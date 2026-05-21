Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Práce v důchodu se má vyplatit. Juchelka chce motivovat seniory penězi

Pavla Žáková
  5:30
Vydělávat si ještě v důchodovém věku je už nyní výhodné, zaměstnaní senioři pobírající starobní důchod totiž nemusejí odvádět důchodové pojištění. Ministerstvo práce a sociálních věcí jim chce přidat i významnou částku k penzi. Novela zákona o důchodech by se projevila od roku 2028. Zatím je ale ještě v plenkách.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Starobní důchod umožňuje, aby si k němu penzista přivydělal. Ať už jako klasický zaměstnanec, „dohodář“ nebo podnikatel (OSVČ). Zatímco přivýdělek při předčasném důchodu je značně omezený zákonem a při překročení limitu člověk o předčasný důchod přijde, starobní důchodci jsou státem naopak v práci podporovaní. A mají být ještě víc, jak se současná vláda zavázala v programovém prohlášení.

Obsah

Zaměstnaní důchodci neplatí pojištění

Už nyní mají oproti ostatním zaměstnancům výhodu „stoprocentní slevy“ na důchodovém pojištění, které se jinak odvádí státu. Nejde rozhodně o malou částku, ale o stokoruny až tisíce měsíčně. Po dosažení důchodového věku se totiž na platby důchodového pojištění od 1. 1. 2025 vztahuje sleva, která může v důsledku znamenat úplné oproštění od plateb. U OSVČ není sleva „stoprocentní“, ale je také znatelná.

Jaké jsou podmínky pro předčasný důchod a jeho výše při platu 20, 40 a 60 tisíc korun

Práce v penzi a zvýšení důchodu

V současnosti je to tak, že pracovat v důchodu se sice vyplatí, ale jakmile s tím člověk přestane, penze mu zůstane stejně velká, jako kdyby v důchodu nepracoval. A právě to má změnit důchodová novela, kterou chystá ministr Aleš Juchelka.

Doba odpracovaná v důchodu by podle ní výši penze zvedla o 1,5 procenta za každý celý odpracovaný rok. Není to úplná novinka, již v minulosti (od roku 2010 do důchodové reformy 2024) se důchod pracujícím penzistům zvedal, a to o 0,4 procenta za každý rok.

Chystaná novela bude výrazně štědřejší, navíc by se důchod zvedal i za necelý odpracovaný rok (např. za 6 měsíců práce o 0,75 procenta), zatímco v minulosti se počítaly jen celé roky.

Jak se má zvýšit důchod pracujícím penzistům?

Nejprve je třeba uvést, jaká část starobního důchodu by se zvýšila. Důchod má dvě části: základní, která je pro všechny stejná a činí v současnosti 4 900 korun, a takzvanou procentní výměru, která se počítá dle výše výdělku a odpracovaných let.

Procentní výměra je zpravidla výrazně vyšší než ta základní, u každého ji ČSSZ počítá individuálně a právě tato částka by se podle důchodové novely zvedala o 1,5 procenta za rok odpracovaný v penzi.

Zvýšení procentní výměry důchodu až o 1,5 procenta za rok práce se navíc netýká jen důchodu starobního, ale i vdovského či vdoveckého. Kdo tedy pobírá jak starobní, tak vdovský/vdovecký důchod, ten se může díky práci v penzi nadít příjemnějšího zvýšení.

S ročníkem 1973 skončí poslední výhoda pro odchod do důchodu

Od kdy se má zvednout penze pracujícím důchodcům?

Pokud bude novela schválená v současném navrženém znění, poprvé by se díky ní zvedl důchod pracujícím penzistům v lednu 2028. Rozhodné období, tedy doba, ke které se bude přihlížet, začne 1. září 2026. Důchodci, kteří pracovali pouze před tímto datem, se zvýšení penze nedočkají.

(ilustrační snímek)

O kolik se má zvýšit důchod pracujícím?

