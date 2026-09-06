Kvíz: Pojištění bez háčků? Otestujte se, zda se vyznáte v pojistných nástrahách
Přemýšlíte o uzavření pojištění či jeho revizi? Otestujte se, zda víte, na co si dát při sjednávání pozor. Z produktu, který vás měl chránit, se totiž může vyklubat zbytečný výdaj a často na to přijdete až ve chvíli, kdy ho skutečně potřebujete. Víte, k čemu například slouží záznam z jednání při sjednávání pojištění, nebo na co si dát pozor, pokud přistupujete k takzvanému flotilovému pojištění?
Kvíz byl připraven ve spolupráci s experty České národní banky. Na jejím webu najdete desatero rad, které pomáhá odhalit nejčastější nástrahy při sjednávání pojištění.
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