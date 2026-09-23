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Kdo víc pracuje, má vyšší důchod? Toto pravidlo neplatí pro lidi na rodičáku

Pavla Žáková
  5:30
Péče o dítě do 4 let může být z hlediska důchodu vyloučenou dobou, ale nemusí.

Péče o dítě do 4 let může být z hlediska důchodu vyloučenou dobou, ale nemusí. | foto: Profimedia.cz

Práce při pobírání rodičovského příspěvku může být skvělé vylepšení domácí finanční situace, do důchodu se ale může promítnout negativně. Navzdory všeobecně rozšířenému názoru, že kdo si víc vydělává, bude mít větší penzi, mají ženy (či muži) pracující na rodičovské smůlu. Tedy pokud nevědí, že mají právo požádat, aby jim doba s nízkým výdělkem „nerozmělnila“ důchod.

Péče o dítě do 4 let věku se při výpočtu důchodu považuje zpravidla za dobu náhradní a vyloučenou. To znamená, že navyšuje počet odpracovaných let, které ovlivňují výši důchodu. Na druhé straně, pokud člověk během péče o dítě nepracuje (případně pobírá jen rodičovský příspěvek), hodnotí se tato doba jako vyloučená: nulové výdělky z ní nesníží základ pro výpočet důchodu.

Přivýdělek na rodičovské sníží důchod

Problém nastane, jakmile si rodič na rodičovské začne přivydělávat. Stačí třeba 5 000 korun měsíčně, což je u dohody o pracovní činnosti příjem, z něhož už se odvádí důchodové pojištění. Výsledkem je, že místo vyloučené doby se začne doba přivýdělku hodnotit pro důchod jako normální doba práce a pojištění. Výdělky z tohoto období pak „rozmělní“ osobní vyměřovací základ, čili sníží číslo, z jakého se počítá výše důchodu. O kolik konkrétně klesne penze?

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Důchod může být o stovky nižší

Spočítat rozdíl přesně je obtížné i proto, že parametry důchodu se rok od roku mění. Záleží také na výši výdělku, přivýdělku, doby strávené prací na rodičovské a na odpracovaných letech.

V našich příkladech jsme srovnávali, jak ovlivní výši důchodu 2,5 roku s příjmem jen 5 000 korun oproti stejně dlouhé vyloučené náhradní době. Za „běžný příjem“ přitom označujeme příjem přepočtený na úroveň současných mezd. Číslo v tabulce ukazuje, o kolik je důchod nižší proti variantě, kdy by člověk nepracoval při péči o děti vůbec.

Práce na rodičovské: jak důchod ovlivní 2,5 roku s příjmem 5 000 korun?
Běžný příjem40 let pojištění45 let pojištění47 let pojištění
30 000 Kč−243 Kč−273 Kč−285 Kč
48 967 Kč−427 Kč−481 Kč−502 Kč

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Řešení je snadné, ale málokdo ho zná

Řešení je snadné, málokdo o něm ale ví. Při podání žádosti o důchod je potřeba si na přivýdělek na rodičovské vzpomenout a vyloženě požádat o to, aby doba péče o dítě byla brána jako vyloučená i přesto, že nějaký příjem při ní vznikl.

Takový postup uvádí i Česká správa sociálního zabezpečení. „V životě mohou vzniknout situace, kdy se vyloučená doba překrývá s vykonáváním výdělečné činnosti, z níž se odvádí pojistné. Pokud v této době dosahujete takových nízkých výdělků (od roku 1996), můžete pro výpočet důchodu požádat ČSSZ, aby upřednostnila vyloučenou dobu,“ uvádí úřad ve své Příručce budoucího důchodce.

Požádat o vyloučenou dobu je možné buď při podání žádosti o důchod, nebo do 30 dnů od rozhodnutí. Kdo si o vyloučení přivýdělku na rodičovské nepožádá, třeba proto, že o této možnosti neví, tomu se důchod spočítá méně výhodně.

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Kdo na rodičovské nepracoval, je bez rizika

Požádat o vyloučení doby péče o dítě při výpočtu důchodu musí jen ten, kdo přitom pracoval a měl nízké příjmy. Naopak lidé, kteří na rodičovské nepracovali vůbec, o nic žádat nemusejí. Při výpočtu důchodu je jejich doba péče o dítě automaticky považovaná za vyloučenou. Důchod tak budou mít vyšší než ten, kdo v podobné situaci pracoval, ale později si nepožádal o vyloučení.

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