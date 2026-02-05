Penze, která přijde na účet v lednu a v únoru, se liší o jednotky korun. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) chce upozorněním předejít dotazům, proč je únorový důchod menší než ten lednový.
V lednu 2026 byla na účet vyplacena vyšší částka, protože v jedné platbě byly zahrnuty dvě položky najednou:
- pravidelná lednová splátka důchodu ve zvýšené (zvalorizované) výši,
- jednorázový doplatek za období od 1. 1. 2026 do dne před lednovým výplatním termínem důchodu.
Penze se vyplácejí v několika termínech, vždy sudý den v první polovině měsíce. Tedy 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14. den v měsíci. Klient dostává peníze v pevně stanovený den, který se mění jen v případě, že datum připadá na svátek. Výplata se pak posouvá na nejbližší pracovní den, a to obvykle dopředu.
Někdo tak dostal v lednu valorizaci jen za dva dny, někdo za 14. Od února 2026 už bude penzistům chodit
- běžná měsíční splátka důchodu ve správné výši po valorizaci,
- platba bez jednorázového doplatku, který jim náležel jenom v lednu 2026.
Proto je únorová částka náležejícího důchodu nižší než lednová – jde už jen o standardní měsíční výplatu.
Například důchod vyplacený v prosinci ve výši 19 438 korun je od ledna valorizován na 20 063. Ale na účet v lednu mohlo přijít až 20 125 Kč. Rozdíl dělá valorizační doplatek ve výši 62 korun za dny před výplatou důchodu. V únoru už příjemci takového důchodu přijde 20 063 Kč, což je výše běžné měsíční splátky důchodu po lednové valorizaci.
„U výplat důchodů v hotovosti prostřednictvím České pošty byly tyto dvě částky sloučeny do jedné již dříve. Informace je uvedena na ústřižku výplatního dokladu, který poživatelé důchodu obdrží od poštovního doručovatele při výplatě svého důchodu,“ vysvětluje správa sociálního zabezpečení.