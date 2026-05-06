Obzvlášť ženám hrozí ve stáří chudoba. Dá se tomu předejít?

Komentář
Už skoro nikdo v Česku nevěří, že se od státu dočká důstojného důchodu. Dokládá to řada průzkumů z poslední doby. Statisticky je pravděpodobnější, že narazíte na člověka, který věří na Ježíška. S výší státní penze přitom není spokojena ani valná většina současných seniorů. Chudoba hrozí ve stáří zejména ženám. Jak tomu předejít? Nad tím se zamýšlí Laureen Höllge z investiční platformy Direct Fondee.
ilustrační snímek | foto: Direct Fondee

Před několika lety jsme v Direct Fondee udělali mezi seniory a seniorkami průzkum, ve kterém jsme se ptali nejen na jejich finanční situaci, ale i na zkušenosti a rady generacím, které do důchodu teprve půjdou. Rychle se ukázalo, že většině respondentů se s odchodem do důchodu zhoršila životní úroveň. Častěji přitom ve stáří scházely peníze ženám. Mnohé z nich také vzkázaly, že do tuhého začalo jít v okamžiku, kdy zůstaly na vše samy.

Laureen Höllge

Je CEO investiční platformy Direct Fondee, v jejímž vedení byla už v začátcích firmy mezi lety 2022-2024. Mezitím se věnovala rozvoji aplikace pro podporu matek Mamio.

Vystudovala Yale-NUS College v Singapuru a Central European University. Řadu let v zahraničí také pracovala, například pro poradenskou společnost BCG (Boston Consulting Group).

Dlouhodobě se zasazuje o zlepšování finančního zdraví českých žen.

Dává to logiku. Donedávna seniorky od státu dostávaly zhruba o pětinu nižší důchod než muži. Po zavedení výchovného v roce 2023 se nepoměr o něco vyrovnal, ale rozdíl stále zůstává značný.

Průměrná seniorka dnes dostává okolo 20 tisíc korun měsíčně. Pokud zůstane na vše sama (a vzhledem k vyšší průměrné době dožití žen je tato pravděpodobnost vysoká), zejména ve větším městě to s ohledem na ceny bydlení opravdu není žádná sláva a se svými zhruba patnácti stovkami navíc by si nemohl moc vyskakovat ani průměrný muž-senior.

Z mého pohledu navíc vše nasvědčuje tomu, že se situace spíše nezlepší. Naopak je velmi pravděpodobné, že za nějaký čas se bude muset ve státních penzích škrtat a jejich současná výše nám ještě zpětně bude připadat jako luxus. Když k tomu přičteme zvyšující se délku dožití Čechů, ale také vyšší výdaje na zdravotní péči, hrozí ve stáří chudoba kdekomu.

Jak roste v ČR průměrný starobní důchod (v Kč)
Rok202120222023202420252026*
Průměrný starobní důchod15 42518 06120 26420 68021 09421 839
Zdroj: ČSSZ, *údaj k 1.1.2026 po lednové valorizaci

Co s tím? Odpověď je celkem jednoduchá: připravit se na penzi po vlastní ose. Kdo během produktivního života přípravu na důchod nepodcení a vytvoří si několikamilionový finanční polštář, může si ve stáří žít jako v bavlnce.

To se ale snadno řekne – uskutečnit to je násobně těžší. Jakmile si ale člověk uvědomí dvě základní věci, nemusí to být takový problém. Klíčové je snažit se odkládané peníze zhodnocovat, ne je pouze spořit. Za předpokladu, že do penze půjdu až za několik desetiletí, mi při ukládání peněz například na spořicí účet budou vlivem kumulované inflace jejich hodnoty fakticky mizet.

Dlouhý investiční horizont přitom nahrává investování, protože peníze mají čas vytvářet další výnosy a opakovaně se zhodnocovat. To je druhá zásadní věc, kterou je dobré si uvědomit. Díky tzv. složenému úročení si tak mohu „zdarma“ přijít na pěkné peníze nad rámec těch, které jsem sama ušetřila. Stojí to jen čas, který – pokud mám do důchodu ještě daleko – mám k dispozici.

Možná si říkáte: dobře, investovat a začít brzy zní hezky, ale jak na to? Ano, možností je opravdu hodně a je velmi snadné se v záplavě rad či „zaručených tipů“, jak investicemi zbohatnout, ztratit.

Paradoxně si nevalně vede i státem podporované penzijní spoření, které je vlastně svého druhu dlouhodobou investicí, ale jeho zhodnocení po započtení poplatků sotva překonává inflaci a státní příspěvky hrají zanedbatelnou roli.

Pokud v investičním světě nenacházím zvláštní zalíbení a nechci se mu příliš věnovat, volila bych odvážnější ETF fondy prostřednictvím srozumitelné platformy, nastavila trvalý příkaz a nechala investici běžet. V režimu dlouhodobého investičního produktu navíc mohu získat část vkladů zpět na daních.

Konkrétně: pokud si začnu ve dvaceti odkládat na investiční účet, který se za posledních deset let zhodnocoval v průměru o více než 7 % ročně, částku 1 200 korun měsíčně, budu mít v době odchodu do důchodu přibližně tři miliony korun.

To není vůbec špatné – a možná ani tak složité, že? Pokud se začne brzy, složené úročení vše výrazně usnadní. Jestliže ale začnu až ve čtyřiceti, budu muset pro dosažení stejné částky odkládat měsíčně přes pět a půl tisíce korun. Pokud bych začala až v padesáti, jde už o více než sedmnáct tisíc korun.

K tomu, abychom se vyhnuli finančním problémům ve stáří, je tedy důležité přeprogramovat způsob, jak přemýšlíme o produktivních letech i o zajištění na stáří. Pokud začnu pravidelně a dlouhodobě investovat prakticky od chvíle, kdy vstoupím do pracovního procesu, měla bych být při odchodu do penze v pohodě – bez ohledu na to, kolik mi stát poskytne a zda budu žít sama.

Jako obvykle si ženy musejí poradit s určitým znevýhodněním, které představuje období péče o malé děti, kdy může být obtížné odkládat si peníze stranou. Je fér, aby tento výpadek partner kompenzoval, případně aby dětem založil investiční účet a do jejich dospělosti na něj přispíval.

Lepší startovní pozice a zkušenost s tím, co dokáže investiční účet za osmnáct let, je podle mě svého druhu investicí nejen do jejich, ale i do našeho života, pokud si zůstaneme na blízku. Což mě přivádí k jedné důležité myšlence, která mi v současných úvahách o seniorech a penzích chybí: alespoň z finančního hlediska nemusí být stáří očistcem, ale obdobím, které si lze naplno užít.

Jsem přesvědčená, že jakmile se s takovými seniory budeme setkávat častěji, tak se konečně začne o důchodu i seniorech přemýšlet způsobem, který si tato životní etapa zaslouží.

