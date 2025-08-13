Vysokou inflaci se daří krotit, v červenci meziročně zpomalila na 2,7 % z červnových 2,9 %. Pro zbytek roku počítá Česká národní banka (ČNB) ve své predikci ale jen s mírným snížením tempa růstu cen.
„Celkový cenový vývoj v domácí ekonomice ještě není plně stabilizován a vyžaduje přísné měnové podmínky,“ říká ředitel sekce měnové ČNB Petr Sklenář.
Inflace je letos podle centrální banky rozkolísána zejména vlivem cen potravin a nápojů, přičemž právě tyto položky stály i za poklesem meziroční míry inflace v červenci. Ve druhé polovině roku by růst cen potravin měl postupně odeznívat, ale stále zůstane zvýšený.
Průměrná penze se zvýší až o 672 korun
V roce 2026 se mohou senioři těšit na další zvýšení důchodů. Půjde o valorizaci v řádném lednovém termínu, která se vypočítává na základě dat o růstu cen domácností důchodců.
„Podle našeho kvalifikovaného odhadu půjde u průměrného starobního důchodu o 656 až 672 korun měsíčně, přesné číslo budeme znát na začátku září. Průměrný starobní důchod by tak měl v lednu 2026 dosáhnout necelých 21 850 korun měsíčně,“ oznámil v červenci ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
Od začátku příštího roku se zvýší všechny důchody, tedy nejen starobní, ale také invalidní i pozůstalostní.
O písemné valorizační oznámení se nově žádá
Oznámení o valorizaci penzí bude Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) rozesílat automaticky již jen elektronickou formou. Novou výši svého důchodu si budou lidé moci zjistit prostřednictvím své datové schránky. Informaci bude možné zjistit také po přihlášení na ePortál ČSSZ . Tato služba bude dostupná nejpozději od 1. ledna 2026.
„Klientům, kteří preferují tištěné valorizační oznámení, tuto možnost zachováme. Doručení na adresu bude ovšem možné pouze po podání žádosti a na náklady klienta. Poštové nebudou platit pouze klienti narození před rokem 1955,“ upozorňuje Jitka Drmolová, tisková mluvčí ČSSZ. Další možností, jak získat tištěné oznámení, je zajít na kteroukoliv pobočku správy sociálního zabezpečení, kde tiskopis zdarma vytisknou.
Žádost o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v listinné podobě
Žadatelé narození po roce 1955 zaplatí za oznámení poštou podle aktuálního ceníku poplatek 26 korun. Žádost musí být doručena nejpozději tři měsíce před měsícem, ve kterém proběhne valorizace.
To znamená, že při lednové valorizaci nejpozději do 30. září 2025. Žádost pošlete poštou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku. Můžete se také obrátit na kteroukoliv správu sociálního zabezpečení, kde vám pomohou žádost sepsat.
„Žádost o zasílání listinného valorizačního oznámení můžete kdykoliv volnou formou písemně zrušit. To znamená bez použití jakéhokoliv tiskopisu. Pokud obdržíme písemnou žádost o zrušení do 31. srpna daného kalendářního roku, valorizační oznámení vám již v lednu následujícího roku nezašleme a poplatek nestrhneme,“ poznamenává Drmolová.
Před pěti lety bral důchodce průměrně 14 479 Kč
České starobní důchody se během několika výrazně zvedly. Pro srovnání – zatímco v roce 2020 měl průměrný český penzista od státu 14 479 korun měsíčně, na konci loňského roku to bylo již 20 680 korun a v polovině letošního roku se průměrný důchod zvedl nad hranici 21 tisíc korun.
|Rok
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025*
|Průměrná starobní penze
|14 479
|15 425
|18 061
|20 264
|20 680
|21 063
|Zdroj: ČSSZ, *údaj k 30.6.2025
Česká správa sociálního zabezpečení posílala na konci prvního pololetí starobní penzi 2 346 109 lidem, což je meziročně pokles o 26 374 seniorů a seniorek. Další desetitisíce důchodů poskytují přitom ze svých systémů resorty obrany, vnitra a spravedlnosti. Jejich částky jsou vyšší.
Letos na konci června dostávali muži v průměru 22 324 korun. Ti, kteří šli do penze předčasně, měli průměrně 20 724 korun. Průměrné seniorce posílala ČSSZ na konci června 19 870 korun, při předčasné penzi 18 367 korun. Ženy v řádné starobní jsou na tom v porovnání s muži hůře, mají penzi nižší o 2 454 korun.
|Období
|Průměrná penze
|Muži
|Ženy
|Rozdíl důchodu žen
|06-2025
|21 063
|22 324
|19 870
|minus 2 454
|Zdroj: ČSSZ, údaje k 30.6.2025
Částku nad průměrnou starobní penzí pobírá více než polovina lidí ve starobním důchodu. Většinou jsou to muži. Loni na konci roku správa vyplácela starobní penzi nad 21 000 korun, což bylo téměř 1,25 milionu seniorů a seniorek.