iDNES Lounge: Důchody od státu budou čím dál menší. Jak si spořit na penzi?

Elen Černá
Vysíláme   10:00
Česká populace stárne, počet seniorů roste a průběžný důchodový systém se dostává pod stále větší tlak. V iDNES Lounge o tom mluvili Vojtěch Šmajer z OVB Allfinanz, Michal Korejs z NN Česká republika, Jan Troníček z Allianz a Pavel Peterka, hlavní ekonom XTB. Shodli se na jednom: státní důchod jako takový nezmizí, ale pro zachování životní úrovně nestačí. Zodpovědnost bude stále více na každém z nás.

Lounge – pořad iDNES.tv

Sledovat další díly na iDNES.tv

Demografická matematika je neúprosná. Dnes připadají na jednoho důchodce zhruba dva ekonomicky aktivní lidé. V roce 2053 to bude méně než 1,75 člověka. Zároveň se průměrná délka života za posledních třicet let prodloužila skoro o osm let.

Náhradový poměr – tedy podíl průměrného důchodu vůči průměrné mzdě – dnes činí zhruba 45 až 48 procent. Podle prognózy Národní rozpočtové rady klesne o dalších deset procentních bodů, shrnuje Pavel Peterka. Deficit důchodového účtu přitom poroste z dnešních jednotek miliard na stovky miliard korun ročně.

Hosté pořadu

Jan Troníček
Allianz

Jan Troníček je zkušený profesionál v oblasti řízení investic, který působí v Allianz jako senior expert životního pojištění a penzijního spoření. V minulosti se věnoval především privátnímu bankovnictví v oblasti retailu. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a mezi jeho záliby patří například výtvarné umění nebo studium cizích jazyků.

Vojtěch Šmajer
OVB Allfinanz

Vojtěch Šmajer je produktovým analytikem investic a penzí ve společnosti OVB Allfinanz, a.s.. Do OVB přišel zúročit své zkušenosti z bankovnictví, kdy byl v letech 2019–2024 členem dozorčí rady Komerční banky. Pravidelně vystupuje v médiích a své sedmnáctileté zkušenosti s investováním se snaží předávat srozumitelnou formou. Je absolventem Právnické a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a příznivcem dřívějšího odchodu do důchodu (early retirement) skrze vlastní investice.

Michal Korejs
NN ČR

Michal Korejs zastává od roku 2019 roli ředitele produktového vývoje v NN Životní pojišťovně. V oblasti produktového vývoje má více než dvacetiletou praxi, kterou získal i během působení v pojišťovnách Victoria-Volksbanken, ČSOB a Aegon. Stojí za vývojem průlomového životního pojištění NN Orange a je aktivním propagátorem témat spojených se závažnými životními riziky, jako jsou invalidita a dlouhodobá péče.

Pavel Peterka
XTB

Pavel Peterka působí jako hlavní ekonom společnosti XTB pro Českou republiku a Slovensko. Zaměřuje se na analýzu makroekonomických trendů, měnové a fiskální politiky a jejich dopadu na finanční trhy. Pravidelně komentuje ekonomická témata v médiích, podcastech a tisku. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a doktorské studium v aplikované ekonomii absolvoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Současně vyučuje na Metropolitní univerzitě Praha a v minulosti působil jako ředitel pro strategii ve finanční skupině Roklen.

Vojtěch Šmajer přitom hned v úvodu uklidňuje. Zbytečné strašení o tom, že státní důchody úplně zaniknou, je podle něj nesmysl.

„Je to společenská smlouva, takže státní důchod bude vždy. Otázka je, v jaké výši,“ říká. Stát podle něj posledních dvacet let systematicky zpřísňuje podmínky – zvyšuje věk odchodu do důchodu, omezuje výpočtovou základnu, odsouvá nárok. Trendem podle analytika bude pokračování v tomto směru, protože jinak to prostě nejde.

Proč Česko nemá druhý pilíř?

Řada zemí – od skandinávských států po Švýcarsko – spoléhá na vícepilířový systém, kde povinné soukromé spoření tvoří klíčovou část penzijního zabezpečení.

