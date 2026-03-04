Přes 1,3 milionů lidí má nadprůměrný důchod. Nejvyšší penze přesahuje 240 tisíc

O své důchodové konto a informace, na jak vysoký důchod by dnes aktivně pracující dosáhli, se zajímá stále víc lidí. Umožňuje to Informativní důchodová aplikace (IDA), která začala fungovat v roce 2021.
Od té doby její aplikace roste. Jen v loňském roce zaznamenala přesně 1 429 976 spuštění. Využívají ji prakticky všichni aktivně pracující, především pak lidé od 30 let, kteří se naučili hlídat si své „důchodové konto“. Služba je určena všem pojištěncům od 19 let, kteří získají alespoň jeden rok důchodového pojištění.
Pokud použijete službu IDA v roce 2026, získáte aktuální odhad výpočtu vašeho důchodu pro rok 2026. V případě, že budete používat službu IDA v pravidelných ročních intervalech, bude se měnit i odhad, na jakou částku od státu byste v daném roce dosáhli. Díky tomu si můžete udělat lepší představu o výši svého důchodu v porovnání s aktuální ekonomickou situací a vyhodnotit, jak se nejlépe připravit na nové životní období
Prostřednictvím aplikace také zjistíte, kdy půjdete do důchodu, jaké údaje vám případně v evidenci chybí i další informace, které máte v evidenci ČSSZ.
Pokud máte do penze už jen pět let, nebo jste již dosáhli důchodového věku, můžete si prostřednictvím chytré aplikace provést informativní výpočet svého starobního důchodu nebo spočítat výše starobní penze před dosažením důchodového věku.
IDA: Informativní důchodová aplikace ČSSZ
Přihlásit se do aplikace IDA je možné například prostřednictvím elektronické identity, jako jsou eObčanka, bankovní identita nebo mobilní klíč eGovernmentu. Kdo má datovou schránku, může do aplikace vstoupit prostřednictvím přihlašovacích údajů. Díky skutečným datům z evidence ČSSZ vám IDA ukáže informace maximálně reálně na základě aktuálně platné právní úpravy.
Dnešní realita Jak jsou na tom stávající důchodci
Dnes pobírá starobní důchod přes 2,3 milionů seniorů a seniorek. Během několik let zaznamenaly státní penze díky řádným i mimořádným valorizacím výrazné posuny. Když se podíváme na růst průměrných penzí, za pět let se zvýšily o více než 6 tisíc korun.
|Rok
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026*
|Průměrný starobní důchod
|15 425
|18 061
|20 264
|20 680
|21 094
|21 839
|Zdroj: ČSSZ, *údaj k 1.1.2026 po lednové valorizaci
Zatímco v roce 2021 měl průměrný český penzista od státu 15 425 korun měsíčně, loni se průměrný důchod zvedl již nad hranici 21 tisíc korun a od ledna 2026, kdy došlo k další valorizaci, atakuje průměrná starobní penze už hranici 22 tisíc korun.
Od 1. ledna 2026 byly navýšeny také všechny nejnižší důchody. Minimální výše starobního důchodu letos činí 20 % průměrné mzdy a dosahuje 9 600 korun. Tato změna se vztahovala i na důchody přiznané před 1. lednem 2026, které byly do nové minimální výše dorovnány.
Jaká je nyní nejčastěji vyplácená penze?
Zajímavý je i pohled na důchody pobírané podle jednotlivých pásem. Z údajů, které ČSSZ zveřejňuje vždy ke konci kalendářního roku, je patrné, že počty lidí s nadprůměrným důchodem narůstají.
Nejčastěji vyplácená starobní penze se pohybuje v pásmu 22 000 až 22 999 korun měsíčně. Pobírá ji více než 256 tisíc seniorů a seniorek. Druhá nejpočetnější skupina starobních důchodců, která čítá 225 tisíc lidí, má důchod v pásmu 21 000 až 21 9000 korun.
|Měsíční výše důchodů
|31.12.2025
|20 000–20 999
|229 584
|21 000–21 999
|255 408
|22 000–22 999
|256 301
|23 000–23 999
|230 936
|Zdroj: ČSSZ, údaje k 31.12.2025
Kolik důchodců má nadprůměrnou penzi?
Nadprůměrný starobní důchod, tedy v pásmu nad 21 000 korun až 70 000 korun a výše, pobírá měsíčně již celkem 1 347 191 seniorů a seniorek z celkového počtu 2 346 030 starobních důchodů.
Kupříkladu důchod v pásmu 30 000 až 39 000 korun má již přes 69 tisíc seniorů a seniorek, zatímco v roce 2015 to bylo jen 715 lidí. Další 11 547 důchodů má penzi v pásmu 40 000 až 49 999 korun, v roce 2015 jich bylo jen 68.
|Měsíční výše důchodů
|31.12.2025
|30 000–39 999
|69 300
|40 000–49 999
|11 547
|50 000–59 999
|1 519
|60 000–69 999
|243
|70 000+
|102
|Zdroj: ČSSZ, údaje k 31.12.2025
Narůstají přitom i počty seniorů a seniorek, kteří mají státní penze vyšší než 70 tisíc korun – ke konci loňského roku to bylo celkem 102 lidí, v roce 2015 šlo jen o tři starobní důchody a v roce 2020 jich bylo osm.
Kolik lidí má absolutně nejvyšší státní penze již Česká správa sociálního zabezpečení neuvádí. Zveřejňováno je pouze rozpětí nejvyšších českých starobních důchodů. I toto pásmo přitom výrazně roste.
Pro představu – zatímco v letech 2015 až 2017 se nejvyšší starobní důchod pohyboval v pásmu 160 000 až 169 999 korun, od roku 2023 až 2025 se nejvyšší česká penze dostala již do pásma v rozpětí 240 000 až 249 999 korun. Jde samozřejmě o ty důchodce, kteří do systému důchodového zabezpečení odvedli během svého aktivního života nejvyšší částky.