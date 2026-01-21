Od ledna se průměrný důchod zvýšil o 668 korun na 21 839 korun. A zavedl se také minimální důchod 9 800 Kč. V Česku pobírá starobní, invalidní a pozůstalostní penze zhruba 2,82 milionu lidí. Starobní důchod menší než 10 000 korun má zhruba 34 600 seniorek a seniorů.
Jak s důchodem vyžít a na čem ušetřit?
Papírové potvrzení bude stát peníze
Rok 2026 znamená konec plošného rozesílání papírových oznámení o valorizaci. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přešla na digitální distribuci:
- Majitelé datových schránek oznámení obdrží automaticky elektronicky
- v ePortálu ČSSZ bude dokument dostupný online po přihlášení v sekci služeb pro pojištěnce. „Službu doporučujeme využít nejdříve v den splatnosti důchodu,“ uvádí Česká správa sociálního zabezpečení.
- Zpoplatněný tisk: Kdo vyžaduje zaslání papírového potvrzení poštou, musí o něj požádat a zaplatit poplatek 26 korun (v případě zasílání do zahraničí 52 korun). Bezplatné papírové oznámení zůstává zachováno pouze pro seniory narozené před rokem 1955.
Dražší poplatek za výplatu důchodu v hotovosti
Na jedné straně se důchody zvýší o valorizace, ale na druhé se zvednou poplatky spojené s výplatou důchodu. Týká se to výplaty v hotovosti, Česká pošta ho zdražuje ze 78 korun na 94 korun. Při ročním zúčtování tak senior zaplatí za doručení peněz domů nebo na přepážku 1 128 korun.
Nechat si důchod poslat od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) na bankovní účet je zdarma. A vybrání peněz z bankomatu většinou také.
Kde mohou senioři v roce 2026 reálně ušetřit?
Pro důchodce je určena řada slev a benefitů. Ale často fungují na principu „nároku na vyžádání“, nedostane ji nikdo automaticky. Pokud senior aktivně neprokáže svůj status nebo nepožádá o specifický tarif, systém mu automaticky účtuje ceny jako ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu.
1. Doprava
Veřejná doprava představuje oblast s nejvyšším potenciálem úspor.
Pozor na průkaz
- Městská hromadná doprava (MHD): Ve většině krajských měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň) je přeprava osob nad 65 let (v některých městech již od 60 let, ale třeba v Brně až od 70 let) buď zcela zdarma, nebo za symbolický administrativní poplatek.
- Vnitrostátní dálková doprava: V roce 2026 nadále platí státem garantovaná 50% sleva na jízdné ve vlacích a autobusech pro seniory nad 65 let. Tato sleva se vztahuje na vlaky Českých drah a některé linky PID, na druhou vozovou třídu a je uznávána všemi dopravci v rámci systému jednotného tarifu.
2. Lékárny
Výdaje za léky tvoří u seniorských domácností významnou část fixních nákladů. Nově se budou doplatky na léky automaticky hlídat.
- Snížený limit na doplatky: Pro seniory nad 65 let platí zákonný ochranný limit na započitatelné doplatky za léky ve výši 1 000 Kč za rok, u osob nad 70 let je limit 500 Kč. Pokud součet doplatků tuto hranici překročí, zdravotní pojišťovna je povinna přeplatek vrátit. Výplata probíhá automaticky čtvrtletně na účet nebo složenkou.
- Generická substituce: Ekonomicky efektivním nástrojem je tzv. generická substituce. Lékárník je na vyžádání povinen nabídnout lék se stejnou účinnou látkou od jiného výrobce, který má nižší nebo nulový doplatek. Rozdíl v ceně mezi originálním lékem a generikem může u chronicky nemocných pacientů činit i několik set korun měsíčně při zachování identické léčebné účinnosti.
3. Bydlení a energetika
Kvůli rostoucím nákladům na energie se v uplynulých letech stal příspěvek na bydlení standardním nástrojem sociální politiky, nikoliv projevem nouze. Jeho konec v roce 2026 neznamená, že žadatelé šanci na státní pomoc zcela ztrácejí.
- Příspěvek na bydlení: Tuto dávku nahradila od ledna 2026 takzvaná složka bydlení, která je součástí nové superdávky. Nárok na ni mohou mít nejen senioři žijící ve vlastním, ale také v nájmu nebo v družstevním bytě. Kritéria pro výplatu superdávky se oproti těm pro staré příspěvky na bydlení změnila, stále si však lze tímto způsobem výrazně pomoci z nesnází, do jakých se senioři mohou dostat kvůli rostoucím cenám bydlení i energií.
- Seniorské tarify u dodavatelů: Většina dominantních dodavatelů energií a telekomunikačních služeb nabízí specifické produkty pro držitele Senior Pasu nebo osoby nad 65 let. Tyto tarify často obsahují nejen nižší cenu za jednotku (kWh či minutu volání), ale i doplňkové služby zdarma, jako je revize plynového kotle nebo asistenční linka v případě havárie v domácnosti. Pro získání těchto výhod je však nutné kontaktovat zákaznickou linku dodavatele a o změnu tarifu aktivně požádat.
4. Obecní poplatky
Mnoho seniorů hradí poplatky v plné výši, přestože jejich obec nabízí úlevy. Tyto slevy jsou striktně lokální a je nutné o ně žádat na obecním či městském úřadě.
- Poplatek za komunální odpad: Řada obcí v ČR nabízí seniorům nad 65 nebo 70 let slevu ve výši 30–50 %, nebo dokonce úplné osvobození od poplatku.
- Poplatek ze psů: Starobní důchodci mají ze zákona nárok na výrazně nižší sazbu poplatku za psa. Zatímco běžná sazba v bytovém domě může být až 1 500 Kč, pro důchodce od 65 let je zákonem zastropována na 200 Kč za rok.
