Pro předčasný důchod startuje další zpřísnění. Jak využít předdůchod

V Česku je podle posledních údajů v předčasné penzi 754 362 mužů a žen. Oproti roku 2021, kdy jich bylo v Česku 668 156, jde o nárůst o více než 104 tisíc předčasných důchodců. Žadatele o předčasný odchod do penze přilákaly totiž v letech 2022 a 2023 výhodně nastavené parametry pro předčasné důchody a také navyšování těchto penzí kvůli vysoké inflaci.

Díky valorizacím předčasné důchody výrazně stouply, v průměru nyní dosahuje částky 19 048 korun měsíčně. Muži jsou na tom o něco lépe, berou měsíčně v průměru 20 242 korun, ženy v předčasné penzi pobírají průměrně 17 918 korun.

Jaký je průměrný předčasný důchod a řádný starobní důchod (v Kč) Důchod Průměrná výše Muži Ženy Předčasný důchod 19 048 20 242 17 918 Řádný starobní důchod 20 653 21 914 19 470 Zdroj: ČSSZ, stav k 30. červnu 2024

Narůstající apetit Čechů pro odchod do předčasné začala vláda postupně krotit zpřísňováním podmínek. Maximální doba předčasnosti se zkrátila z pěti let na tři roky, zrušila se valorizaci procentní výměry předčasného důchodu až do doby dosažení důchodového věku a výrazně vzrostlo krácení pro předčasnost. Teď začne platit další zpřísnění.

Kdo požádá o předčasný důchod po 1. říjnu 2024, budete potřebovat pro jeho přiznání o pět let delší dobu sociálního pojištění než doposud. „Do konce září činí minimální doba pojištění pro přiznání předčasného důchodu 35 let, od října se zvyšuje již na 40 let. Splnit podmínky pro přiznání předčasného důchodu bude tedy ještě složitější. U řádného důchodu zůstává minimální doba pojištění stále 35 let,“ říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.

Nadále přitom platí, že předčasný důchod dostane žadatel nejdříve ode dne, kdy o něj požádá a je mu přiznán. Nemůžete ho tedy dostat zpětně, jako je tomu u řádného starobního důchodu.

Podle odborníků tak ubude počet žadatelů o předčasnou penzi a nejspíš se zvedne zájem o tak zvaný předdůchod. Mohou ale v něm uvažovat jen ti, kdo si spoří v doplňkovém penzijním spoření se státní podporou a mají v něm naspořeno dostatek peněz. „Zodpovědní občané s dostatečnými vlastními úsporami na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření tak budou ještě více využívat výhod předdůchodu,“ předpokládá Gabriela Ivanco.

Předdůchod není státní důchod

Zatím je podle údajů Asociace penzijních společností v Česku 6 456 předdůchodců, kterým penzijní společnosti vyplácejí měsíčně v průměru 14 770 korun.

Do předdůchodu je podle nastavených parametrů možné odejít nejdříve pět let před dosažením řádného důchodového věku, pokud jsou splněny zákonné podmínky. Zájemce o tuto formu „oddechu“ od pracovní aktivity musí mít v doplňkovém penzijním spoření naspořenou celková částku v takové výši, aby předdůchod činil měsíčně alespoň 30 % průměrné mzdy za předchozí rok. Pro rok 2024 je to zaokrouhleně 12 729 korun a kdo bude chtít čerpat předdůchod například na tři roky, musí mít naspořeno minimálně 458 244 korun.

Na oplátku za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát a doba předdůchodu se považuje pro budoucí výpočet státního starobního důchodu za vyloučenou dobu pojištění, což zabraňuje krácení budoucí penze. Výhodou předdůchodu je i to, že si v něm lidé mohou na čas oddechnout a když budou mít chuť, není problém vrátit se k pracovní aktivitě a začít si opět vydělávat. „V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze, takže není nijak omezena výdělečná činnost nebo čerpání podpory v nezaměstnanosti,“ potvrzuje Gabriela Ivanco.

V předdůchodu lze mít neomezený příjem

Zatímco předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění, tak předdůchodci nejsou legislativou nijak omezeni. Pro srovnání. Zatímco předčasní důchodci si mohou přivydělat například pouze 10 000 korun a méně měsíčně z dohody o provedení práce, pro předdůchodce neplatí žádné limity u pracovních dohod. „Právě možnost příjmově neomezených brigád během čerpání předdůchodu značně zvyšuje atraktivitu předdůchodu oproti čerpání předčasného důchodu,“ dodává daňová poradkyně.

Zaměstnanci čerpající předdůchod přitom mají nárok na stejné daňové slevy a odpočty jako ostatní zaměstnanci. Při podepsaném prohlášení k dani tedy vždy alespoň na slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun. Předdůchodci mohou případně pracovat i pro více zaměstnavatelů současně. „Vzhledem k tomu, že předdůchod primárně čerpají občané, kteří již z různých důvodů nemohou pracovat na plný úvazek, tak jsou oblíbeným zdrojem přivýdělku předdůchodců právě brigády na pracovní dohody,“ poznamenává Gabriela Ivanco.

Předdůchod se však nevztahuje na ty, kdo spoří v transformovaných fondech penzijního připojištění. I to má své řešení. Stačí převést úložku ze starého penzijka do doplňkového penzijního spoření.

I když si předdůchod musí hradit každý z vlastní kapsy, může to být lepší volba než předčasná penze. Kdo zvolí předčasnou penzi, dostanete totiž kvůli zpřísněným podmínkám výrazně méně peněz, než by činil řádný starobní důchod. A to nenávratně a nadosmrti. Dá se proto očekávat, že zájem o předdůchod nejspíš dál poroste.