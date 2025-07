Více než polovina Čechů chce do důchodu odejít nejpozději v 60 letech, což však může znamenat i 30 let života s omezeným příjmem. A na to se mnozí z nich připravují. Jenže nedostatečně. Často volí neefektivní finanční nástroje, spoří málo a začínají pozdě. Co je třeba změnit?