5. Kultura a volný čas
Investice do společenského života tvoří v roce 2026 u aktivních seniorů podstatnou část volitelných výdajů. Díky dotačním programům ministerstva kultury a samospráv je však tato oblast pro držitele důchodového statusu velmi dostupná.
- Divadla a prestižní scény: Národní divadlo v Praze i další regionální scény nabízejí pro osoby nad 65 let plošnou slevu 50 % na většinu představení, a to včetně opery a baletu.
- Muzea a galerie: Státní příspěvkové organizace (Národní galerie, Národní muzeum) uplatňují systém sníženého vstupného. V roce 2026 se navíc rozšiřuje okruh dnů s volným vstupem (např. Mezinárodní den seniorů 1. října nebo státní svátky), kdy je kultura pro penzisty přístupná zcela zdarma.
- Univerzity třetího věku (U3V): Vzdělávání se stává masovým trendem. Veřejné vysoké školy nabízejí v semestru 2026/2027 stovky kurzů – od digitálních technologií přes historii až po rodokmeny.
- Náklady: Cena za celý semestr se pohybuje mezi 500 a 900 Kč, což je zlomek komerční ceny běžných kurzů. Studium je navíc často spojeno s dalšími studentskými výhodami, jako je přístup do univerzitních knihoven nebo levnější stravování v menzách.
6. Slevy při nákupu elektroniky a spotřebičů
V roce 2026 pokračují dotační tituly a slevové programy zaměřené na energetickou úspornost domácností seniorů.
- Nová zelená úsporám Light: Tento program je klíčový pro seniory žijící ve vlastních domech. Umožňuje získat až 100% dotaci (statisíce korun) na zateplení, výměnu oken nebo instalaci solárního ohřevu vody, aniž by důchodce musel mít vlastní úspory dopředu.
- Slevy u velkých elektro řetězců: Prodejci jako Datart spolupracují s kartou Senior pas a nabízejí slevy 2–5 % na bílou techniku. U lednice nebo pračky to znamená úsporu v řádu stovek korun.
7. Bankovní služby a pojištění
Bankovní trh se v roce 2026 snaží digitalizovat, ale zároveň si udržet bonitní seniorskou klientelu.
- Seniorské účty: Většina velkých bank (Česká spořitelna, ČSOB, KB) nabízí vedení účtu pro důchodce zdarma, a to včetně papírových výpisů, které jsou pro ostatní klienty zpoplatněny.
- Cestovní pojištění: Pokud senior cestuje, měl by prověřit nabídku své zdravotní pojišťovny (VZP, OZP atd.). Ty často nabízejí seniorům cestovní pojištění se slevou až 30 % nebo příspěvky na rekondiční pobyty v lázních.
8. Digitální gramotnost a revize starých smluv
Největší „úniky“ peněz v roce 2026 paradoxně nezpůsobují nákupy, ale zapomenuté smlouvy.
- Pevné linky a kabelová TV: Mnoho seniorů stále platí za pevnou linku, kterou nevyužívají, nebo za drahé balíčky televizních programů. Přechod na základní digitální vysílání nebo levnější seniorský mobilní tarif může ušetřit stokoruny měsíčně.
- Koncesionářské poplatky: Připomínáme, že od května 2025 došlo ke změnám v definici poplatníka. Pokud domácnost seniora nedosahuje určitého příjmu (2,15násobek životního minima), může požádat o osvobození od rozhlasových a televizních poplatků.
9. Výdělek v důchodu? Stát odpouští pojistné
Pokud se senior rozhodne zůstat ekonomicky aktivní, platí pro něj mimořádně výhodné podmínky.
- Snížené sociální pojištění: Pracující starobní důchodci mají odpuštěno placení pojistného na důchodové pojištění (standardně 6,5 % z hrubé mzdy). V praxi to znamená, že při stejné hrubé mzdě má důchodce vyšší čistý příjem než jeho mladší kolega.
- Zvýšení důchodu: Za každých 360 odpracovaných dní (u zaměstnání zakládajícího účast na pojištění) lze navíc požádat o trvalé zvýšení pobírané penze.
10 nejčastějších chyb v hospodaření seniorů
- Neřešení nároků: Nehlásí se o superdávku, která by jim mohla pomoci s náklady na bydlení a energie, či o možné slevy, například na odpady.
- Nevýhodné smlouvy: Setrvávají u drahých operátorů a dodavatelů energií „ze zvyku“.
- Zbytečné doplatky: Neptají se na levnější varianty léků.
- Strach o penězích mluvit: Skrývají finanční tíseň před rodinou.
- Podceňování korunky ke korunce: Nevidí, že bankovní poplatky a pošta jim berou 200 Kč měsíčně.
- Nevyužívání obecních výhod: Každá obec má jiné úlevy, stačí se stavit na úřadě.
- Impulzivní nákupy: Předváděcí akce a „výhodné“ nabídky po telefonu.
- Šetření na zdraví: Šetří na jídle nebo topení, což později vede k drahým nemocem.
- Půjčky místo dávek: Berou si úvěry, když mají nárok na státní pomoc.
- Absence rozpočtu: Nemají přehled, kolik přesně měsíčně utratí a za co.
Chytrý senior využívá slev
Výhody pro seniory se mění, ale trend je jasný: stát i obce se snaží dříve narozeným spoluobčanům život finančně usnadnit. Pokud se zbavíte ostychu a začnete aktivně využívat slevy na dopravu, léky a kulturu, zjistíte, že průměrných 21 839 korun penze může mít v reálu hodnotu mnohem vyšší.