku Komfort – s odtahem do nejbližšího servisu bez dalšího omezení a odvozem posádky maximálně 50 kilometrů.
„V balíčcích Plus, Extra, Max nabízíme rozšířenou asistenci, která obsahuje ještě více benefitů mimo jiné i poskytnutí náhradního vozidla, ubytování posádky a odtah do místa, kam si klient řekne do limitu 150 kilometrů od místa události. Tento limit si dále klient může přikoupit a využívat limit pro odtah až 1 500 kilometrů,“ popisuje Petrovová.
Mezi další často sjednávaná připojištění patří úrazové pojištění posádky, střet se zvěří, živelní rizika nebo právní pomoc. Některé pojišťovny nabízejí i krytí nezaviněné nehody nebo škody na vlastním vozidle.
Digitalizace i nové služby mění trh
Kromě ceny a rozsahu krytí se mění i samotné fungování pojištění. Stále větší roli hraje digitalizace a nové služby. Například aplikace pro hlášení nehod umožňují vyřešit situaci přímo na místě bez papírování. Bouračka přináší moderní způsob, jak zaznamenat dopravní nehodu přímo na místě.
Pojišťovny zároveň motivují klienty k bezpečné jízdě. Například Kooperativa na to „jde“ přes aplikaci KOOPILOT. Povinné ručení se tak postupně posouvá od jednoduché zákonné povinnosti k širší službě, která má řidiče chránit v různých situacích.