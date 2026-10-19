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Bezdětní lidé v Německu budou platit vyšší odvody. V Česku se to také zvažovalo

Pavla Žáková
  5:30

Rozdíl mezi zaměstnanými rodiči a bezdětnými zaměstnanci se v Německu propisuje i do výše odvodů na pojištění dlouhodobé péče. | foto: Profimedia.cz

Německá vláda schválila návrh, podle něhož by se od ledna 2027 zvýšily povinné sociální odvody bezdětným lidem. Již nyní platí více, a pokud návrh úspěšně projde legislativním procesem, rozdíl oproti rodičům se ještě zvýší. V Česku se podobný návrh objevil naposledy v roce 2017 za vlády Bohuslava Sobotky, nikdy se ale do zákona nedostal.

Sociální systém v Německu se od toho českého v mnohém liší, v obou zemích se ale často řeší otázka, zda by lidé, kteří nemají děti, neměli do systému přispívat víc než rodiče. Základ této myšlenky stojí na představě, že výchova dětí znamená de facto výchovu dalších daňových poplatníků.

V Česku konkrétní rozhodnutí o jiných odvodech pro bezdětné a pro rodiče nikdy nepadlo, i když nejblíže k tomu bylo v letech 2016 a 2017. V Německu naopak platí bezdětní víc už od roku 2005 a diskuze se nevede o tom, „zda“, ale „o kolik“. Naposledy se přirážka pro bezdětné (Kinderlosenzuschlag) zvyšovala v roce 2023, nyní ji chce vláda opět zvýšit. Co konkrétně se má zvyšovat?

Německý systém se od českého liší

Výjimka v Sasku

  • V Sasku jsou odvody na Pflegeversicherung stejně vysoké jako v ostatních spolkových zemích, liší se ale podíl zaměstnavatele a zaměstnance. Na rozdíl od většiny zemí v Sasku zaměstnavatel platí jen 1,3 procenta, zaměstnanec tedy platí víc než jinde.
  • Rozdíl má původ v roce 1995, kdy se v Německu pojištění Pflegeversicherung zavádělo. Stát tehdy zrušil jeden ze státních svátků (Bettag, Den pokání a modliteb), aby zaměstnavatelům kompenzoval zvýšené náklady na nové pojištění.
  • Sasko se ale rozhodlo si svátek ponechat, „výměnou“ za nižší podíl zaměstnavatelů na nově vzniklých odvodech. Rozdílem se zabýval i Spolkový ústavní soud, který ho shledal oprávněným.

Zatímco v Česku se pod sociálním pojištěním zpravidla rozumí pojištění důchodové, nemocenské a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, v Německu mají sociální odvody jinou strukturu. Stojí na pěti pilířích, mezi něž kromě klasického důchodového pojištění patří i pojištění dlouhodobé péče (Pflegeversicherung), z něhož se platí pomoc lidem, kteří nejsou soběstační. V Česku tento druh platby ekvivalent nemá, potřebným stát vyplácí např. příspěvky na péči, případně je část jejich nákladů hrazená ze zdravotního pojištění.

Právě v částkách odváděných v rámci Pflegeversicherung udělalo spolkové ministerstvo zdravotnictví v roce 2005 zásadní změnu: rozlišilo, zda jde o bezdětného člověka, nebo o rodiče. Těm bezdětným starším 23 let zavedlo přirážku, která znamenala zvýšení sazby pojištění dlouhodobé péče (Pflegeversicherung) z 1,7 na 1,95 procent z příjmu. V dalších letech se pojistné několikrát zvyšovalo, v současnosti činí 3,6 procenta u rodičů a 4,2 procenta u lidí nad 23 let, kteří nejsou rodiči.

Co se má změnit od ledna 2027?

