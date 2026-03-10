Výchovné je zvýšení starobního důchodu. „Smyslem výchovného je ocenit rodiče (ve většině případech ženy) za péči o děti a kompenzovat jim nižší důchody, které jsou většinou způsobeny právě omezenými příjmy během péče o děti,“ uvádí Česká správa sociálního zabezpečení.
Přečtěte si v článku podrobně:
Výchovné v současnosti
Změny od roku 2027
Důchod pro matky
Výchovné vs. fiktivní vyměřovací základ
Výchovné a počet dětí
Výchovné, ale bez valorizace
V roce 2023, kdy zákon výchovné zavedl, se pětistovka navíc za každé dítě připočetla ke starobnímu důchodu lidem, kteří se starali o dítě a splnili zákonné podmínky pro výchovné. Na jedno dítě ale mohl pobírat výchovné jen jeden člověk – ten, který o něj pečoval nejvíce, zpravidla matka. Částka 500 korun měsíčně se násobila počtem dětí a tvořila součást procentní výměry důchodu.
Dostali ji i lidé, kteří měli starobní důchod přiznaný před rokem 2023, pokud splňovali kritéria o výchově – byly to zejména ženy, muži jen po žádosti a jen tehdy, když o dítě pečovali více.
Zpočátku se předpokládalo, že částka se bude valorizovat spolu s tím, jak se valorizuje procentní výměra důchodu. V roce 2024 se ale důchody zvýšily jen o fixní částku připočtenou k základní výměře, zatímco ta procentní zůstala beze změny – a tedy i výchovné.
Co je procentní výměra důchodu?
Starobní důchod se skládá ze dvou částí:
1. Základní výměra je pro všechny stejná a v současné době činí 4 900 Kč.
2. Procentní výměra zohledňuje předchozí příjmy a zpravidla je výrazně vyšší než základní výměra. Součástí procentní výměry může být i výchovné (zpravidla u matek).
V roce 2025 proběhla valorizace procentní výměry důchodů o 0,6 procenta, což pětistovku za každé vychované dítě zvýšilo na 503 korun. Kdo šel do důchodu v roce 2025, dostal rovnou výchovné 503 korun.
V roce 2026 proběhla valorizace procentní výměry důchodů o 2,6 procenta, což dříve přiznané výchovné za každé vychované dítě v podstatě zvýšilo na 516 korun.
Kdo šel nebo půjde do důchodu letos, dostane (při splnění podmínek) na jedno vychované dítě rovnou pětistovku navíc. Zároveň došlo k zákonné úpravě, podle níž by se výchovné už nadále valorizovat nemělo.
|Rok
|Původní výše (Kč)
|Současná/budoucí výše (Kč)
|Poznámka
|2023
|500
|516
|2023 je první rok, kdy se zavedlo výchovné ve výši 500 Kč, a to i zpětně na důchody přiznané dříve. Na výchovné se následně vztahovala valorizace v roce 2025, která částku zvýšila na 503 korun. Následně v roce 2026 došlo k valorizaci o 2,6 procenta, která částku zvedla na cca 516 Kč.
|2024
|500
|516
|Druhý rok, kdy stále platilo výchovné 500 Kč. Částka se po valorizaci v roce 2025 zvýšila na 503 Kč a v roce 2026 na cca 516 Kč.
|2025
|503
|516
|Noví starobní důchodci v roce 2025 s nárokem na výchovné získali částku 503 Kč na dítě, která se následující rok zvýšila na 516 Kč.
|2026
|500
|500+?
|Částka je stanovena na 500 Kč, pokud se bude letos v průběhu roku ještě mimořádně valorizovat procentní výměra důchodu, může stoupnout.
|2027
|500?
|500?
|Jen pro třetí a další dítě. U prvních dvou se využije (resp. může využít) jiný výpočet výše důchodu – viz níže.
|Pozn: Částky pro rok 2027 jsou hypotetické, příslušná část důchodové reformy ještě nenabyla účinnosti.