Česko se o to pokusilo, druhý pilíř ale vzápětí politicky padl. „Kdybychom dnes mohli vidět projekce, kolik peněz by v druhém pilíři bylo, bavili bychom se o stovkách miliard korun, které by systém stabilizovaly,“ říká s politováním Šmajer.

Michal Korejs z NN vidí příčinu v historické nedůvěře k soukromým institucím. „Část populace, která prožila centrálně řízenou ekonomiku, stále cítí, že sociální péči včetně důchodů má zajišťovat výhradně stát,“ vysvětluje. Negativní zkušenosti z devadesátých let – kampeličky, problematické developerské projekty – tento postoj jen posílily.

Hosty v pořadu iDNES Lounge na téma „Zajištěné stáří a jak se připravit“ jsou ředitel pro produkt a underwriting NN ČR Michal Korejs a analytik společnosti OVB Allfinanz Vojtěch Šmajer. (9. dubna 2026)

Jan Troníček z Allianz zároveň připomíná, že před každou vládou stojí těžko řešitelný trojúhelník: věk odchodu do důchodu, výše vyplácených penzí a míra zdanění pracujících. „Nemůžete zvyšovat věk odchodu donekonečna, ani zdanit pracující extrémně. Ta rovnice nemá jednoduché řešení,“ dodává.

Spořit, nebo investovat?

Pokud stát nenabídne systémové řešení, musí se každý postarat sám. Ale jak? Hosté debaty se shodli, že prosté spoření na účtu nestačí – inflace hodnotu peněz tiše a spolehlivě snižuje. Investování je tedy nutností, nikoliv luxusem.

Peterka připomíná, že české domácnosti jsou specifické tím, jak velký podíl jejich majetku tvoří nemovitosti – u generace 50 plus je to přes 80 procent čistého jmění. To sice není špatná investice, diverzifikace se ale vyplácí.

„Pro drtivou většinu lidí je dnes nejdostupnější cestou nákup ETF – burzovně obchodovaných fondů sledujících akciové indexy. Poplatková struktura je zásadně nižší než u aktivně spravovaných fondů a výnosy tomu odpovídají,“ vysvětluje Peterka.

Hosty v pořadu iDNES Lounge na téma „Zajištěné stáří a jak se připravit“ jsou hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka a expert pro životní pojištění a penzi v Allianz Jan Troníček. (9. dubna 2026)

Varuje ale i před tzv. starým penzijním připojištěním, kde průměrné výnosy lehce přesahují jedno procento ročně a inflaci nepokrývají. Lepší alternativou je doplňkové penzijní spoření s dynamickými strategiemi, nebo dlouhodobý investiční produkt (DIP), do něhož lze vložit ETF, dluhopisy i akcie.

Složené úročení jako největší spojenec

Ústředním motivem debaty bylo složené úročení. Čím dříve člověk začne, tím méně musí odkládat, výnosy pracují za něj.

„Kolem patnáctého roku investování to začne dělat tzv. hokejku nahoru. Těch patnáct, dvacet let složeného úročení za vás odpracuje většinu dřiny v přípravě na penzi,“ říká Peterka a apeluje proto na změnu úhlu pohledu: investiční portfolio není jen „na důchod v šedesáti pěti“, ale parťák na celý život.

Hosty v pořadu iDNES Lounge na téma „Zajištěné stáří a jak se připravit“ jsou ředitel pro produkt a underwriting NN ČR Michal Korejs a analytik společnosti OVB Allfinanz Vojtěch Šmajer. (9. dubna 2026)
Hosty v pořadu iDNES Lounge na téma „Zajištěné stáří a jak se připravit“ jsou hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka a expert pro životní pojištění a penzi v Allianz Jan Troníček. (9. dubna 2026)
Jan Troníček, expert pro životní pojištění a penzi v Allianz (9. dubna 2026)
Vojtěch Šmajer, analytik společnosti OVB Allfinanz (9. dubna 2026)
9 fotografií

„Za deset let si budete chtít koupit byt. Banka chce deset procent vlastních prostředků – kde to vezmete? To jsou peníze, které potřebujete mít připravené,“ říká. Uzamčené produkty jako DIP nebo doplňkové penzijní spoření proto doporučuje mladým lidem spíše až poté, co mají vyřešenou otázku vlastního bydlení.

