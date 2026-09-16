Místo 300 korun jen 270. Tak vypadá po přepočtu valorizace důchodů v lednu 2027. Důvodem je letošní nižší růst průměrné mzdy v národním hospodářství, od níž se odvíjí základní výměra důchodů. Podle zákona musí odpovídat 10 procentům mzdy. Vláda může sice penze zvednout i víc, je to ale složitější proces a na změnu už moc času nezbývá. Rozhodnuto musí být do konce září.
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Na revizi dat o mzdách v prvním a druhém kvartále letošního roku upozornil server České důchody, který spočítal, že změna znamená zvýšení základní výměry důchodu na 5 170 korun místo předpokládaných 5 200. V současnosti je to 4 900 korun, šlo by tedy o nárůst o 270 korun místo o 300 korun. Tato čísla potvrdil i ministr práce Aleš Juchelka.
Ministerstvo práce vedené Alešem Juchelkou připravilo již v srpnu návrh, podle něhož by se důchody zvedly plošně (tedy v základní výměře) o 300 korun. Ministr Juchelka dokonce naznačoval, že vláda může využít možnosti, kterou jí dává zákon, a jít ještě výš – celkově zhruba na 600 korun. To ale není tak jednoduché. Po revizi statistických dat to vypadá, že ani na předpokládané tři stovky nemohou důchodci spoléhat.
Co se změnilo po revizi?
Návrh MPSV vychází z těch dat Českého statistického úřadu, jaká byla v době přípravy návrhy k dispozici. „Průměrná měsíční mzda zjištěná Českým statistickým úřadem za první pololetí roku 2026 činila 50 894 Kč,“ uvádí důvodová zpráva k návrhu.
Od tohoto čísla (a také od dat z roku 2025) se odvíjí jak základní výměra důchodu, tak i takzvané redukční hranice. Nyní ale toto číslo kleslo.
„V 1. pololetí 2026 dosáhla průměrná mzda 50 650 Kč,” uvedl Český statistický úřad na začátku září. Když se toto číslo promítne do výpočtu důchodů, vyjde základní výměra i redukční hranice jinak.
|Návrh MPSV ze srpna
|Výpočet podle nových údajů ČSÚ
|Zvýšení základní výměry
|o 300 Kč
|o 270 Kč
|Základní výměra celkem
|5 200 Kč
|5 170 Kč
|První redukční hranice
|22 857 Kč
|22 748 Kč
Situace jako v roce 2025
To, že se předpokládaná a navržená valorizace důchodů nakonec sníží kvůli revizi dat, by nebylo novinkou. K podobnému opatření došlo v roce 2024.
- Tehdy ministerstvo na počátku srpna počítalo s průměrnou mzdou pro důchodové účely ve výši 46 828 Kč.
- Základní výměru tak hodlalo stanovit na 4 690 Kč (10 % zaokrouhleno nahoru na desetikoruny).
- Konkrétně to tehdy znamenalo zvýšení procentní výměry o 290 korun.
- Revidovaný návrh z konce srpna ale už používal jiné údaje ČSÚ. Průměrná mzda pro důchodové účely byla 46 557 Kč.
- Základní výměra tedy vycházela pode ní na 4 660 korun.
- Důchodci tak dostali v lednu 2025 přidáno v základní výměře 260 korun.
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Valorizace důchodů přehledně. Jak, kdy a o kolik se zvyšují penze?
Může vláda přidat důchodcům víc?
Teoreticky ano, má to ale háček. Zákon vládě neumožňuje zvýšit jen tak základní výměru důchodu. V určitém případě může ale kabinet zvýšit tu procentní. K tomuto opatření lze sáhnout v případě, že průměrný důchod se jinak zvýší o méně než 2,7 procenta.
Průměrný starobní důchod je nyní 21 892 Kč, zvednutí o 270 Kč by znamenalo zvýšení o 1,23 procenta. Podmínka „méně než 2,7 %“ je tedy splněna a vláda může využít § 67 odst. 7 důchodového zákona.
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Důchody, resp. jejich procentní výměru, může kabinet zvednout tak, aby průměrný důchod vzrostl až o 2,7 procent. Pokud by tedy vláda chtěla přidat penzistům slíbené tři stovky, znamenalo by to zvýšení procentní výměry nejméně o 0,18 procent.
Nejvýše by mohla vláda přidat tolik, že by to u průměrného důchodu dělalo kolem 590 korun (včetně 270 Kč v základní výměře). Tento scénář je ale vzhledem k vývoji průměrných mezd nepravděpodobný. Větší zvýšení vláda udělat nemůže, k tomu by byla potřebná změna zákona (a tedy podpora Sněmovny).
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Do kdy bude jasno o valorizaci 2027?
Rozhodnutí musí padnout do konce září, nejpozději 30. 9. 2026 musí být nařízení vyhlášeno ve Sbírce zákonů. Loni bylo vydané 29. září, vláda o valorizaci rozhodla 24. září.
V případě, že by se údaje revidovaly ještě poté, co se vláda shodne na výši valorizace, nařízení už se nemění. Pokud by ale ČSÚ upravil údaje do té doby, muselo by se k nim opět přihlédnout.