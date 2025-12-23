Konec roku si říká o kontrolu penzijka, nabízí prostor k daňové úspoře

Daniel Tácha
Až 7 200 korun ročně se dá ušetřit na dani z příjmů díky penzijnímu spoření. Samozřejmě jen při splnění podmínek, které stanovuje legislativa. Ty je ale stále možné naplnit, i když jste si třeba platbu na penzijko neposílali každý měsíc. Času už však mnoho nezbývá. Co je tedy nutné podniknout, abyste to ještě stihli?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nejvyšší státní příspěvek v penzijním spoření je od července loňského roku 340 korun při měsíční úložce 1 700 korun. To odpovídá roční úložce 20 400 korun a státním příspěvkům v souhrnné výši 4 080 korun. Vklady nad tuto roční částku si lze odečíst od základu daně, a to až do celkové výše 48 tisíc korun. Při 15% zdanění příjmů fyzických osob to znamená daňovou úsporu až 7 200 korun ročně.

„Zjednodušeně se dá říci, že daňové odpočty začínají tam, kde končí státní podpora k měsíčnímu příspěvku,“ říká tiskový mluvčí Asociace penzijních společností Jan Sedláček.

Právě teď na konci roku se proto vyplatí zkontrolovat celkové vklady do penzijního spoření a případně využít možnost získat prostřednictvím penzijka zpět část již odvedené daně z příjmů.

Jak získat zpět část odvedené daně z příjmů

„O takovém mimořádném vkladu je ale potřeba svou penzijní společnost předem informovat, například zprávou v internetové nebo mobilní aplikaci, aby si vklad nevyložila jako předplatné na následující rok,“ upozorňuje finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Zároveň uvádí ilustrační příklad mimořádného vkladu do penzijka na konci roku, který umožní naplno využít nejen státní příspěvek, ale i daňový odpočet. Klient, který si měsíčně ukládá do penzijního spoření 2 500 korun, má roční úložku 30 tisíc korun a může si od základu daně odečíst 9 600 korun. To mu přinese daňovou úsporu 1 440 korun.

„Pokud si však tento klient na konci roku do penzijka doplatí 38 400 korun, využije maximální možný daňový odpočet u státem podporovaného produktu na stáří a v dalším roce získá zpět na dani 7 200 korun,“ vysvětluje Weiss.

Z daňového pohledu je tak u penzijního spoření nejvýhodnější měsíční úložka 5 700 korun. Prvních 1 700 korun zajistí maximální státní příspěvek a zbývající 4 tisíce korun sníží základ daně, díky čemuž lze ušetřit na dani z příjmů až 7 200 korun ročně.

Ochota Čechů investovat rychle roste. Jak ale začít a vyvarovat se chyb?

Společný limit 48 tisíc korun

Zmíněný limit 48 tisíc korun, o který je možné snížit základ daně, se vztahuje na všechny státem podporované finanční produkty zajištění na stáří. Nejde tedy pouze o penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření. Daňový odpočet lze uplatnit také u penzijního pojištění, soukromého životního pojištění a nově i u dlouhodobého investičního produktu (DIP).

„Maximální daňový odpočet tak může čerpat například poplatník, který si spoří měsíčně 2 tisíce korun na životní pojištění a další 2 tisíce korun na dlouhodobý investiční produkt,“ vysvětluje daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars Gabriela Ivanco. Zároveň připomíná: „Oproti ostatním produktům na stáří stát penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření podporuje i formou přímého příspěvku – až 340 korun měsíčně při vkladu 1 700 korun.“

Pro maximální využití daňového odpočtu nabízejí penzijní společnosti svým klientům bezplatnou daňovou službu. Ta v posledním měsíci roku informuje klienty o tom, jakou částku je ještě možné jednorázově doplatit, aby plně využili daňový odpočet a získali vratku až 7 200 korun.

Podílové fondy, do kterých investují Češi, v listopadu stagnovaly. Zářily jen komodity

Daňové potvrzení o vkladech do penzijka

Zaměstnancům může daňový odpočet – nejen u penzijka, ale i u dalších finančních produktů – uplatnit zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování daně. „Do poloviny února musí zaměstnanci svému zaměstnavateli, respektive mzdové účtárně, doručit daňové potvrzení, které penzijní společnosti zasílají automaticky poštou nebo je dostupné v klientském portálu,“ vysvětluje Vladimír Weiss. Přeplatek na dani pak zaměstnanec obdrží v březnové výplatě.

Živnostníci si daňový odpočet uplatňují sami v daňovém přiznání. „Podmínkou jeho uznání je stejně jako u zaměstnanců doložení daňového potvrzení od penzijní společnosti,“ dodává poradce. Upozorňuje ale, že daňový odpočet si neuplatňují takzvaní paušalisté, tedy OSVČ využívající paušální daň. Ti nečerpají ani slevy na dani, ani daňové odpočty. Daňové přiznání však musí povinně podávat i někteří zaměstnanci, další tak mohou učinit dobrovolně.

16. prosince 2025

