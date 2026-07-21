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Kdo pracuje v penzi, dostane odměnu, rozhodla vláda. Kolik a odkdy?

Pavla Žáková
  16:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Vydělávat si ještě v důchodovém věku je už nyní výhodné, zaměstnaní senioři pobírající starobní důchod totiž nemusejí odvádět důchodové pojištění. Ministerstvo práce a sociálních věcí jim chce přidat i významnou částku k penzi. Novela zákona o důchodech by se projevila od roku 2028. Zatím je ji schválila vláda a míří do Sněmovny.

Starobní důchod umožňuje, aby si k němu penzista přivydělal. Ať už jako klasický zaměstnanec, „dohodář“ nebo podnikatel (OSVČ). Zatímco přivýdělek při předčasném důchodu je značně omezený zákonem a při překročení limitu člověk o předčasný důchod přijde, starobní důchodci jsou státem naopak v práci podporovaní. A mají být ještě víc.

Obsah

Zaměstnaní důchodci neplatí pojištění

Už nyní mají oproti ostatním zaměstnancům výhodu „stoprocentní slevy“ na důchodovém pojištění, které se jinak odvádí státu. Nejde rozhodně o malou částku, ale o stokoruny až tisíce měsíčně. Po dosažení důchodového věku se totiž na platby důchodového pojištění od 1. 1. 2025 vztahuje sleva, která může v důsledku znamenat úplné oproštění od plateb. U OSVČ není sleva „stoprocentní“, ale je také znatelná.

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Práce v penzi a zvýšení důchodu

V současnosti je to tak, že pracovat v důchodu se sice vyplatí, ale jakmile s tím člověk přestane, penze mu zůstane stejně velká, jako kdyby v důchodu nepracoval. A právě to má změnit důchodová novela, kterou schválila Babišova vláda a nyní míří do Sněmovny.

Doba odpracovaná v důchodu by podle ní výši penze zvedla o 1,5 procenta za každý celý odpracovaný rok. Není to úplná novinka, již v minulosti (od roku 2010 do důchodové reformy 2024) se důchod pracujícím penzistům zvedal, a to o 0,4 procenta za každý rok.

Chystaná novela bude výrazně štědřejší, navíc by se důchod zvedal i za necelý odpracovaný rok (např. za 6 měsíců práce o 0,75 procenta), zatímco v minulosti se počítaly jen celé roky.

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Jak se má zvýšit důchod pracujícím penzistům?

Nejprve je třeba uvést, jaká část starobního důchodu by se zvýšila. Důchod má dvě části: základní, která je pro všechny stejná a činí v současnosti 4 900 korun, a takzvanou procentní výměru, která se počítá dle výše výdělku a odpracovaných let.

Procentní výměra je zpravidla výrazně vyšší než ta základní, u každého ji ČSSZ počítá individuálně a právě tato částka by se mohla zvedat o 1,5 procenta za rok odpracovaný v penzi, pokud zákon schválí Sněmovna i Senát a podepíše prezident.

Zvýšení procentní výměry důchodu až o 1,5 procenta za rok práce se navíc netýká jen důchodu starobního, ale i vdovského či vdoveckého. Kdo tedy pobírá jak starobní, tak vdovský/vdovecký důchod, ten se může díky práci v penzi nadít příjemnějšího zvýšení.

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Od kdy se má zvednout penze pracujícím důchodcům?

Pokud bude novela schválená v současném navrženém znění, poprvé by se díky ní zvedl důchod pracujícím penzistům v lednu 2028. Rozhodné období, tedy doba, ke které se bude přihlížet, začne 1. září 2026. Důchodci, kteří pracovali pouze před tímto datem, se zvýšení penze nedočkají.

(ilustrační snímek)

O kolik se má zvýšit důchod pracujícím?

V důvodové zprávě k této chystané legislativní novince uvádí ministerstvo práce následující příklad, jak by zvýšení vypadalo u důchodu s procentní výměrou 24 500 korun. Vyplývá z něj, že ten, kdo má takto vysoký důchod (resp. 29 400 včetně základní výměry), by si při roční práci polepšil zhruba o 360 korun měsíčně.

Dodejme, že příklad ministerstva vychází z nadprůměrného důchodu (průměrný je nyní 21 840 Kč) a z valorizace 3,1 %, která je vyšší, než je běžné (letošní byla 2,6 %).

