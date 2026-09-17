Kdy u nás začaly být asistenční služby součástí pojištění?
Asistenční služby se u nás začaly výrazněji rozvíjet v 90. letech, především s cestovním pojištěním a rozvojem cestovního ruchu. Velký boom přišel s koncem monopolu České pojišťovny na povinné ručení, kdy se otevřel prostor pro další pojišťovny.
Jaký byl jejich vývoj?
Nejprve šlo o asistenci související se škodami. Intervence reálně pomáhaly pojišťovnám snižovat jejich výši. Postupně se ukazovalo, že klienti potřebují pomoc i jindy. Motorista má mnohem častěji poruchu než havárii, zabouchnutí klíčů doma se stane častěji než vytopení domu. Nebo turista zapomene doma léky a potřebuje radu, čím je má nahradit. Z toho se zformovaly asistenční společnosti jako samostatný obor, který reaguje na mnohem větší spektrum problémů. Dnes převládají ve všech oblastech asistence, které nesouvisí s pojistnou událostí. Například na silnicích zasahujeme až v 80 procentech při poruchách, nehody tvoří jen 20 procent.
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