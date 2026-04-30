Státní svátek posune výplaty důchodů. Dvakrát za sebou a v létě znovu

Petra Škraňková
  14:15
Dva květnové státní svátky ovlivní termín výplaty důchodů. Penze chodí seniorům každý měsíc ve stejný den. Těm, jejichž termín je druhého v měsíci, přijde tentokrát později. Naopak ti, kteří dostávají důchod osmého, se ho dočkají o den dřív. Další změna výplaty penzí přijde zase v červenci.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Důchody se v Česku vyplácejí vždy od 2. do 14. dne v měsíci, pouze v sudé dny. V květnu s těmito termíny zamíchají státní svátky 1. a 8. května.

Lidem, kterým chodí penze v některém z termínů uvedených níže v tabulce, přijdou peníze buď o něco dříve, nebo naopak později.

Posuny výplatních termínů důchodů v roce 2026
Důchody s výplatním termínem:Budou vyplaceny:
2. května 20264. května 2026
8. května 20267. května 2026
6. července 20267. července 2026

Jak uvedla Česká správa sociálního zabezpečení, změny se dotknou jen těch lidí, kterým standardní termín výplaty důchodu připadá na některý z uvedených dnů. Ostatní dostanou penzi tak, jak jsou zvyklí.

Penzistům s výplatním termínem 2. května přijde důchod až v pondělí 4. května. Těm, kteří dostávají peníze pravidelně 8., přistanou na účet už ve čtvrtek 7. května.

Novinka: Hlídat a řešit nesrovnalosti ve svém důchodovém kontě můžete online

Změna termínu výplaty penzí se týká nejen května, zopakuje se na tři měsíce v červenci, kdy jsou opět dva státní svátky za sebou. Ty letos vyjdou na neděli 5. července a pondělí 6. července. A pondělní výplatní termín penzí se posune na úterý 7. července.

