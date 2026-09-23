Péče o dítě do 4 let věku se při výpočtu důchodu považuje zpravidla za dobu náhradní a vyloučenou. To znamená, že navyšuje počet odpracovaných let, které ovlivňují výši důchodu. Na druhé straně, pokud člověk během péče o dítě nepracuje (případně pobírá jen rodičovský příspěvek), hodnotí se tato doba jako vyloučená: nulové výdělky z ní nesníží základ pro výpočet důchodu.
Přivýdělek na rodičovské sníží důchod
Problém nastane, jakmile si rodič na rodičovské začne přivydělávat. Stačí třeba 5 000 korun měsíčně, což je u dohody o pracovní činnosti příjem, z něhož už se odvádí důchodové pojištění. Výsledkem je, že místo vyloučené doby se začne doba přivýdělku hodnotit pro důchod jako normální doba práce a pojištění. Výdělky z tohoto období pak „rozmělní“ osobní vyměřovací základ, čili sníží číslo, z jakého se počítá výše důchodu. O kolik konkrétně klesne penze?
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Důchod může být o stovky nižší
Spočítat rozdíl přesně je obtížné i proto, že parametry důchodu se rok od roku mění. Záleží také na výši výdělku, přivýdělku, doby strávené prací na rodičovské a na odpracovaných letech.
V našich příkladech jsme srovnávali, jak ovlivní výši důchodu 2,5 roku s příjmem jen 5 000 korun oproti stejně dlouhé vyloučené náhradní době. Za „běžný příjem“ přitom označujeme příjem přepočtený na úroveň současných mezd. Číslo v tabulce ukazuje, o kolik je důchod nižší proti variantě, kdy by člověk nepracoval při péči o děti vůbec.
|Běžný příjem
|40 let pojištění
|45 let pojištění
|47 let pojištění
|30 000 Kč
|−243 Kč
|−273 Kč
|−285 Kč
|48 967 Kč
|−427 Kč
|−481 Kč
|−502 Kč
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Řešení je snadné, ale málokdo ho zná
Řešení je snadné, málokdo o něm ale ví. Při podání žádosti o důchod je potřeba si na přivýdělek na rodičovské vzpomenout a vyloženě požádat o to, aby doba péče o dítě byla brána jako vyloučená i přesto, že nějaký příjem při ní vznikl.
Takový postup uvádí i Česká správa sociálního zabezpečení. „V životě mohou vzniknout situace, kdy se vyloučená doba překrývá s vykonáváním výdělečné činnosti, z níž se odvádí pojistné. Pokud v této době dosahujete takových nízkých výdělků (od roku 1996), můžete pro výpočet důchodu požádat ČSSZ, aby upřednostnila vyloučenou dobu,“ uvádí úřad ve své Příručce budoucího důchodce.
Požádat o vyloučenou dobu je možné buď při podání žádosti o důchod, nebo do 30 dnů od rozhodnutí. Kdo si o vyloučení přivýdělku na rodičovské nepožádá, třeba proto, že o této možnosti neví, tomu se důchod spočítá méně výhodně.
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Kdo na rodičovské nepracoval, je bez rizika
Požádat o vyloučení doby péče o dítě při výpočtu důchodu musí jen ten, kdo přitom pracoval a měl nízké příjmy. Naopak lidé, kteří na rodičovské nepracovali vůbec, o nic žádat nemusejí. Při výpočtu důchodu je jejich doba péče o dítě automaticky považovaná za vyloučenou. Důchod tak budou mít vyšší než ten, kdo v podobné situaci pracoval, ale později si nepožádal o vyloučení.