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Brigáda a budoucí důchod: Pozor na chyby, které vás připraví o peníze

Eva Sovová
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pro řadu lidí je dobrá každá vydělaná koruna. Na brigádách si přivydělávají studenti, zaměstnanci i mnozí důchodci. Druhé zaměstnání formou brigády má pozitivní vliv na výši státního důchodu však jen tehdy, pokud se z něj odvádí sociální pojištění. Příjemci starobního důchodu si však letní brigádou již pobíraný starobní důchod nezvýší. A jaký přivýdělek je obecně nejvhodnější pro invalidní důchodce?

Výši státního důchodu ovlivňují příjmy, z nichž bylo během produktivního života zaplaceno sociální pojištění, a získaná doba pojištění. V praxi to funguje tak, že ze všech započitatelných příjmů od roku 1986 se vypočte osobní vyměřovací základ, který představuje základní příjmový vstupní údaj pro výpočet důchodu.

Přivýdělek na brigádě se však započítává jen za určitých podmínek. „Brigáda na pracovní dohodu se pro důchodové účely projeví pouze tehdy, pokud z ní vznikla účast na důchodovém pojištění a bylo odvedeno sociální pojištění. Pokud odměna zůstane pod rozhodným limitem, do důchodového pojištění se takový příjem nezapočítá,“ přibližuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.

Kdy pracovní dohoda zvyšuje důchod?

V roce 2026 se sociální pojištění platí z odměny z dohody o provedení práce při hrubé měsíční odměně 12 000 korun a více a z dohody o pracovní činnosti při hrubé odměně 4 500 Kč a více. „Při dlouhodobé práci na dohody je dobré si tyto limity hlídat, protože se každý rok můžou změnit podle toho, jak se zvýší průměrná mzda,“ doporučuje Jiřina Svobodová ze společnosti Freedom Financial Services.

Překročením limitu se sice zvyšují odvody, současně však takový příjem vstupuje do důchodového pojištění a může se promítnout do budoucího výpočtu starobního důchodu. „To je klíčové především pro studenty, protože se jim studium od roku 2010 nepočítá do doby pojištění. Zároveň nízké příjmy během studií nemusí ovlivnit budoucí důchod, když si při žádosti o důchod požádají o vyloučení tohoto období,“ dodává Jiřina Svobodová.

Jak si hlídat evidované doby pojištění

Pokud si přivyděláváte na brigádě a vaše odměna přesahuje rozhodné limity, vyplatí se využít službu Moje konto, kterou spustila Česká správa sociálního zabezpečení letos v březnu. Podle mluvčí ČSSZ Jitky Drmolové je tato online služba určena pojištěncům k ověření evidovaných dob pojištění a k řešení případných nesrovnalostí elektronickou formou, a to bez nutnosti osobní návštěvy pracoviště ČSSZ.

Po přihlášení do aplikace se vám zobrazí všechny doby důchodového pojištění, které máte u ČSSZ evidované. Přihlášení je přitom snadné a bezpečné přes Identitu občana, nebo datovou schránku. Prostřednictvím aplikace můžete rovněž elektronickou formou vyřešit všechny případné nesrovnalosti. A to nejen chybějící doby, ale můžete dát i podnět na kontrolu evidované doby

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Jak je to s brigádou při zaměstnání

Výše státního důchodu závisí nejen na hodnocených příjmech, ale také na získané době pojištění. Zaměstnanci, kteří si ke svému hlavnímu zaměstnání přivydělávají na pracovní dohodu, si však brigádou dobu pojištění nezvýší. A to bez ohledu na výši odměny, protože žádný odpracovaný měsíc se nemůže počítat jako dva měsíce.

„Platba sociálního pojištění ze dvou zaměstnání současně zvyšuje vyměřovací základ pro výpočet důchodu, doba pojištění se však za stejné období započítává jen jednou,“ potvrzuje Gabriela Ivanco.

Jaký přivýdělek je výhodný pro invalidní důchodce

Na brigádách si přivydělává kvůli nízkému příjmu i řada invalidních důchodců. Invalidní důchod není jen měsíční dávkou pro lidi se zhoršeným zdravotním stavem. Zásadně ovlivňuje i to, jak vysoký bude jejich příjem s dosažením důchodového věku. Rozhoduje přitom stupeň invalidity, ale hlavně doba pojištění i to, jaké příjmy má člověk v období, kdy invalidní důchod pobírá.

Invalidní důchodci a průměrná výše invalidní penze
Pro invaliditu:1. stupeň2. stupeň3. stupeň
Celkem 420 880187 29082 489151 101
Průměrná penze10 462 Kč12 394 Kč18 293 Kč
Zdroj: ČSSZ, údaje k 30. 6. 2026

Řada invalidních důchodců, kterým byl přiznán invalidní důchod 1. a 2. stupně si mnohdy přivydělává na brigádách. Pro invalidní důchodce je však ideální dlouhodobé zaměstnání na zkrácený úvazek, ze kterého se vždy platí sociální pojištění. Samotné období pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně se totiž pro důchod nehodnotí jako náhradní doba pojištění.

„Dlouhodobé zaměstnání na zkrácený úvazek, ze kterého vzniká účast na pojištění, je tak s ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu pro invalidní důchodce zpravidla vhodnější než brigády na dohody s odměnou do limitu pro účast na pojištění,“ objasňuje Gabriela Ivanco.

„U invalidních důchodců je doba pojištění klíčovým parametrem. Nižší příjmy ze zkráceného úvazku totiž nemají ve většině případů na výši jejich konečného starobního důchodu vliv. Lidé, kterým byl někdy v průběhu života přiznaný invalidní důchod, mají nárok na speciální výpočet důchodu,“ upozorňuje Jiřina Svobodová.

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Pobíraný invalidní důchod brigáda nezvyšuje

Ani v případě, že příjemci invalidního důchodu odvádějí z brigády sociální pojištění nebo dlouhodobě pracují na zkrácený úvazek, se aktuálně pobíraný invalidní důchod nezvyšuje. Vlastní příjem ze zaměstnání je pro invalidní důchodce přínosný především z hlediska zvýšení jejich aktuální životní úrovně a budoucího starobního důchodu. „Ke zvýšení invalidního důchodu dochází pouze z důvodu změny stupně invalidity nebo v rámci každoroční valorizace,“ vysvětluje daňová poradkyně Gabriela Ivanco.

„Případně lze důchod navýšit, pokud je dodatečně možné doložit nějakou dobu pojištění před vznikem invalidity,“ dodává Jiřina Svobodová s tím, že u dohod je proto důležité sledovat nejen čistou odměnu, ale i to, zda odměna zakládá účast na pojištění. Právě to rozhoduje, zda se příjem objeví v evidenci ČSSZ pro budoucí důchod. Rovněž invalidním důchodům se proto vyplatí využívat online aplikaci Moje konto a po přihlášení si ověřit evidované doby pojištění.

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