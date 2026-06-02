Zaměstnaní důchodci nemusejí platit důchodové pojištění. Ale musí si o to říct

Pavla Žáková
  5:30
Pracující důchodci mají nárok na slevu na sociálním pojištění. Zatímco u ostatních zaměstnanců činí měsíční platba na důchodové pojištění 6,5 procenta z hrubé mzdy, starobní důchodci ji neodvádějí. Tedy v případě, že to neopomenou nahlásit zaměstnavateli. Co dělat, když ji ze mzdy přesto strhne?
Když začne zaměstnanec pobírat starobní důchod, může si na účtárně zažádat o slevu na odvodech. Nebude pak platit důchodové pojištění. | foto: Profimedia.cz

Sleva na sociálním pojištění pro zaměstnance ve starobním důchodu je 6,5 procent z vyměřovacího základu, tedy právě tolik, kolik se na důchodové pojištění odvádí. Toto pravidlo platí už od začátku roku 2025, ne každý člověk v důchodu o něm ale ví.

Co je sleva na sociálním pojištění pro důchodce

Sleva 6,5 procenta pokryje zaměstnaným důchodcům celou část důchodového pojištění, kterou by si jinak platili sami, resp. by jim ji zaměstnavatel strhával z hrubé mzdy. Kromě toho za ně ale zaměstnavatel odvádí na důchodové pojištění 21,5 procenta. „Sazba pojistného u zaměstnavatele zůstává beze změny,“ vysvětluje mluvčí ČSSZ Jitka Drmlová.

Sociální pojištění

Sociální pojištění je povinný pravidelný odvod ze mzdy nebo příjmů, který financuje státní sociální systém. Skládá se ze tří částí: důchodového pojištění, nemocenského pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

U zaměstnanců činí pojistné 7,1 % z vyměřovacího základu:

  • 6,5 % na důchodové pojištění
  • 0,6 % na nemocenské

O tom, že má člověk nárok na slevu, ale musí jeho zaměstnavatel vědět. Zádrhel nejčastěji vzniká ve chvíli, kdy stávající zaměstnanec překročí důchodový věk, požádá o starobní důchod, dostane ho, ale dál chodí do stejné práce.

Mzdová účetní se tak ani nedozví, že došlo ke změně, a při nejlepší vůli nemůže daného zaměstnance vyzvat, ať si o slevu požádá. „Uplatnění slevy na pojistném ve výši 6,5 % není automatické. Zaměstnanec musí o slevu na pojistném u zaměstnavatele požádat a doložit splnění zákonem daných podmínek,“ uvádí Drmlová.

Jak si požádat o slevu zpětně

Co když ale zaměstnaný důchodce na výplatní pásce vidí, že mu odchází i „jeho“ část důchodového pojištění, i když by neměla? Náprava je možná, záleží na tom, kde se stala chyba.

1. Když penzista o slevu požádal a doložil ji, ale zaměstnavatel mu důchodové pojištění dál strhával: O nápravu musí důchodce požádat přímo zaměstnavatele. „Zaměstnavatel musí v tomto případě zaslat opravné hlášení a neprávem stržené peníze vyplatit zpět v rámci vyúčtování mezd,“ popisuje další postup mluvčí ČSSZ.

2. Když starobní důchodce o slevu nepožádal nebo včas nedoložil potřebný doklad: Potom je na místě obrátit se územní správu sociálního zabezpečení. Jen ta totiž vrátí peníze zpětně, zaměstnavatel to v takovém případě udělat nemůže. „K této žádosti je nutné přiložit potvrzení od zaměstnavatele o výši vyměřovacích základů, které zaměstnavatel musí na vyžádání vystavit do osmi dnů,“ uvádí dále Drmlová.

Kdy lze požádat o vrácení přeplatku

Pro penzisty, kteří jsou zaměstnaní a o možnosti slevy vůbec nevěděli, máme dobrou zprávu. Zažádat o vrácení přeplatku lze i zpětně. „Lhůta je pět let po uplynutí kalendářního roku, ve kterém přeplatek vznikl,“ upřesňuje mluvčí ČSSZ. Starobní důchodci, kteří mají nárok na slevu od roku 2025, ale dozví se o ní třeba až díky tomuto článku, mají tedy na žádost o vrácení přeplatku stále dost času.

Kolik může dělat přeplatek?

Důchodová část sociálního pojištění ve výši 6,5 % dělá vyšší stovky až tisíce měsíčně. Za rok je to tedy už pěkná suma, o jejíž vrácení se rozhodně vyplatí požádat.

Uveďme příklad: Kdo byl zaměstnaný celý loňský rok, zároveň byl po celou tuto dobu již ve starobním důchodu a pobíral hrubou mzdu 43 241 Kč měsíčně (což je medián mzdy v roce 2025), přijde si díky vrácení přeplatku na 33 728 Kč. A to jen za loňský rok.

Jak zjistit placení důchodového pojištění

  • Nejsnáze to lze zjistit z výplatní pásky, kde se odvod důchodového pojištění skrývá nejčastěji pod položkou „důchodové pojištění“, „sociální pojištění“, případně pod zkratkami DP a SP, někdy s dodatkem „zaměstnanec“.

  • Částka odvedená na důchodové pojištění zaměstnancem by u starobních důchodců měla být nulová.
  • Pokud je ale v přehledu na výplatní pásce uvedeno sociální pojištění (častější případ), bude u starobních důchodců napsaná částka nenulová, ale nižší, než kdyby se důchodové pojištění odvádělo.
  • Je to proto, že do sociálního pojištění patří kromě důchodového i nemocenské, které tvoří 0,6 procenta hrubé mzdy. „Sleva se vztahuje pouze na pojistné na důchodové pojištění,“ vysvětluje mluvčí správy sociálního zabezpečení. Pro zaměstnané důchodce totiž není platba nemocenského pojištění dobrovolná, jako je to u OSVČ.
  • Kdo si ani po prostudování výplatnice není jistý, zda mu zaměstnavatel nestrhává to, co nemá, může požádat zaměstnavatele o vydání potvrzení, že mu sleva byla opravdu uplatněna na dané kalendářní měsíce. Tuto možnost mají podle Drmlové všichni zaměstnanci, a to podle § 23j odst. 3 Zákona o pojistném na sociální zabezpečení. Ze zákona navíc vyplývá, že na to má zaměstnavatel 8 dní.

Kdy mají pracující důchodci slevu na sociálním pojištění?

Sleva 6,5 procenta platí pro všechny příjemce starobního důchodu. Jen u zaměstnanců ale pokryje celou výši jejich odvodu na důchodové pojištění.

Díky ní mají nulové odvody na důchodové pojistné nejen penzisté na pracovní poměr, ale také na DPP nebo DPČ. U těchto dohod navíc platí, že důchodové pojištění do určitého limitu neplatí nikdo, tedy ani mladší lidé.

Sleva 6,5 procenta na důchodové pojištění platí i u starobních důchodců pracujících jako OSVČ. Na rozdíl od zaměstnanců u nich ale nepokryje celý odvod na důchodové pojištění. Sazba se sníží z 29,2 % na 22,7 %.