Výchovné a změny od roku 2027
V roce 2026 spadá stále výchovné mezi ty složky důchodu, které se valorizují. „Pokud tedy dojde k valorizaci procentní výměry (např. pokud by v letošním roce došlo k mimořádné valorizaci důchodů), dojde tím v podstatě i k valorizaci výchovného,“ uvádí mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Drmolová.
Do budoucna však důchodová reforma počítá s tím, že výchovné by se už tímto způsobem nevalorizovalo. „‚Nevalorizace‘ výchovného se týká sice již platné právní úpravy, ale účinné nejdříve od 1. 1. 2027 (může zde ještě dojít ke změně této právní úpravy),“ upozornila Drmolová.
Jak to ale bude vypadat od roku 2027, pokud i tato část důchodové reformy nabude účinnosti?
Největší změny se budou týkat prvního a druhého dítěte. Na ty bude moc ten, kdo je vychoval (zpravidla matka), brát buď výchovné ve výši 500 korun na jedno dítě, nebo si nechat výši důchodu spočítat jinak. Přes takzvaný fiktivní vyměřovací základ.
Jak se bude počítat výše důchodu pro matky?
Pro první dítě nebo první dvě děti si matky (resp. člověk, který o děti převážně pečuje), může vybrat ze svou způsobů ohodnocení: buď výchovné ve výši 500 (u dvou dětí 1000) Kč, nebo jiný přepočet doby strávené s dětmi. Tři roky (na každé dítě), po něž matka nepracovala nebo pracovala s výrazně nižším výdělkem, se běžně u výpočtu důchodu považují za dobu vyloučenou. To znamená, že nízké příjmy v tomto období ženám penzi nesníží. Nově je tu ale jiná možnost.
U důchodů přiznaných v roce 2027 (a dál) bude možné započítat tři roky sníženého nebo žádného příjmu tak, jako kdyby žena brala navíc ještě v té době průměrnou mzdu. Tyto částky se započítají do výpočtu důchodu jako tzv. fiktivní vyměřovací základ.
Pro koho je to výhodné?
- Ženám, které měly převážně nadprůměrné výdělky, ale při péči o malé dítě braly málo, se vyplatí nechat si tuto dobu jako vyloučenou. To znamená, že si svou nadprůměrnou mzdu nenechají snížit průměrným fiktivním vyměřovacím základem. Výše důchodu se jim pak vypočte z výdělku, který měly mimo dobu péče o děti, a na děti budou brát navíc výchovné ve výši 500 korun na dítě.
- Matky, které měly zpravidla výdělky lehce nižší než průměrná mzda nebo oscilující kolem ní, si započtením fiktivního vyměřovacího základu pomohou – zvýší jim výměru důchodu. Pak už stačí jen porovnat, zda je toto zvýšení vyšší než 500 korun měsíčně (případně 1000 Kč u dvou dětí), a vybrat si výhodnější variantu.
- Oproti tomu ženy s výdělky dlouhodobě značně nižšími než průměrná mzda si mohou započtením fiktivního vyměřovacího základu výrazně polepšit. Důchod jim pak vyjde větší, než kdyby inkasovaly 500 či 1000 korun měsíčně navíc.
Výhodou fiktivního vyměřovacího základu je, že se do něj počítá jak průměrná mzda, tak skutečné výdělky do věku 3 let dítěte. Při lepších výdělcích na rodičovské se tak může vyšvihnout vysoko nad průměr a pěkně zvýšit důchod.
Použití fiktivního vyměřovacího základu znamená také to, že důchod, který díky němu vyšel, se bude valorizovat v dalších letech. Což u klasického výchovného – pětistovky za dítě – neplatí.
Počet dětí a výchovné
Kdo má více než dvě děti, rozhodnutí mezi výchovným a fiktivním vyměřovacím základem bude dělat jen u prvních dvou. Na třetí, čtvrté a další dítě už zákon výběr nedává, vždy lze čerpat jen výchovné.
U dvou dětí také není možné se rozhodnout pokaždé jinak – buď lze na obě čerpat výchovné, nebo si u obou nechat propočítat důchod z fiktivního vyměřovacího základu. „Nebude možné získat například za péči o jedno dítě fiktivní vyměřovací základ a za druhé dítě vyloučenou dobu,“ uvádí Česká správa sociálního zabezpečení.