V důvodové zprávě k této chystané legislativní novince uvádí ministerstvo práce následující příklad, jak by zvýšení vypadalo u důchodu s procentní výměrou 24 500 korun. Vyplývá z něj, že ten, kdo má takto vysoký důchod (resp. 29 400 včetně základní výměry), by si při roční práci polepšil zhruba o 360 korun.

Dodejme, že příklad ministerstva vychází z nadprůměrného důchodu (průměrný je nyní 21 840 Kč) a z valorizace 3,1 %, která je vyšší, než je běžné (letošní byla 2,6 %).

Příklad ministerstva:

  1. Pojištěnci náleží ke dni 31. 12. 2027 starobní důchod, jehož procentní výměra činí 24 500 Kč. Poživatel starobního důchodu v daném případě vykonával výdělečnou činnost jen v prosinci 2026, v březnu 2027 a květnu 2027 (celkem 93 dnů).
  2. Poměrná část hodnoty 1,5 % za 93 dnů se stanoví podle vzorce 1,5 x 93/365 = 0,382191 …, tedy po zaokrouhlení 0,39 %. Běžná valorizace od ledna 2028 bude činit např. 3,1 %. Pojištěnci tedy náleží od. 1. ledna 2028 zvýšení procentní výměry starobního důchodu o 3,49 % (3,1 % řádná valorizace + 0,39 % zvýšení za další práci) z 24 500 Kč = 855,05 Kč, tedy po zaokrouhlení celkem 856 Kč.
  3. Pokud by pojištěnec při pobírání starobního důchodu nepracoval, činilo by zvýšení procentní výměry pouze 3,1 %, tedy 760 Kč (rozdíl je 96 Kč).
  4. Pokud by pojištěnec při pobírání starobního důchodu pracoval celý rok, činilo by zvýšení procentní výměry 4,6 %, tedy 1 127 Kč (rozdíl by byl 367 Kč).

Odchod do důchodu řešte s předstihem. Úřad nemusí mít všechny informace

Koho se bude změna týkat?

Novinka, pokud ji zákonodárci schválí, se bude týkat všech lidí, kteří pobírají starobní, případně vdovský/vdovecký důchod, a přivydělávají si při něm – ať už jako zaměstnanci, OSVČ nebo pracovníci na DPČ nebo DPP.

Lidí, kteří by mohli díky práci v důchodu čerpat zvýšenou penzi, je přes 100 000. Podle statistik ministerstva bylo v prosinci 2025 v Česku 144 002 zaměstnanců v důchodu, k tomu rezort práce počítá ještě s cca 20 000 důchodci samostatně výdělečně činnými.

Jak žádat o zvýšení důchodu kvůli práci v penzi?

„Zvyšování důchodu za výdělečnou činnost bude u pracujících důchodců prováděno z převážné části automaticky,“ uvádí důvodová zpráva. Zaměstnanci si nebudou muset o zvýšení žádat, informace získá Česká správa sociálního zabezpečení přímo od zaměstnavatelů, a to díky nově zavedenému jednotnému měsíčnímu hlášení.

O něco složitější je situace u OSVČ, kde informace nelze získat ihned. Samostatně výdělečně činní důchodci by o zvýšení penze museli požádat. Aby to bylo co nejjednodušší, ministerstvo hodlá tuto žádost zahrnout do přehledu OSVČ, který podnikatelé již nyní musejí podávat každoročně na sociální správu.

Přehled OSVČ se sice podává pro daný rok vždy až na jaře následujícího roku, ministerstvo ale slibuje, že zvýšení důchodu by bylo těmto lidem doplaceno zpětně.

Zvýšení penzí pracujícím důchodcům

Hlavní body chystané novely

Ministerstvo práce a sociálních věcí.

O kolik by se zvýšil důchod: o 1,5 % za rok práce

Jak by se o zvýšení žádalo: OSVČ by žádaly v přehledu pro správu sociálního zabezpečení, zaměstnanci by žádat nemuseli.