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Příklad ministerstva:

  1. Pojištěnci náleží ke dni 31. 12. 2027 starobní důchod, jehož procentní výměra činí 24 500 Kč. Poživatel starobního důchodu v daném případě vykonával výdělečnou činnost jen v prosinci 2026, v březnu 2027 a květnu 2027 (celkem 93 dnů).
  2. Poměrná část hodnoty 1,5 % za 93 dnů se stanoví podle vzorce 1,5 x 93/365 = 0,382191 …, tedy po zaokrouhlení 0,39 %. Běžná valorizace od ledna 2028 bude činit např. 3,1 %. Pojištěnci tedy náleží od. 1. ledna 2028 zvýšení procentní výměry starobního důchodu o 3,49 % (3,1 % řádná valorizace + 0,39 % zvýšení za další práci) z 24 500 Kč = 855,05 Kč, tedy po zaokrouhlení celkem 856 Kč.
  3. Pokud by pojištěnec při pobírání starobního důchodu nepracoval, činilo by zvýšení procentní výměry pouze 3,1 %, tedy 760 Kč (rozdíl je 96 Kč).
  4. Pokud by pojištěnec při pobírání starobního důchodu pracoval celý rok, činilo by zvýšení procentní výměry 4,6 %, tedy 1 127 Kč (rozdíl by byl 367 Kč).

Koho se bude změna týkat?

Novinka, pokud ji zákonodárci schválí, se bude týkat všech lidí, kteří pobírají starobní, případně vdovský/vdovecký důchod, a přivydělávají si při něm – ať už jako zaměstnanci, OSVČ nebo pracovníci na DPČ nebo DPP.

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Lidí, kteří by mohli díky práci v důchodu čerpat zvýšenou penzi, je přes 100 000. Podle statistik ministerstva bylo v prosinci 2025 v Česku 144 002 zaměstnanců v důchodu, k tomu rezort práce počítá ještě s cca 20 000 důchodci samostatně výdělečně činnými.

Jak žádat o zvýšení důchodu kvůli práci v penzi?

„Zvyšování důchodu za výdělečnou činnost bude u pracujících důchodců prováděno z převážné části automaticky,“ uvádí důvodová zpráva. Zaměstnanci si nebudou muset o zvýšení žádat, informace získá Česká správa sociálního zabezpečení přímo od zaměstnavatelů, a to díky nově zavedenému jednotnému měsíčnímu hlášení.

O něco složitější je situace u OSVČ, kde informace nelze získat ihned. Samostatně výdělečně činní důchodci by o zvýšení penze museli požádat. Aby to bylo co nejjednodušší, ministerstvo hodlá tuto žádost zahrnout do přehledu OSVČ, který podnikatelé již nyní musejí podávat každoročně na sociální správu.

Přehled OSVČ se sice podává pro daný rok vždy až na jaře následujícího roku, ministerstvo ale slibuje, že zvýšení důchodu by bylo těmto lidem doplaceno zpětně.

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Kolik to bude stát?

První rok, kdy se novela projeví, bude 2028. Náklady za tento první rok se odhadují na 0,8 miliardy a postupně porostou. V roce 2035 by výdaje činily 7,8 miliardy korun a příjmy 0,4 miliardy korun. V roce 2060 by si přidání vyžádalo 54,4 miliardy korun a příjem by byl 1,1 miliardy korun.

V nejvyšším scénáři počítá ministerstvo práce s růstem zaměstnanosti lidí mezi 65 a 75 lety o půl procentního bodu ročně, tedy do roku 2060 celkem o 16,5 procentního bodu. Roční výdaje na navýšení penzí by se tak od roku 2028 do roku 2060 zvedly nominálně z 0,8 miliardy korun na 95 miliard, příjmy státu z 1,5 miliardy korun na 89,2 miliardy korun.

Dodejme, že zvýšení penzí pracujících důchodců tvoří jen část připravované změny. Celkově, včetně ostatních návrhů, by byl zásah do rozpočtu větší, v roce 2060 cca 161 miliard ročně navíc.

Zvýšení penzí pracujícím důchodcům

Hlavní body chystané novely

Ministerstvo práce a sociálních věcí.

O kolik by se zvýšil důchod: o 1,5 % za rok práce

Jak by se o zvýšení žádalo: OSVČ by žádaly v přehledu pro správu sociálního zabezpečení, zaměstnanci by žádat nemuseli.

Od kdy by se zvýšil: Od 1. 1. 2028

Jaké období práce by se počítalo: od 1. 9. 2026

Na kolik by to stát vyšlo v roce 2028: na 800 milionů Kč

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