Mladí o penzijko moc nestojí. Příspěvek státu by se měl zvyšovat častěji, míní odborník

Kolik do penzijka odkládat a jakou volit strategii, aby taková investice dávala smysl? Kolik dnes přispívá stát a jaká investice kromě akcií může být dnes zajímavá? Na tyto i další otázky odpovídá Jan Charouz z platformy CONSEQ ZaVodou.
V novém penzijku spoří s podporou státu už přes dva miliony lidí. Začínají podle vás Češi víc slyšet na to, aby si vytvořili během aktivního věku vlastní finanční polštář s podporou státu?
Myslím, že stále většina lidí toto téma zamlada nechce řešit. Třeba podle letošního průzkumu Asociace penzijních společností v rámci skupiny 18 až 35 jen 24,7 % dotázaných penzijko má, téměř 42 % penzijko sice zná, ale nemá, a zbytek se o to nezajímá vůbec.
Jak vnímají mladí lidé ve věku 18 až 35 let penzijko
Zdroj: Průzkum Asociace penzijních společností 2025
Průměrný věk založení penzijka se tak pohybuje mezi 35 až 40 lety. Znamená to, že si lidé pak musí odkládat podstatně větší částku měsíčně, aby „dohnali“ ty roky, kdy penzijko neměli. Rozdíl toho, co mohu získat na penzi, když si založím penzijko ve 25 a ve 35 letech může být v řádech milionů. Každému bych doporučil, aby si to sám spočítal, kolik můžete přibližně naspořit na penzi. Podle toho se pak rozhodněte, jaký měsíční vklad zvolíte. A hlavně, kdy začnete spořit.
Spočítejte si, kolik naspoříte při pravidelných vkladech
Ve starém penzijku stále spoří na důchod 1,8 milionů Čechů, proč v něm lidé zůstávají, když je zhodnocení mizerné a střadatel získá v podstatě jen státní příspěvek a případně daňovou úsporu?
Mnoho Čechů zůstává ve starých transformovaných fondech hlavně kvůli pocitu jistoty. Tyto fondy garantují nezáporné zhodnocení, takže lidé vědí, že o své peníze nepřijdou. Pro řadu střadatelů je důležitější jistota než možnost vyššího výnosu, kterou nabízejí nové účastnické fondy. Ale tato jistota je opravdu velmi drahá. Výnos často nepokryje ani inflaci, takže zhodnocení je reálně negativní. Svoji roli hraje i setrvačnost – penzijko si založili před lety a dál ho neřeší, často ani nevědí, že mohou přejít do modernějšího systému. Celkově je to spíš o zvyku a nedostatku informací než o skutečné výhodnosti starých fondů.
Pokud už se blížím důchodovému věku, přestup do nového penzijka už tak důležitý není, protože v poslední letech před výběrem se i nové penzijko takzvaně „zkonzervativňuje“, aby nedošlo k poklesu hodnoty investice právě v roce výběru.
Jan Charouz
Bývalý automobilový závodník, který má rád výzvy.
Posledních 15 let se věnoval startupům v oblasti dopravy, nyní se vrhnul do světa penzí a investic.
V Consequ vede penzijní platformu ZaVodou, která vzdělává veřejnost v oblasti penzí a investic.
Pro koho má smysl přejít ze starého do nového penzijka a komu se to už nevyplatí?
Zjednodušeně pro všechny, kdo mají více než 10 let do výběru.
Odejít do předdůchodu umožňuje pouze doplňkové penzijní spoření, což je příležitost pro ty, kdo si už potřebují odpočinout a mají pár let do státní penze. Zvyšuje se zájem lidí o tuto možnost?
Pokud se podíváme do našich dat, tak v absolutních číslech není zájem o předdůchod nijak vysoký, avšak to se poměrně rychle mění. Například za posledních pět let se počet žádostí o předdůchod více než ztrojnásobil. Je tedy vidět, že se Češi o tuto možnost zajímají čím dál tím více.
Kolik je třeba do penzijka dle nových pravidel odkládat, aby se to vyplatilo?
Kolik kdo potřebuje na penzi, to musí vědět každý sám. Někdo si vystačí s 10 000 korunami měsíčně, někdo potřebuje 100 000 korun. Musíte si odkládat tolik, aby to pokrylo vaše životní náklady.
