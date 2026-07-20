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Věková valorizace: vláda chce seniorům přidávat dřív a častěji. Kolik to bude stát?

Pavla Žáková
  15:48
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Starobní důchodci mohou kromě pravidelných valorizací dostat přidáno i díky věkové valorizaci. Dosud stát přidává měsíčně 1 000 korun penzistům od 85 let a další 2 000 stoletým. Nový návrh ministerstva práce, který schválila vláda, důchodcům začne přidávat dříve a důchody jim zvýší častěji.

V současnosti mají důchodci od určitého věku nárok na tzv. věkovou valorizaci. To znamená, že při dosažení určitého věku dostanou přidáno, a to bez ohledu na to, kdy šli do penze. Nový návrh ministerstva práce a sociálních věcí, který schválila vláda a míří do Sněmovny, chce s přidáváním začít dřív a také častěji (každých 5 let). Na kolik to vyjde?

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Věková valorizace důchodů v roce 2026

V současnosti dostanou důchodci tisícovku navíc měsíčně od chvíle, kdy dosáhnou věku 85 let (resp. do loňska to bylo až od následujícího měsíce). Pokud se dožijí 100 let, čeká je další věková valorizace ve výši 2 000 korun. To znamená, že lidé starší 100 let pobírají k důchodu navíc 3 000 korun. Tato částka se připočítává k procentní výměře jejich důchodů, což znamená, že se navíc lehce zvyšuje s každoroční valorizací (bývá kolem 2 až 3 procent).

Navrhovaná věková valorizace důchodů

Návrh MPSV je štědřejší. Celé 3 000 korun, které má měsíčně dostávat člověk od 100 let, „drobí“ na pětistovky, které přidává postupně už dřívějším věku. První věková valorizace navíc nezačíná v 85 letech, ale už v 80.

Návrh změny zákona

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, § 67ab

ilustrační snímek

(1) Procentní výměra vypláceného důchodu se zvyšuje o

a) 500 Kč měsíčně od prvního dne kalendářního měsíce, v němž poživatel důchodu dosáhl věku 80 let, 85 let, 90 let a 95 let,

b) 1000 Kč měsíčně od prvního dne kalendářního měsíce, v němž poživatel důchodu dosáhl věku 100 let.

Zdroj: VeKLEP, Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Pokud bude návrh schválen Sněmovnou a Senátem a podepíše ho prezident, zvýší se důchod o 500 Kč měsíčně všem seniorům v 80 letech. Na další pětistovku měsíčně pak dosáhnou v 85 letech, dále v 90 a 95 letech.

Ke 100. narozeninám jim pak stát „nadělí“ další tisícovku měsíčně. Celkem by tak lidé nad 100 let věku měli oproti čerstvým starobním důchodcům 3 000 Kč navíc, stejně jako dnes, ale penze by se jim zvyšovala postupně a v součtu by si tak přišli během let na víc peněz.

Pro stát to bude znamenat vyšší výdaje. Důvodová zpráva ministerstva uvádí, že jen v roce 2027 by to stálo 2,6 miliardy korun navíc. V dalších letech by náklady na důchody rostly ještě víc, mimo jiné i proto, že se předpokládá nárůst doby dožití.

Další „zásek“ do rozpočtu budou znamenat silné ročníky ze 70. let, až dosáhnou věku, kdy se jich tato valorizace také bude týkat. „V roce 2060 by roční dopady opatření dosáhly cca 6,4 mld korun,“ uvádí důvodová zpráva.

Věková valorizace důchodů nyní vs. navrhovaná změna
VěkPřírůstek k důchodu (v Kč) v daném roce
Současný stavNavrhovaná verze
80 let0 500
85 let1 000500
90 let0500
95 let0500
100 let2 0001 000

Od kdy se zvýší důchody a jak o to žádat

Změnu zatím schválila vláda a teď míří k zákonodárcům. V případě, že návrh schválí poslanci i senátoři, musí putovat ještě pro podpis k prezidentovi, který má právo veta. V praxi se stává, že návrh se po připomínkách průběžně mění, nelze tedy předem říci, zda bude schválen v nyní navržené verzi.

Pokud by se to stalo, změna ve valorizaci důchodů podle věku by začala fungovat od roku 2027.

Penzisté by o věkovou valorizaci žádat nemuseli – vše by se dělo automaticky.

Navíc podle současného návrhu by přidáno poprvé dostali už v měsíci, kdy mají kulatiny (nebo „půlkulatiny“), ne až od dalšího. Tak je tomu i podle současných pravidel, naopak ještě do 1. července 2025 se zvýšené peníze vyplácely od následujícího měsíce.

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