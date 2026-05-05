Nejvíce škod způsobených viníky, kteří od dopravní nehody ujedou, připadá na události pouze s hmotnou škodou. A z těch jich nejvíce připadá na střet se zaparkovaným nebo odstaveným vozidlem. V letech 2021 až 2023 jich bylo podle dat Centra dopravního výzkumu bezmála 36 tisíc.
Za stejné období motoristé odjeli celkem od více než 54 tisíc nehod, to je v průměru od 18 tisíc nehod každý rok. Při těchto nehodách nedocházelo pouze k hmotné škodě. Zranění při nich podle dopravních statistik utrpělo přes 1 500 osob. I od těchto nehod lidé nikoli vzácně ujedou. Důvodů jejich chování je podle odborníků více.
„Výzkumy ukazují, že rizikovými faktory zvyšujícími pravděpodobnost ujetí z místa nehody jsou možné přitěžující okolnosti – nejen řízení pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, ale také zákaz řízení, absence řidičského oprávnění a podobně,“ říká Kateřina Bucsuházy z Hloubkové analýzy dopravních nehod Centra dopravního výzkumu.
U méně závažných nehod, jako jsou nabourání či odření zaparkovaného auta například u nákupního centra, jde podle ní často o obavu ze ztráty bonusu u povinného ručení. U závažnějších nehod sehrávají roli i trestně právní následky.
„K ujetí z místa nehody se také spíše uchylují řidiči, kteří již v minulosti spáchali trestný čin nebo přestupek,“ vysvětluje.
Škodu od neznámého viníka kryje havarijní pojištění
Dopravní nehoda ale způsobuje i akutní šok, a to i řidičům-viníkům. Někteří řidiči na tuto stresovou událost reagují právě ujetím z místa nehody, aniž by poskytli první pomoc a přivolali zdravotníky tak, jak ostatně všem účastníkům ukládá zákon. Anebo vyčkali na řidiče poškozeného auta, aby se férově podíleli na vyrovnání škody. To se podle Bucsuházy může týkat až 17 procent případů, kdy viník od dopravní nehody rychle zmizí.
Nicméně převládají události, kdy viník z místa nehody ujede vědomě kvůli úspoře času, peněz a bonusových bodů. Pak si ale musí také uvědomit, že za takové jednání nese plnou odpovědnost a následky.
„Jednáním, kdy viník odjede od dopravní nehody, se dopouští přestupku, a pokud při ní došlo ke zranění, pak jde dokonce o trestný čin,“ upozorňuje finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.
Policii k dopravní nehodě mají řidiči, ale i její svědkové přivolat vždycky, pokud došlo ke zranění osob, k vyšší hmotné škodě nebo poškození cizího majetku. Například veřejného osvětlení, parkovacích bariér nebo třeba oplocení. „A to bez ohledu na to, jestli viník nehody ujel, nebo vyčkal na majitele poškozeného vozidla,“ dodává Weiss.
U drobných nehod bez zdravotní újmy, ke kterým dochází typicky u supermarketů a od nichž viník ujel bez zanechání kontaktu, určuje další postup vlastní uvážení majitele poškozeného vozu.
„Pokud ten má uzavřené havarijní pojištění, vzniklou škodu od neznámého pachatele mu vyrovná pojišťovna,“ říká Weiss s tím, že musí ale počítat i s obvykle 10% spoluúčastí a také úpravou vyježděného bonusu.
Uplatnění plnění z havarijního pojištění podmiňuje fotodokumentace poškozeného vozidla a policejní záznam o dopravní nehodě. Bez něj pojišťovna plnění nevyplatí.
Havarijko v Česku zrovna nefrčí
Tento scénář se bude podle Weisse ale týkat menší části poškozených vozidel. To proto, že v Česku má uzavřené havarijní pojištění asi 25 až 30 procent vozidel. Podle dat České kanceláře pojistitelů (ČKP) bylo v Česku ke konci loňského roku pojištěno bezmála 9,8 milionu vozidel.
„Tady se ale bavíme o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, povinném ručení, které musí mít sjednané provozovatelé motorových vozidel ze zákona,“ vyjasňuje finanční poradce.
Určitou šanci na to, že viníka nehody policie najde, dávají placená a kamerovým systémem snímaná parkoviště. Po takto i jiným způsobem vypátraném pachateli pojišťovna uplatňuje náhradu škody zpětně a poškozený řidič netratí bonusové body ani se jej netýká spoluúčast.
Zůstává-li ale dál viník neznámý, podle Weisse nevyrovná škody ani Česká kancelář pojistitelů z jí spravovaného garančního fondu. Z něj se hradí pouze škody způsobené vozidly bez uzavřeného povinného ručení. K plnění z garančního fondu u nehod bez známého viníka dochází jen v případě, že při nich došlo k újmě na zdraví, nikoli hmotné škodě.
„Z garančního fondu se dají nárokovat kompenzace při poškození zdraví účastníka nehody, a to i v případě, že viník od nehody ujel a policie ho nevypátrala,“ říká Vladimír Weiss s tím, že často jde o dorovnání sníženého příjmu kvůli pracovní neschopnosti nebo o bolestné.
Dodává, že stejně jako u plnění z havarijního pojištění i pro plnění z garančního fondu při újmě na zdraví platí, že při pozdějším odhalení pachatele nehody po něm bude ČKP docela jistě vymáhat plnění zpětně. A to je další důvod, proč od žádné dopravní nehody neujíždět, ale vyčkat na řidiče poškozeného vozidla. Případně poskytnout první pomoc a přivolat zdravotníky i policejní službu.