V lednu se změní výplata důchodů. Valorizační doplatek bude naposledy

Zvýšení důchodů pro rok 2027 už je schválené. Bude to 270 korun v základní výměře a dalších 0,2 procenta v zásluhové penzi. Stejně jako letos i v lednu 2027 dostanou penzisté první zvýšený důchod spolu s valorizačním doplatkem. Lednová částka tedy bude vyšší než ta únorová a další. Bude to však naposledy.
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Důvodem současného stavu je, že se důchody vyplácejí za klouzavé měsíce. Například výplata penze 14. ledna znamená, že se vyplacená částka vztahuje na 14. ledna až 13. února. Řádná valorizace je ale od 1. ledna, takže peníze za období 1. až 13. ledna, které penzista dostal již 14. prosince, je také potřeba dodatečně zvýšit. Právě proto se v lednu vyplácí i valorizační doplatek. Od roku 2026 nechodí zvlášť, ale spolu s penzí. Proto také byly lednové penze v roce 2026 vyšší než únorové.
V lednu 2027 tomu tak bude naposledy. Od července vstoupí v účinnost novela, která dosavadní formulaci o výplatě důchodů „dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách“ nahrazuje slovy, že se vyplácí „na kalendářní měsíc ve výplatním termínu“. To znamená, že měsíc, za který je důchod, bude u všech lidí stejný, ať už důchod dostanou 2. nebo 14. den v měsíci. Vždy to bude za období od prvního do posledního dne toho měsíce, ve kterém důchod dostali.
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Termíny výplaty důchodů se nezmění
Samotné výplatní termíny se po červencové novele nezmění. Změní se jen to, na jaké období jsou. Například u člověka, který má výplatní termín 14. den v měsíci, to bude takto:
|Výplatní den
|Za jaké období je výplata důchodu
|14. května 2027
|14. 5.–13. 6.
|14. června 2027
|14. 6.–13. 7.
|14. července 2027
|1. 7.–31. 7.
|14. srpna 2027
|1. 8.–31. 8.
Z tabulky je vidět, že část července je tak vlastně důchodem pokryta dvakrát. Období od 1. do 13. července spadá jak do platby důchodu 14. června, tak do té červencové.
Zákon s tím počítá a výslovně uvádí, že červencová výplata se kvůli tomu nijak krátit nebude. Lidé tak dostanou za celý rok 2027 stejně peněz, jako kdyby žádná změna neproběhla. Rozdíl je jen v tom, k jakému období budou peníze přiřazené.
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Kdy jsou výplatní termíny?
Výplatní termíny se pro důchodce jinak nemění. Je to 2., 4., 6., 8., 10., 12. a 14. den v měsíci. Tato data platí již od dubna 2025. Do té doby dostávali penzisté důchody i v druhé půlce měsíce, a to 16., 18., 20., 22. nebo 24. Česká správa sociálního zabezpečení je posunula o 10 dní dopředu, tedy např. 16. den na šestý apod.
Do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem se důchody vyplácejí 12. den v měsíci.
Pro lidi, kteří si důchod nechávají vyplácet v hotovosti, se den výplaty může mírně posunout: připadne-li na sobotu, vyplácí se v pátek, připadne-li na neděli, dostanou své peníze až v pondělí.