Od kdy by se zvýšil: Od 1. 1. 2028

Jaké období práce by se počítalo: od 1. 9. 2026

Na kolik by to stát vyšlo v roce 2028: na 800 milionů Kč

Kdy bude novinka platit?

Novelu zákona o důchodovém pojištění navrhlo ministerstvo práce vedené Alešem Juchelkou a 14. dubna ji poslalo vládě, která ji musí projednat.

Pokud s ní bude souhlasit, čeká ji meziresortní řízení, ve kterém se k ní vyjádří ministerstva a dotčené organizace, a následně o ní budou jednat poslanci a senátoři. Zda ji schválí, a případně zda ji schválí v navržené podobě nebo s úpravami, není jisté.

Nakonec by měl novelu podepsat prezident, i ten však může uplatnit své právo veta (v praxi se to příliš často nestává). Bude-li novela schválená, projeví se to na důchodech pracujících penzistů od ledna 2028.

Odchod do důchodu předčasně? Kdo hodně pracoval, čeká ho menší krácení penze

Kolik to bude stát?

První rok, kdy se novela projeví, bude 2028. Náklady za tento první rok se odhadují na 0,8 miliard korun. Postupně porostou. „Roční dopady budou postupně narůstat až na úroveň necelých 55 mld. Kč v roce 2060, tj. zhruba 17 mld. Kč v hodnotách současné mzdové hladiny,“ konstatuje důvodová zpráva.

Dodejme, že zvýšení penzí pracujících důchodců tvoří jen část připravované změny. Celkově, včetně ostatních návrhů, by byl zásah do rozpočtu větší, v roce 2060 cca 161 miliard ročně navíc.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Pracující důchodci budou potřeba čím dál víc. Vyplatí se státu i firmám

ilustrační snímek

Pracující seniory bude stát potřebovat čím dál víc. Stárnutí populace, vzrůst nákladů na důchody i nedostatek kvalifikovaných pracovníků v určitých profesích povedou k tomu, že firmy budou starší...

Zubařina nabízí skvělou kariéru. Vyžaduje ale roky tvrdé práce

Jakub Hladík, zubní lékař, The Clinic

„Dnes dokážeme pacientovi ukázat nový úsměv ještě před samotným zákrokem,“ říká zubní lékař Jakub Hladík z centra stomatologie The Clinic, který se specializuje na digitální rekonstrukce chrupu. V...

Efekt Červené královny: Proč obrovské pracovní úsilí nikam nevede? Máme návod

ilustrační snímek

Máte pocit, že čím více dovedností ovládáte a čím více certifikátů jste získali, tím více jste v očích trhu práce jen „stále tak nějak průměrní“? Vítejte v realitě efektu Červené královny. Světa, kde...

Daň z nemovitosti 2026: do kdy se musí zaplatit a jak zjistit částku

Ilustrační foto

Nejpozději do pondělí 25. května by měli všichni majitelé nemovitostí mít od Finanční správa informaci, kolik letos činí daň. Rozesílá je do datových schránek a e-mailů a také poštou. Dobrá zpráva...

Expertka: Nové povodňové mapy jsou tady. Riziko se promítne do pojistek domů

Lenka Slabejová, gestorka pro neživotní pojištění České asociace pojišťoven

Povodňové mapy slouží v Česku jako nástroj pro posuzování velké vody. Po vyhodnocení zářijových povodních 2024 míří do praxe jejich aktualizace. Pojišťovnám, které je začnou využívat od léta,...

Práce v důchodu se má vyplatit. Juchelka chce motivovat seniory penězi

ilustrační snímek

Vydělávat si ještě v důchodovém věku je už nyní výhodné, zaměstnaní senioři pobírající starobní důchod totiž nemusejí odvádět důchodové pojištění. Ministerstvo práce a sociálních věcí jim chce přidat...

21. května 2026  5:30

Asistenční služby bez limitu jsou za dvě kávy měsíčně. Kolik stojí odtah auta?

cesta autem na dovolenou - porucha

Když se řekne pojištění auta, většina lidí si představí dopravní nehody, promáčknuté blatníky nebo škody po krupobití či pádu stromu. Mnohem méně pozornosti ale řidiči věnují asistenčním službám, i...