Jak by měl důchodový systém vypadat?

Na závěr debaty dostali hosté otázku, jak by nastavili systém, kdyby měli volné ruce. Šmajer by zavedl povinné příspěvky zaměstnavatelů a automaticky zařadil pracující do globální akciové strategie odpovídající jejich věku.

„Každá tisícovka, kterou zainvestujeme v Česku a skončí někde v Americe nebo Evropě, znamená, že tamní ekonomiky pracují pro naše důchodce. To je cesta, jak získat zpět rodinné stříbro,“ říká s nadsázkou.

Korejs by rozšířil daňové odpočty i na produkty ochrany zdraví a invalidity, nejen na spoření na stáří. Po zavedení daňové uznatelného dlouhodobé péče se zájem o tento produkt zpětinásobil – a podobný efekt by mohl fungovat i jinde.

Troníček by investoval do osvěty a finanční gramotnosti a jasně lidem sdělil: čím dříve začnou, tím lépe. Peterka by zjednodušil přístup ke státním dluhopisům pro běžné střadatele a zařadil finanční vzdělávání do osnov základních škol. „Dvakrát probírat bitvu na Bílé hoře a neprobrat složené úročení nebo inflaci mi přijde škoda,“ říká.

Závěr debaty byl jednoznačný: průběžný systém bude mít stále méně prostoru být štědrý. Osobní zodpovědnost se stává klíčem – a nejlepší čas začít byl včera. Ten druhý nejlepší je dnes.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Přes 80 procent mladých sežene práci do dvou měsíců. Kolik peněz očekávají?

ilustrační snímek

Koukej se učit, nebo skončíš na pracáku! Dělej něco, ať nemusíš zametat ulice! Také vás rodiče před absolutoriem „povzbuzovali“ podobnými radami? Nebojte se, aktuální čísla hovoří pro vás.

Banky reagují na napětí ve světě, hypotéky prudce zdražily. Jaký bude další vývoj?

Ilustrační snímek

Válka na Blízkém východě a napětí ve světě se promítají i do zdražení hypoték. Sazby prudce vzrostly a hypotéky v reakci na ekonomické dopady konfliktu zdražily. V dubnu vzrostla průměrná sazba na...

Řemeslo, které bolí, ale má duši. Umělecký kovář o práci i životě s kovem

Pavel Jekl, umělecký kovář

Když poprvé vstoupil do kovárny, bylo rozhodnuto. Oheň, kov a poctivá práce ho doslova pohltily. V rozhovoru pro iDNES.cz vypráví o tvrdých začátcích, odvaze podnikat i o tom, proč tradiční řemeslo...

Účelně zaměstnává a bystří důvtip. Jak vzniká legendární stavebnice Merkur

Premium
Majitel společnosti Merkur Toys Richard Hrbáč

Kovové pásky, šroubky a děrované plechy. Stavebnice, kterou před více než sto lety vymyslel Jaroslav Vancl, dodnes probouzí technickou fantazii dětí i dospělých – a někdy i mění svět. Právě z Merkuru...

Zlato v době válek a nejistoty: držet, nakupovat, nebo prodávat?

investice zlato

Geopolitické napětí, válka na Ukrajině i konflikty na Blízkém východě znovu zvyšují zájem o zlato a další drahé kovy. Cena kolísá, investoři váhají a otázka zní jasně: je čas nakupovat, držet, nebo...

iDNES Lounge: Důchody od státu budou čím dál menší. Jak si spořit na penzi?

Vysíláme
Hosty v pořadu iDNES Lounge na téma „Zajištěné stáří a jak se připravit“ jsou...

Česká populace stárne, počet seniorů roste a průběžný důchodový systém se dostává pod stále větší tlak. V iDNES Lounge o tom mluvili Vojtěch Šmajer z OVB Allfinanz, Michal Korejs z NN Česká...

