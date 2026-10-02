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V lednu se změní výplata důchodů. Valorizační doplatek bude naposledy

Pavla Žáková
  14:00

Důchody v roce 2027 vzrostou. | foto: Vytvořila redakce s pomocí AIiDNES.cz

Pravidelná lednová valorizace důchodů s sebou dosud přináší jednu zvláštnost. První měsíc nového roku dostávají penzisté navíc i valorizační doplatek. V roce 2027 tomu tak bude naposledy. V půlce příštího roku se totiž výplata penzí změní a důchody se všem začnou vyplácet za kalendářní měsíc, ne za klouzavý.

Zvýšení důchodů pro rok 2027 už je schválené. Bude to 270 korun v základní výměře a dalších 0,2 procenta v zásluhové penzi. Stejně jako letos i v lednu 2027 dostanou penzisté první zvýšený důchod spolu s valorizačním doplatkem. Lednová částka tedy bude vyšší než ta únorová a další. Bude to však naposledy.

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Důvodem současného stavu je, že se důchody vyplácejí za klouzavé měsíce. Například výplata penze 14. ledna znamená, že se vyplacená částka vztahuje na 14. ledna až 13. února. Řádná valorizace je ale od 1. ledna, takže peníze za období 1. až 13. ledna, které penzista dostal již 14. prosince, je také potřeba dodatečně zvýšit. Právě proto se v lednu vyplácí i valorizační doplatek. Od roku 2026 nechodí zvlášť, ale spolu s penzí. Proto také byly lednové penze v roce 2026 vyšší než únorové.

V lednu 2027 tomu tak bude naposledy. Od července vstoupí v účinnost novela, která dosavadní formulaci o výplatě důchodů „dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách“ nahrazuje slovy, že se vyplácí „na kalendářní měsíc ve výplatním termínu“. To znamená, že měsíc, za který je důchod, bude u všech lidí stejný, ať už důchod dostanou 2. nebo 14. den v měsíci. Vždy to bude za období od prvního do posledního dne toho měsíce, ve kterém důchod dostali.

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Termíny výplaty důchodů se nezmění

Samotné výplatní termíny se po červencové novele nezmění. Změní se jen to, na jaké období jsou. Například u člověka, který má výplatní termín 14. den v měsíci, to bude takto:

Změna ve výplatě důchodů od 1. 7. 2026
Výplatní den Za jaké období je výplata důchodu
14. května 202714. 5.–13. 6.
14. června 202714. 6.–13. 7.
14. července 20271. 7.–31. 7.
14. srpna 20271. 8.–31. 8.

Z tabulky je vidět, že část července je tak vlastně důchodem pokryta dvakrát. Období od 1. do 13. července spadá jak do platby důchodu 14. června, tak do té červencové.

Zákon s tím počítá a výslovně uvádí, že červencová výplata se kvůli tomu nijak krátit nebude. Lidé tak dostanou za celý rok 2027 stejně peněz, jako kdyby žádná změna neproběhla. Rozdíl je jen v tom, k jakému období budou peníze přiřazené.

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Kdy jsou výplatní termíny?

Výplatní termíny se pro důchodce jinak nemění. Je to 2., 4., 6., 8., 10., 12. a 14. den v měsíci. Tato data platí již od dubna 2025. Do té doby dostávali penzisté důchody i v druhé půlce měsíce, a to 16., 18., 20., 22. nebo 24. Česká správa sociálního zabezpečení je posunula o 10 dní dopředu, tedy např. 16. den na šestý apod.

Do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem se důchody vyplácejí 12. den v měsíci.

Pro lidi, kteří si důchod nechávají vyplácet v hotovosti, se den výplaty může mírně posunout: připadne-li na sobotu, vyplácí se v pátek, připadne-li na neděli, dostanou své peníze až v pondělí.

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