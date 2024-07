Jak ovlivní přivýdělek na letní brigádě váš důchod

V řádném důchodovém věku je možné mít libovolné příjmy a tito důchodci nejsou nijak příjmově omezeni. Mohou mít z brigád i nadprůměrnou odměnu a k tomu pobírat svou penzi. V jiné situaci jsou ale předčasní důchodci.

Jak to mají s brigádami předčasní důchodci

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. „Pokud předčasní důchodci nastoupí do zaměstnání, které zakládá účast na pojištění, musí tuto skutečnost oznámit České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) nejpozději do 8 dnů. Výplata předčasného starobního důchodu se zastaví od první následující výplaty,“ upozorňuje Jitka Drmolová, vedoucí tisková mluvčí ČSSZ.

A pozor. Po ukončení zaměstnání nebo při dosažení důchodového věku si pak o obnovení výplaty důchodu musí předčasný důchodce požádat, ČSSZ to nedělá automaticky. „Procentní výměra předčasného starobního důchodu pak může být zvýšena s ohledem na dobu, kterou dotyčný po přiznání předčasného důchodu odpracoval. Stále však jde o předčasný starobní důchod. Přiznání řádného starobního důchodu již není možné,“ poznamenává Jitka Drmolová.

Předčasní důchodci a možný přivýdělek Dohoda o provedení práce s max. příjmem do 10 000 Kč za měsíc, nebo tzv. zaměstnání malého rozsahu s příjmem, který je nižší než rozhodný příjem 4 000 Kč za měsíc, tzn. příjem nejvýše 3 999 Kč za měsíc, u OSVČ nesmí příjem z této činnosti (po odpočtu výdajů) přesáhnout zákonem stanovenou hranici, která v roce 2024 činí 8 794 Kč za každý měsíc výkonu samostatné výdělečné činnosti

zdroj: ČSSZ

„V praxi si tak předčasní důchodci přivydělávají nejčastěji na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 korun a méně, a to i pro více zaměstnavatelů současně,“ dodává Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.

Druhé zaměstnání dobu pojištění nezvyšuje

Měsíční částka budoucího starobního důchodu nezávisí jenom na výši rozhodných příjmů, ale také na získané době pojištění. Po roce 2018 je potřeba získat alespoň 35 let pojištění. Žádný odpracovaný měsíc se však nemůže pro výpočet důchodu započítávat dvakrát, a to ani v případě práce pro dva zaměstnavatele současně.

„Lidem s příjmy pouze z pracovních dohod se zvyšuje doba pojištění jen za ta období, kdy se z dohod zaplatilo sociální pojištění, což je v roce 2024 u dohody o provedení práce při měsíční odměně vyšší než 10 tisíc korun,“ upozorňuje Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services.

Které příjmy z brigád ovlivňují výši důchodu

Starobní důchod, řádný i předčasný, se vypočítává z průměrné mzdy za odpracované roky. Hodnotí se však pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. U brigád na dohodu o provedení práce tedy závisí na hrubé měsíční odměně.

„Zaměstnanec s hrubou mzdou ve výši 40 000 korun a příjmem z dohody o provedení práce ve výši 15 000 korun je na tom pro výpočet důchodu za dané měsíce stejně jako zaměstnanec s hrubou mzdou 55 000 korun,“ upozorňuje Holubová.

Pro invalidní důchodce je nejlepší zkrácený úvazek

Zejména pro invalidní důchodce prvního stupně je každý přivýdělek velmi vítaný, protože finanční situace těchto lidí není jednoduchá. Průměrná invalidní penze u důchodců pro invaliditu 1. stupně dosahuje 10 010 korun a pro invaliditu 2. stupně činí 11 753 korun.

Invalidní důchodci v Česku Invalidní důchodci 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň Počet 177 107 78 210 156 213 Průměrný invalidní důchod 10 010 Kč 11 753 Kč 17 365 Kč Zdroj: ČSSZ, údaje k 31. březnu 2024

Pro invalidní důchodce prvního a druhého stupně, kterých je více než 250 tisíc, je proto vhodné mít příjem, z něhož se odvádí sociální pojištění. V takovém případě totiž získají vyšší dobu pojištění pro výpočet starobního důchodu, protože samotné pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně dobu pojištění nezvyšuje. „Pro invalidní důchodce je ideální dlouhodobé zaměstnání na zkrácený úvazek,“ uzavírá Gabriela Ivanco.