Od ledna 2027 by se sazba měla u bezdětných zvýšit na 4,5 procenta, zatímco u rodičů by zůstala stejná. Část takto vypočítané částky však odvádí u zaměstnanců zaměstnavatel, u rodičů i bezdětných je to 1,8 procenta. Tato částka se měnit nemá, celé plánované zvýšení o tři desetiny procentního bodu by tak šlo k tíži zaměstnance, kterému by se odvod zvedl z 2,4 na 2,7 procenta.

Sazby na pojištění dlouhodobé péče v roce 2026 a 2027 (návrh)
KategorieRokCelkové pojistnéPlatí zaměstnanecPlatí zaměstnavatel
Rodič s 1 dítětem20263,60 %1,80 %1,80 %
Rodič s 1 dítětem2027 (návrh)3,60 %1,80 %1,80 %
Bezdětný20264,20 %2,40 %1,80 %
Bezdětný2027 (návrh)4,50 %2,70 %1,80 %

Pozn.: Údaje k roku 2027 se vztahují k návrhu reformy, která v tuto chvíli není schválena.

Návrh na zvýšení schválila německá vláda 30. září 2026. Pokud stihne do konce roku projít legislativním procesem, nabude účinnosti 1. ledna 2027.

Odvody pro bezdětné v Česku

V Česku se o možných vyšších odvodech pro bezdětné vedla poměrně široká debata před deseti lety. Tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová představila plán odstupňovat sociální pojistné podle počtu vychovávaných dětí. Návrh prošel poměrně širokou diskuzí jak ve vládní koalici tvořené ČSSD, ANO a lidovci, tak u veřejnosti.

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Prosazovali ho zejména sociální demokraté a lidovci, naopak ANO a také část opozice ho kritizovali jako nespravedlivý. „Nevidím důvod, proč by se měli handicapovat lidé, kteří nemají děti. A nápady, že by lidé, kteří mají zase víc než čtyři děti, vůbec neplatili sociální odvody, se mi taky nelíbí,“ uvedl Andrej Babiš, který byl tehdy ministrem financí.

Návrh počítal s těmito změnami:

  • Bezdětní by odváděli o jeden procentní bod více.
  • Rodiče by platili tím méně, čím více mají dětí.
  • Rodiče čtyř a více dětí by mohli být od zaměstnaneckých odvodů osvobozeni.
  • Změna se měla týkat zaměstnanců i živnostníků.
  • Návrh měl zohledňovat nezaopatřené děti do 26 let.

Penalizace bezdětných, nebo úleva pro rodiče?

Původní návrh doznal do dubna 2017 výrazné proměny. Místo „penalizace“ bezdětných chtěl zavést úlevy pro rodiče. Zvýhodněni by ale byli teprve rodiče dvou a více dětí, ne jednoho dítěte. Rodiče čtyř a více dětí by dokonce byli osvobozeni od placení pojistného úplně. Úlevu by však dostal jen jeden z rodičů.

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„Ulehčíme finanční zátěži rodin s více dětmi a zároveň chceme ocenit zásluhy pracujících rodičů na výchově budoucích generací,“ vysvětlovala motivaci chystané změny ministryně Marksová. Návrh sice schválila vláda, dál už se ale nedostal.

Před sněmovními volbami 2017 se k myšlence odstupňovat odvody na sociální pojistné podle počtu dětí vrátili lidovci. Volby ale drtivě vyhrálo hnutí ANO a debata o možném rozdílu v odvodech pro bezdětné a rodiče se z veřejného prostoru vytratila.

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Bezdětní lidé v Německu budou platit vyšší odvody. V Česku se to také zvažovalo

Rozdíl mezi zaměstnanými rodiči a bezdětnými zaměstnanci se v Německu propisuje i do výše odvodů na pojištění dlouhodobé péče.

Německá vláda schválila návrh, podle něhož by se od ledna 2027 zvýšily povinné sociální odvody bezdětným lidem. Již nyní platí více, a pokud návrh úspěšně projde legislativním procesem, rozdíl oproti...

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