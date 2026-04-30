Důchody se v Česku vyplácejí vždy od 2. do 14. dne v měsíci, pouze v sudé dny. V květnu s těmito termíny zamíchají státní svátky 1. a 8. května.
Lidem, kterým chodí penze v některém z termínů uvedených níže v tabulce, přijdou peníze buď o něco dříve, nebo naopak později.
|Důchody s výplatním termínem:
|Budou vyplaceny:
|2. května 2026
|4. května 2026
|8. května 2026
|7. května 2026
|6. července 2026
|7. července 2026
Jak uvedla Česká správa sociálního zabezpečení, změny se dotknou jen těch lidí, kterým standardní termín výplaty důchodu připadá na některý z uvedených dnů. Ostatní dostanou penzi tak, jak jsou zvyklí.
Penzistům s výplatním termínem 2. května přijde důchod až v pondělí 4. května. Těm, kteří dostávají peníze pravidelně 8., přistanou na účet už ve čtvrtek 7. května.
Novinka: Hlídat a řešit nesrovnalosti ve svém důchodovém kontě můžete online
Změna termínu výplaty penzí se týká nejen května, zopakuje se na tři měsíce v červenci, kdy jsou opět dva státní svátky za sebou. Ty letos vyjdou na neděli 5. července a pondělí 6. července. A pondělní výplatní termín penzí se posune na úterý 7. července.