21. května 2026

Nad jakým úrazem v práci nemávnout rukou? Ani nad banálním, radí advokát

Advokát Zbyněk Drobiš

Stačí chvilka nepozornosti v kanceláři, zakopnutí na chodbě nebo nešťastná událost při přesouvání materiálu po skladu. Pracovní úraz se zdaleka netýká jen rizikových profesí v továrnách nebo na...

21. května 2026

Inflace na obzoru: Geopolitika opět útočí na české úspory. Jak je ochránit?

Advertorial
Geopolitika opět útočí na české úspory. Jak je ochránit?

Napětí na Blízkém východě a nejistota kolem ropy vyvolaly tlak, na který stát musel reagovat zastropováním cen paliv. I když regulace mírní šok u čerpacích stanic, rodinné rozpočty dál čelí...

20. května 2026

Chcete lepší práci? Vytvořte si atraktivní prezentaci. Čím zaručeně zabodujete

hledání práce

Co je vám platné, že jste byli hvězdou pracovního týmu, když to při hledání nového místa neumíte prodat? Jak vytvořit atraktivní prezentaci dosavadních úspěchů, aby personalisté hned viděli, že jste...

20. května 2026

Kdo čeká na perfektní bydlení, často nekoupí nic, říká odborník na finance

Premium
Pavel Janeček, Royal Bridge Partners

Ceny nemovitostí zůstávají vysoko a mnoho lidí má pocit, že vlastní bydlení je stále méně dostupné. Podle Pavla Janečka z Royal Bridge Partners ale často nerozhodují jen peníze. „Lidé opakují chyby,...

20. května 2026

Daň z nemovitosti 2026: do kdy se musí zaplatit a jak zjistit částku

Ilustrační foto

Nejpozději do pondělí 25. května by měli všichni majitelé nemovitostí mít od Finanční správa informaci, kolik letos činí daň. Rozesílá je do datových schránek a e-mailů a také poštou. Dobrá zpráva...

19. května 2026  11:59

Letní brigády 2026 budou výhodnější, posouvají se limity. O kolik a komu?

Sběr jahod

Brigády podléhají stejně jako jiná práce zdanění, ale odvody na pojištění se u nich někdy platit nemusí. Pro letní brigády v zemědělství začíná navíc v roce 2026 platit novinka, díky které budou...

19. května 2026  5:30

Investiční hypotéky mají nová pravidla. Třetí byt už nemusí vyjít všem

Vladimír Weiss, finanční poradce skupiny Partners

Zpřísnění pravidel pro investiční hypotéky už mění některé plány investorů. Nejvíc dopadá na ty, kteří kupují třetí a další nemovitost. „ČNB může investory přibrzdit, ale ceny bydlení táhnou jiné...

19. května 2026

Když regulace škodí: Úrokové stropy u úvěrů vytlačují lidi k lichvářům, varuje advokát

Ilustrační snímek

V Česku se připravuje zastropování úroků u spotřebitelských úvěrů. Návrh je již v Poslanecké sněmovně. Má nastavit přípustnou úrokovou sazbu a dát určitý mantinel lichvě. Jaký to může mít dopad na...

19. května 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Efekt Červené královny: Proč obrovské pracovní úsilí nikam nevede? Máme návod

ilustrační snímek

Máte pocit, že čím více dovedností ovládáte a čím více certifikátů jste získali, tím více jste v očích trhu práce jen „stále tak nějak průměrní“? Vítejte v realitě efektu Červené královny. Světa, kde...

18. května 2026

Pracující důchodci budou potřeba čím dál víc. Vyplatí se státu i firmám

ilustrační snímek

Pracující seniory bude stát potřebovat čím dál víc. Stárnutí populace, vzrůst nákladů na důchody i nedostatek kvalifikovaných pracovníků v určitých profesích povedou k tomu, že firmy budou starší...

17. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.