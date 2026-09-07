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„Máte nárok na doplatek důchodu,“ slyší senioři v Česku. Je to podvod, varuje úřad

Pavla Žáková
  11:22
Česká správa sociálního zabezpečení varuje před novou vlnou podvodů, která cílí na důchodce.

Česká správa sociálního zabezpečení varuje před novou vlnou podvodů, která cílí na důchodce. | foto: Profimedia.cz

Nový podvod cílí na příjemce důchodů. Pachatelé oslovují důchodce nejčastěji e-mailem, poté ale přikročí i k telefonátu. Tvrdí, že jsou z ČSSZ a chtějí jim poslat na účet doplatek důchodu. Jde jim ale jen o přihlašovací údaje k účtu a o přístup k penězům.

Zvýšení důchodu a doplatek penze, to jsou hlavní „páky“, které na důchodce používají podvodníci ve smyšlených e-mailových zprávách. Varuje před nimi Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), jejímž logem se pachatelé zaštiťují. Jak takový podvod probíhá? Docela sofistikovaně, takže oslovený člověk může mít dojem, že jedná skutečně s pracovníkem sociálky.

Nejdřív věrohodný e-mail, pak telefonát

Prvním krokem je zpráva v elektronické komunikaci, nejčastěji v e-mailu. Ten může obsahovat zdánlivě věrohodné prvky, jako logo, označení organizačního útvaru ČSSZ, výpočty údajného nedoplatku důchodu apod. „Podvodníci mohou velmi věrohodně napodobovat komunikaci státních institucí, včetně jejich dokumentů, log, označení či podpisů. Vzhled dokumentu proto sám o sobě nepotvrzuje jeho pravost,“ varuje ČSSZ.

Jaká bude valorizace důchodů 2027? Možná nejmenší za 10 let

Tímto e-mailem si ale podvodníci nejčastěji jen připravují půdu pro další jednání. Může následovat telefonát, ve kterém se vydávají za pracovníky státního úřadu. S důchodcem pak probírají to, jak mu zaslat doplatek důchodu na účet. Ve skutečnosti ale navádějí k tomu, aby jim poskytl přihlašovací údaje k internetovému bankovnictví, PIN či autorizační kód, nebo jim povolil vzdálený přístup k zařízení.

Jak poznat, zda jde o podvod?

S těmito prostředky se pak podvodníci mohou dostat k penězům na účtě a konto „vyluxovat“. ČSSZ proto všem lidem zdůrazňuje, že její skuteční pracovníci nikdy nevyzývají lidi k tomu, aby se přihlašovali do internetového bankovnictví a prováděli tam bankovní operace kvůli vyplacení důchodu nebo doplatku. Nikdy také nechtějí přihlašovací údaje a nenabádají lidi pomocí telefonátů či videohovorů, aby se před nimi do účtu přihlásili.

Kdo chce papírové oznámení o valorizaci důchodu, musí si zažádat teď

Pro všechny, komu by někdo volal a nabízel doplacení důchodu, mají následující doporučení:

  • nereagujte, ukončete telefonát a nesdělujte žádné přihlašovací údaje, PINy ani autorizační kódy,
  • neumožňujte vzdálený přístup k telefonu či počítači a neinstalujte žádné aplikace podle pokynů volajícího,
  • pravost informace si ověřte přímo u ČSSZ prostřednictvím jejích oficiálních kontaktů.

A co dělat v případě, že člověk již bankovní údaje sdělil nebo povolil někomu jinému přístup ke svému internetovému bankovnictví? Pak je nejlepší ihned kontaktovat svou banku a případně i policii.

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