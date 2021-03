Spořit na penzi s příspěvkem státu půjde v novém účastnickém fondu

Podle Petra Borkovce, šéfa skupiny Partners, je spojení českých penzijních fondů s tak silným hráčem jednoznačná výhoda pro všechny jejich účastníky. A pochvaluje si i samotný přístup americké společnosti.

„Byl velmi profesionální a bylo vidět, že BlackRock má podobné spolupráce globálně velmi dobře připraveny. Má pro ně i vhodné nástroje a produkty,“ říká Petr Borkovec. Zájem o spolupráci byl podle něj oboustranný.

Americká investiční společnost BlackRock měla na konci loňského roku ve správě investice v objemu 8,68 bilionu amerických dolarů. „Zatímco ostatním správcům aktiv se během roku 2020 příliš nedařilo, BlackRock vykazoval silné výsledky. Firmě k nim dopomohl pozitivní vývoj na světových trzích,“ popisuje loňské výsledky společnosti BlackRock analytik Fio banky Michal Fric.



Akcie BlackRock tak jenom loni posílily o 44 procent. To je nejvýraznější vzrůst cen akcií společnosti od roku 2013.

Rentea chystá tři účastnické fondy

Penzijní společnost Rentea, kterou chystá skupina Partners, otevře v první fází dva základní účastnické fondy, na kterých chce stavět – dluhopisový a akciový. Z nich pak namixuje klientům portfolia podle jejich investičních profilů. Celkem pak plánuje nabídnout tři účastnické fondy: povinný konzervativní účastnický fond, který bude mít vysoce konzervativní strategii, dluhopisový účastnický fond s konzervativní investiční strategií a akciový účastnický fond s dynamickou strategií. V jeho případě se budou Partners zejména spoléhat na služby BlackRock.

„Výhodou bude jednoznačně efektivita a know-how při investování. Oboje by mělo mít dopad na dlouhodobý výnos,“ říká Borkovec. Fondy Partners svým účastníkům nabídnou i nástroje, které jim umožní, aby si mohli aktivně i sami v rámci daných možností spravovat svá portfolia. Investorům, kteří se na fondy obrátí s jednorázovou investicí, umožní i postupné a v čase rozložené investování do dynamické složky.

Spojení s BlackRock však rozhodně nesejme z Partners odpovědnost za penzijní fondy Rentea. „BlackRock je primárně dodavatel know-how, nástrojů a některých produktů. Ale celkovou správu si musíme udělat sami. Od řízení likvidity až po investování do korunových nástrojů a do dluhopisů,“ poznamenává Borkovec.

Důležitost penzijního spoření

Vybudovat vlastní penzijní společnost se Partners rozhodli kvůli tomu, že zde vidí prostor pro vyšší zhodnocení vkladů klientů v jejich spoření na penzi. Dalším důvodem je i skutečnost, že cílem chystaného účastnického fondu Rentea je poskytnout lidem kvalitní poradenství a motivovat je k tomu, aby se nespoléhali jen na státní penzi. Podle Borkovce totiž dnes většina lidí spoří na penzi v transformovaných fondech s garantovaným výnosem, kde je zhodnocení vkladů velmi nízké a úspory i státní příspěvek požírá inflace.

Za pravdu mu dávají statistiky. Na konci roku 2020 si spořilo na penzi v Česku celkem 4 415 759 účastníků. A z toho 3 134 354 v transformovaných a 1 281 406 v účastnických fondech. Češi si na stáří navíc i často ve srovnání s bohatšími evropskými státy odkládají nízké částky, které jim v penzi i při započítání státního příspěvku sotva pokryjí základní potřeby. Podle šéfa Partners je proto potřeba nabídnou lidem kvalitní poradenství i v této věci.



„Češi sice spoří na penzi, produkty mají, ale nevyužívají je naplno. Je to dáno jejich možnostmi, finanční gramotností, ale i (ne)přiznáním státu, že za 20 či 30 let nebude schopen na odpovídající úrovni postarat se o všechny lidi v důchodovém věku. To je prostě nereálné a je to na nás. Stát bude schopen zajistit životní minimum, nikoliv životní standard, kterých bychom si přáli,“ uzavírá Borkovec.