Spočítáno: Starobní důchody přiznané letos budou vyšší než v roce 2023

Špatným načasováním můžete nyní přijít minimálně o tisícovku měsíčně, při průměrné mzdě dokonce každý měsíc o 2 500 korun. Potvrzují to propočty specialistů na důchodové zabezpečení ze společnosti Freedom Financial Services.

Svými propočty tak odpovídají na klíčovou otázku:

Je výhodnější nechat si spočítat důchod na úrovni roku 2022 a od ledna 2023 již pobírat takto vypočítaný důchod navýšený o příslušnou valorizaci,

nebo je lépe si pár týdnů počkat a zažádat o přiznání důchodu až v dalším roce podle výpočtu platného pro rok 2023?

Odpověď odborníků je jednoznačná: „Výrazně výhodnější a tedy výrazně vyšší je důchod přiznaný v roce 2022 než důchod přiznaný v roce 2023. Je tomu tedy přesně naopak než před rokem, tedy na přelomu roku 2021 a 2022. Důvodem jsou především dvě mimořádné valorizace v letošním roce, které se týkají všech jak dosud přiznaných důchodů, tak i důchodů, které budou teprve přiznány do konce roku 2022,“ říká Jiří Šafařík, specialista na státní důchodové zabezpečení ve společnosti Freedom Financial Services.

Důchody spočítané v roce 2022 a 2023 se výrazně liší

Pro porovnání a odpověď na otázku, zda požádat o výpočet penze v roce 2022 nebo až v roce 2023, zvolili odborníci varianty výpočtu podle výše příjmů. Konkrétně podle tzv. osobního vyměřovacího základu, který zjednodušeně představuje průměrný měsíční příjem pojištěnce za období jeho výdělečné činnosti, přepočítaný na současnou hodnotu peněz. Doba pojištění byla zvolena v délce 45 let pro všechny srovnávané varianty.

Pro jednotlivé úrovně započitatelných příjmů jsou v tabulce spočítány výše starobních důchodů přiznané v roce 2022 včetně dvou mimořádných valorizací. Tyto důchody budou od 1. ledna 2023 valorizovány (základní výměra se zvýší o 140 korun na 4 040 korun a procentní výměra se zvýší o 5,1 %). Takto valorizované důchody z roku 2022 lze porovnat se starobními důchody nově vypočtenými podle parametrů výpočtu pro rok 2023.

Důchody přiznané v roce 2022 a 2023 (v Kč) Příklady příjmů v Kč SD 2022+po mimořádných valorizacích val. SD 2022 +val. v lednu 2023 SD 2023 přiznaný v roce 2023 Rozdíl min. vyměřovací základ OSVČ 9 728 11 372 11 894 10 838 -1 056 minimální mzda 16 200 16 340 17 115 15 360 -1 755 podprůměrná mzda 25 000 18 627 19 519 17 445 -2 074 průměrná mzda ve 2. Q 2022 40 086 21 638 22 683 20 185 -2 498 nadprůměrná mzda 60 000 25 614 26 862 23 803 -3 059 velmi vysoká mzda 150 000 43 416 45 572 40 006 -5 566 Zdroj: Freedom Financial Services; SD = starobní důchod, val.=valorizace

Propočty uvedené v tabulce jasně potvrzují, že se vyplatí požádat o důchod ještě letos. Rozdíly mezi valorizovanými důchody přiznanými v roce 2022 a nově vypočítanými důchody v roce 2023 budou přitom nezvykle vysoké.

Ve všech šesti případech je starobní důchod přiznaný v roce 2022 po následné valorizaci v lednu 2023 významně vyšší než starobní důchod přiznaný v roce 2023. „I u nejnižšího příjmu rozdíl přesahuje jeden tisíc korun měsíčně. S rostoucí výší důchodu rozdíl mezi oběma výpočty důchodu logicky roste, a to až na více než 5 tisíc korun u nejvyššího uvedeného příjmu,“ popisuje Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services.

Za 20 let života v penzi by tak důchod přiznaný a spočítaný v roce 2023 představoval ve srovnání s rokem 2022 celkově ztrátu od 250 tisíc korun do 1,3 milionu korun. „A to bez započítání vlivu inflace a budoucího růstu mezd, a tím i valorizací důchodů,“ poznamenává Holubová.

Co dělat, když je to váš případ? Záleží na tom, zda dosáhnete důchodového věku ještě letos, nebo až v roce 2023.

1. Dosáhnu důchodového věku v roce 2022

Pokud jste dosáhli nebo dosáhnete svého důchodového věku v roce 2022 a ještě jste o starobní důchod nezažádali, je pro vás výhodnější nechat si spočítat důchod na úrovni roku 2022 a od ledna 2023 již pobírat takto vypočítaný důchod navýšený o příslušnou valorizaci. Požádejte proto o přiznání řádného starobního důchodu nejpozději ke dni 31. prosince 2022. Odložení přiznání starobního důchodu na rok 2023 by znamenalo znatelně nižší důchod.

V případě, že požádáte o přiznání starobního důchodu ke dni 31. prosince 2022, váš důchod vám bude stanoven na základě výpočtu platného pro rok 2022 a ihned bude dvakrát mimořádně valorizován. Další valorizaci očekávejte od 1. ledna 2023.

Není však nutné se rozhodnout do konce letošního roku. O přiznání řádného starobního důchodu lze totiž požádat i zpětně, nejpozději však do pěti let, protože nárok na výplatu důchodu zaniká uplynutím pěti let ode dne, za který důchod náleží.

2. Dosáhnu důchodového věku až v roce 2023

Lidé, kteří dosáhnou důchodového věku až v roce 2023 a nebyl jim přiznán předčasný starobní důchod, mají dvě možnosti. Požádat o řádný starobní důchod v době, kdy jim na něj vznikne nárok. Tedy v roce 2023, což bude znamenat nižší důchod. Druhou možností je zažádat ještě v roce 2022 o předčasný starobní důchod.

„Pokud vám vznikne nárok na řádný starobní důchod nejdříve v roce 2023 tak neváhejte požádat do konce roku 2022 o předčasný starobní důchod. Pokud jste účastni důchodového pojištění (tzn. odvádíte pojistné) požádejte o odložení výplaty důchodu a pokračujte dál ve výdělečné činnosti nejlépe až do vzniku nároku na řádný starobní důchod (tzn. do dosažení důchodového věku při splnění potřebné doby pojištění),“ doporučuje Jiří Šafařík.

Jak dodává, na žádost vám pak bude výše předčasného starobního důchodu přepočtena, budou „smazány sankce“ za předčasnost a vy získáte vyšší plný důchod z roku 2022, valorizovaný od ledna 2023. „Budete na tom tedy stejně jako ti, kterým vznikl nárok na řádný starobní důchod v roce 2022,“ uzavírá Šafařík.