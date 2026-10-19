Sociální systém v Německu se od toho českého v mnohém liší, v obou zemích se ale často řeší otázka, zda by lidé, kteří nemají děti, neměli do systému přispívat víc než rodiče. Základ této myšlenky stojí na představě, že výchova dětí znamená de facto výchovu dalších daňových poplatníků.
V Česku konkrétní rozhodnutí o jiných odvodech pro bezdětné a pro rodiče nikdy nepadlo, i když nejblíže k tomu bylo v letech 2016 a 2017. V Německu naopak platí bezdětní víc už od roku 2005 a diskuze se nevede o tom, „zda“, ale „o kolik“. Naposledy se přirážka pro bezdětné (Kinderlosenzuschlag) zvyšovala v roce 2023, nyní ji chce vláda opět zvýšit. Co konkrétně se má zvyšovat?
Německý systém se od českého liší
Výjimka v Sasku
Zatímco v Česku se pod sociálním pojištěním zpravidla rozumí pojištění důchodové, nemocenské a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, v Německu mají sociální odvody jinou strukturu. Stojí na pěti pilířích, mezi něž kromě klasického důchodového pojištění patří i pojištění dlouhodobé péče (Pflegeversicherung), z něhož se platí pomoc lidem, kteří nejsou soběstační. V Česku tento druh platby ekvivalent nemá, potřebným stát vyplácí např. příspěvky na péči, případně je část jejich nákladů hrazená ze zdravotního pojištění.
Právě v částkách odváděných v rámci Pflegeversicherung udělalo spolkové ministerstvo zdravotnictví v roce 2005 zásadní změnu: rozlišilo, zda jde o bezdětného člověka, nebo o rodiče. Těm bezdětným starším 23 let zavedlo přirážku, která znamenala zvýšení sazby pojištění dlouhodobé péče (Pflegeversicherung) z 1,7 na 1,95 procent z příjmu. V dalších letech se pojistné několikrát zvyšovalo, v současnosti činí 3,6 procenta u rodičů a 4,2 procenta u lidí nad 23 let, kteří nejsou rodiči.
Co se má změnit od ledna 2027?
Od ledna 2027 by se sazba měla u bezdětných zvýšit na 4,5 procenta, zatímco u rodičů by zůstala stejná. Část takto vypočítané částky však odvádí u zaměstnanců zaměstnavatel, u rodičů i bezdětných je to 1,8 procenta. Tato částka se měnit nemá, celé plánované zvýšení o tři desetiny procentního bodu by tak šlo k tíži zaměstnance, kterému by se odvod zvedl z 2,4 na 2,7 procenta.
|Kategorie
|Rok
|Celkové pojistné
|Platí zaměstnanec
|Platí zaměstnavatel
|Rodič s 1 dítětem
|2026
|3,60 %
|1,80 %
|1,80 %
|Rodič s 1 dítětem
|2027 (návrh)
|3,60 %
|1,80 %
|1,80 %
|Bezdětný
|2026
|4,20 %
|2,40 %
|1,80 %
|Bezdětný
|2027 (návrh)
|4,50 %
|2,70 %
|1,80 %
Pozn.: Údaje k roku 2027 se vztahují k návrhu reformy, která v tuto chvíli není schválena.
Návrh na zvýšení schválila německá vláda 30. září 2026. Pokud stihne do konce roku projít legislativním procesem, nabude účinnosti 1. ledna 2027.
Odvody pro bezdětné v Česku
V Česku se o možných vyšších odvodech pro bezdětné vedla poměrně široká debata před deseti lety. Tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová představila plán odstupňovat sociální pojistné podle počtu vychovávaných dětí. Návrh prošel poměrně širokou diskuzí jak ve vládní koalici tvořené ČSSD, ANO a lidovci, tak u veřejnosti.
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Prosazovali ho zejména sociální demokraté a lidovci, naopak ANO a také část opozice ho kritizovali jako nespravedlivý. „Nevidím důvod, proč by se měli handicapovat lidé, kteří nemají děti. A nápady, že by lidé, kteří mají zase víc než čtyři děti, vůbec neplatili sociální odvody, se mi taky nelíbí,“ uvedl Andrej Babiš, který byl tehdy ministrem financí.
Návrh počítal s těmito změnami:
- Bezdětní by odváděli o jeden procentní bod více.
- Rodiče by platili tím méně, čím více mají dětí.
- Rodiče čtyř a více dětí by mohli být od zaměstnaneckých odvodů osvobozeni.
- Změna se měla týkat zaměstnanců i živnostníků.
- Návrh měl zohledňovat nezaopatřené děti do 26 let.
Penalizace bezdětných, nebo úleva pro rodiče?
Původní návrh doznal do dubna 2017 výrazné proměny. Místo „penalizace“ bezdětných chtěl zavést úlevy pro rodiče. Zvýhodněni by ale byli teprve rodiče dvou a více dětí, ne jednoho dítěte. Rodiče čtyř a více dětí by dokonce byli osvobozeni od placení pojistného úplně. Úlevu by však dostal jen jeden z rodičů.
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„Ulehčíme finanční zátěži rodin s více dětmi a zároveň chceme ocenit zásluhy pracujících rodičů na výchově budoucích generací,“ vysvětlovala motivaci chystané změny ministryně Marksová. Návrh sice schválila vláda, dál už se ale nedostal.
Před sněmovními volbami 2017 se k myšlence odstupňovat odvody na sociální pojistné podle počtu dětí vrátili lidovci. Volby ale drtivě vyhrálo hnutí ANO a debata o možném rozdílu v odvodech pro bezdětné a rodiče se z veřejného prostoru vytratila.