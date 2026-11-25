Výše příspěvku i přesné podmínky jejího vyplacení jsou zatím zapsané v návrhu na změnu zákona o důchodovém pojištění. Návrh počítá s částkou 2 000 Kč, kterou by dostal každý, kdo pobírá v Česku důchod. Peníze se ale nebudou vyplácet hned v lednu.
Kdy se má vyplácet příspěvek k důchodu 2 000 Kč?
Lidé by je dostali nejdříve v březnu 2027, případně i později, pokud se schvalování zákona protáhne. „Rozhodným měsícem se rozumí druhý kalendářní měsíc po kalendářním měsíci, v němž tento zákon nabyl účinnosti, nejdříve však měsíc březen 2027,“ uvádí navrhované znění.
Na mimořádný příspěvek by neměli nárok všichni penzisté, kteří budou v březnu pobírat důchod, ale jen ti, kteří nárok na něj získali do konce letošního roku.
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Kdo dostane mimořádný příspěvek?
Jednorázový příspěvek 2 000 korun není určen jen pro lidi ve starobním důchodu. Dostat ho mají také ti, kteří mají invalidní či pozůstalostní penzi.
Takový postup je poměrně obvyklý, také například v roce 2020 se příspěvek týkal všech příjemců důchodů. Tehdy činil 5 000 korun a přezdívalo se mu „rouškovné”. Na všechny příjemce důchodů se vztahovaly i dřívější mimořádné příspěvky, například v roce 2016 nebo 2004.
O příspěvek není třeba nijak žádat. „Příspěvek se vyplatí bez žádosti v rozhodném měsíci v termínu výplaty důchodu,“ uvádí návrh.
Mohou se příspěvky sčítat nebo krátit?
V každém případě ale jeden člověk může dostat částku 2 000 Kč jen jednou. Například žena, která pobírá starobní důchod a vdovský důchod po manželovi, dostane jen 2 000, nikoli 4 000 korun.
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Částka 2 000 korun se nemá nijak krátit, je určena pro všechny příjemce důchodů bez ohledu na jejich výši. Celé dva tisíce mají tedy podle návrhu dostat například i lidé, kteří pobírají invalidní důchod I. či II. stupně, nebo ti, kteří pobírají v Česku částečný důchod a další část jim chodí ze zahraničí.
Jaká bude valorizace důchodů 2027?
Řádná lednová valorizace důchodů se počítá podle ekonomických ukazatelů za uplynulé období. Letos vychází jen na 270 korun, o něž se tedy v lednu 2027 „povinně“ zvýší základní výměra. O tuto částku tedy stoupne důchod všem penzistům. K tomu se zvyšuje i procentní výměra, a to o 0,2 %. U průměrného důchodu to dělá něco přes 30 korun, spolu se zvýšením základní výměry 304 korun.
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Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka již dříve uvedl, že bude hledat možnosti, jak důchodcům přidat více. Jednou z možností bylo zvýšení valorizace, které může v mezích zákona o důchodovém pojištění udělat vláda. To by však znamenalo závazek i do dalších let.
Naproti tomu současné navrhované řešení, kterým je mimořádný příspěvek, je jednorázové. Nezakládá státu povinnost, aby ho vyplácel i v dalších letech.