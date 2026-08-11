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Vidina vrácených tisíců. Důchodci zahltili telefonáty banky a penzijní společnosti

Pavla Žáková
  16:00
Penzijní spoření nepřináší důchodcům státní příspěvek.

Penzijní spoření nepřináší důchodcům státní příspěvek. | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Pomoc „uzamčeným“ důchodcům, tak ministerstvo financí prezentovalo novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, která vešla v účinnost 1. srpna. Díky ní se budou vracet státní příspěvky některým lidem, kteří smlouvu vypověděli předčasně. Zdaleka ale ne všem.

Vracení odebraných státních příspěvků z penzijního spoření se týká jen zhruba 16 000 lidí. Jde o ty důchodce, kteří se rozhodli ukončit spoření poté, co k němu stát přestal vyplácet příspěvek, ale zároveň v té době ještě neměli splněnou dobu pěti let spoření. O již připsané státní příspěvky tak přišli.

Zahlcená call centra

Novelu ministerstvo financí prezentovalo jako nápravu škod Fialovy vlády. Vznikly podle něj, když stát přestal od 1. července 2024 vyplácet státní příspěvek lidem, kterým byl přiznán starobní důchod. Zdaleka se tedy netýká všech, kdo smlouvu vypověděli předčasně. A ani všech důchodců, kteří si spoří v penzi. Přesně tak ho ale mnozí klienti pochopili, jak redakci potvrdil zdroj z jedné z velkých bank v Česku.

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„Měli jsme naprosto přehlcené call centrum i pobočky důchodci, kteří si slova Aleny Schillerové vyložili jako slib, ze jim Babišova vláda vrátí to, co jim ‚Fialova vláda ukradla‘, tzn. státní penzijní příspěvky,“ uvedl zdroj a dodal, že se nediví, že to lidé populistická vyjádření takto pochopili. Na vrácení státních příspěvků má ale nárok málokdo z nich.

Podobnou zkušenost popsal i mluvčí skupiny ČSOB Petr Milata. „Telefonické dotazy ohledně nároku na vrácení evidujeme již od začátku tohoto týdne a telefonáty i písemné dotazy stále přicházejí,“ citoval ho server Aktuálně. Dotazů kvůli vracení státních příspěvků výrazně přibylo také v KB Penzijní společnost. Mluvčí České spořitelny Filip Hrubý redakci iDNES.cz řekl, že vracení státních příspěvků se týká nižších jednotek tisíc klientů.

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Kolika lidem se budou vracet peníze?

Jde o lidi, kterým byl přiznán starobní důchod a kteří mezi 1. lednem 2024 a 31. červencem 2026 ukončili smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření odbytným (vrácením naspořené částky, ale bez výplaty státních příspěvků) či bez výplaty prostředků (tj. bez státního příspěvku, příspěvku zaměstnavatele, výnosů).

Ministerstvo odhaduje, že jde o 16 000 lidí. Z toho zhruba stovku tvoří ti, kdo smlouvu ukončili za méně než dva roky od vzniku. Přišli tedy nejen o státní příspěvky, ale i o část úspor. I jim by se peníze měly vracet.

Dalších zhruba 100 000 důchodců je „uzamčeno“ v penzijním spoření, které jim ale již nepřináší státní příspěvek a zároveň trvá méně než pět let. Tito lidé mohou od 1. srpna smlouvu vypovědět bez sankcí, tedy bez toho, aby o již přiznané státní příspěvky přišli.

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Kdy žádat o vrácení peněz?

Žádost o vrácení státních příspěvků je možné podat od 1. srpna, lhůta vyprší za půl roku, tedy na konci ledna. „Po uplynutí této lhůty klientům nárok na vrácení příspěvků zanikne. Ukončení spoření i navrácení ztracených příspěvků není automatické, klienti se musí se svým nárokem aktivně obrátit na svou penzijní společnost,“ uvedlo ministerstvo.

Celkově odhaduje částku, která se bude vracet, zhruba na 60 milionů korun.

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Vidina vrácených tisíců. Důchodci zahltili telefonáty banky a penzijní společnosti

Penzijní spoření nepřináší důchodcům státní příspěvek.

Pomoc „uzamčeným“ důchodcům, tak ministerstvo financí prezentovalo novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, která vešla v účinnost 1. srpna. Díky ní se budou vracet státní příspěvky některým...

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