13. dubna 2026

Řídíte během pracovní doby? Zranění při nehodě je i pracovní úraz. Jak se řeší?

ilustrační snímek

Pracujete jako řidič, obchodní zástupce nebo jinak používáte vozidlo k výkonu práce? Nezaviněná dopravní nehoda se zraněním může být ve vašem případě posuzována zároveň i jako pracovní úraz. Jak při...

13. dubna 2026

Proč káva dobíjí baterky, dělá radost a utužuje kolektiv? Co odhalili odborníci

ilustrační snímek

Na dobré espresso či cappuccino se chodí do kavárny. Mnozí zaměstnavatelé však pochopili, že je to jeden z nejpříjemnějších benefitů. Kávový rituál má podle odborníků mimo jiné i pozitivní vliv na...

12. dubna 2026

Řemeslo, které bolí, ale má duši. Umělecký kovář o práci i životě s kovem

Pavel Jekl, umělecký kovář

Když poprvé vstoupil do kovárny, bylo rozhodnuto. Oheň, kov a poctivá práce ho doslova pohltily. V rozhovoru pro iDNES.cz vypráví o tvrdých začátcích, odvaze podnikat i o tom, proč tradiční řemeslo...

11. dubna 2026

Absolventi a první práce: co dnes rozhoduje o úspěšném startu kariéry

Premium
ilustrační snímek

Práci do dvou měsíců najde většina absolventů, ale vysněná pozice to být nemusí. „Firmy jsou totiž v současné době už trochu opatrnější, konkurence roste a první práce bývá spíš vstupenkou než...

10. dubna 2026

Zlato v době válek a nejistoty: držet, nakupovat, nebo prodávat?

investice zlato

Geopolitické napětí, válka na Ukrajině i konflikty na Blízkém východě znovu zvyšují zájem o zlato a další drahé kovy. Cena kolísá, investoři váhají a otázka zní jasně: je čas nakupovat, držet, nebo...

10. dubna 2026

Umělá inteligence, která vyplní daňové přiznání. Stát testuje novou aplikaci

ilustrační snímek

Vyplnit daňové přiznání by mohlo být pro část lidí jednodušší než kdy dřív. Finanční správa ve spolupráci s ministerstvem financí totiž představila pilotní aplikaci s umělou inteligencí, která po...

9. dubna 2026

Přeplatek na dani z příjmů: Jak žádat o jeho vrácení, kdy vám ho pošlou a kdy ho už neuvidíte

Ilustrační snímek

Vyšel vám v daňovém přiznání přeplatek? Pokud jste si požádali o jeho vrácení, měl by vám přijít na účet. Do kdy musí dojít a kdy vám ho finanční úřad vrátit nemusí? A jaký rozdíl při vracení daně...

9. dubna 2026

Banky reagují na napětí ve světě, hypotéky prudce zdražily. Jaký bude další vývoj?

Ilustrační snímek

Válka na Blízkém východě a napětí ve světě se promítají i do zdražení hypoték. Sazby prudce vzrostly a hypotéky v reakci na ekonomické dopady konfliktu zdražily. V dubnu vzrostla průměrná sazba na...

9. dubna 2026

Povinné ručení zdražuje, ale chrání víc. Co všechno dnes pojištění nabízí

O peníze jde v první řadě. Pojišťovna řidičům posílá výzvy, za jejichž splnění...

Povinné ručení už dávno není jen „pojistka na škody druhým“. Pojišťovny z něj dělají komplexní balíček, který chrání i samotné řidiče a jejich auta. Spolu s tím ale roste i cena – a vyplatí se proto...

8. dubna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Novinka: Hlídat a řešit nesrovnalosti ve svém důchodovém kontě můžete online

ilustrační snímek

Odvody na sociální pojištění, které si platí Češi během svého aktivního života, nejsou malé. Může se ale stát, že v evidenci České správy sociálního zabezpečení nemusí být uvedeny všechny doby...

8. dubna 2026

První termín pro povinné podání přehledu OSVČ se blíží. Koho se týká?

ilustrační snímek

Termín pro podání povinných přehledů OSVČ správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně se blíží. Ten nejbližší je už ve středu 8. dubna 2026. Koho se týká a jak podat přehled, když klient...

7. dubna 2026  17:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.