Obecně můžu odpovědět, že čím víc si budu odkládat, tím lépe se v důchodu budu mít. Co se týče měsíčního příspěvku, jsou takové tři stěžejní hodnoty. Pokud si odkládám 500 a více korun měsíčně, získávám nárok na státní příspěvek ve výši 100 korun. Maximální státní příspěvek získám s měsíční úložkou 1 700 korun, tedy 340 korun měsíčně navíc.
|Vklad
|500
|800
|1000
|1500
|1700
|2000
|Příspěvek
|100
|160
|200
|300
|340
|340
Vklady nad 1 700 korun měsíčně lze odečítat od základu daně z příjmů, a to až do výše 48 tisíc korun za rok. Ta poslední hodnota je 5 700 korun měsíčně, což je částka, při které čerpám i maximální daňový odpočet.
Třetina lidí, což je zhruba 430 tisíc Čechů, si už během letošního 1. pololetí zvedla vklad, aby dosáhli na nový státní příspěvek, nebo si udrželi maximální možný příspěvek. Jak to vnímáte?
Primárně to svědčí o tom, že tento krok byl od státu dobrý z pohledu motivovat lidi spořit si více na stáří. Na druhou stranu, maximální státní příspěvek 230 korun byl nastaven v roce 2013 a díky inflaci se defacto jedná o hodnotově stejnou částku. Doufejme, že další změna nepřijde opět až 10 let. Osobně si myslím, že by se toto číslo mělo navyšovat mnohem častěji a navýšení by mělo odpovídat alespoň inflaci.
V novém penzijku si každý může zvolit svou investiční strategii podle své vlastní ochoty riskovat. Mění se u lidí apetit k riziku, nebo je mladší generace již ochotná víc riskovat a tím i víc zhodnotit své vklady?
Slovo riskovat je hodně relativní. Za mě opravdu riziková investice je například do jednoho aktiva – tedy do jedné firmy, jednoho dluhopisu či jedné kryptoměny. Zde se opravdu může stát, že přijdu o všechno. I ty „nejrizikovější“ investice v rámci penzijka jsou na celkové škále možných investičních nástrojů velmi bezpečné.
Jak tedy znímat investici do penzijka?
Primárně jde o to, nezačít panikařit, když jdou trhy dolů a hodnota mého portfolia v penzijku poklesne. Je to normální. Musím stále mít na paměti, že můj investiční horizont, kdy budu peníze vybírat, je například 20 let. Výhodou řízených strategii některých společností je, že se o toto vlastně nemusím starat. Nastavím si například dynamickou strategii, abych využil maximální možný růst akcií a s blížící se dobou výběru se díky řízené strategii automaticky přesouvají vklady včetně výnosů do méně rizikových a méně kolísavých nástrojů, jako jsou například dluhopisy.
V mladším věku se doporučuje volit odvážnější strategii a investovat do akciových fondů, s předdůchodovém věku pak volit konzervativnější strategie a fondy zaměřené na dluhopisy. Jaké výnosy dosahovaly v posledních letech akciové a dluhopisové fondy?
Ano, přesně tak. Když je můj investiční horizont dostatečně daleko, můžu si dovolit víc riskovat a využít růstový potenciál akciových fondů. V posledních letech se dynamickým fondům dařilo opravdu dobře, v roce 2024 téměř všechny společnosti hlásily výnosy přes 10 %. U dluhopisových fondů to může být zhruba polovina, ale opravdu záleží na konkrétní společnosti a fondu. Doporučuji podívat se na nějaký srovnávač, ale koukat spíše na delší období (od založení nebo aspoň za posledních 10 let).
Průměrná výkonost u našeho Globálního Akciového účastnického fondu (GLAK) byla za posledních 5 let 14,1 %. GLAK tvoří 90 % naší dynamické strategie. Pokud si klient od penzijní společnosti vybere řízenou strategii, nemusí už defacto nic řešit. Jak se bude blížit důchodový věk, penzijní společnost začne automaticky přesouvat investice z akcií do dluhopisů.
Teď se v nabídkách penzijních společností objevují také alternativní fondy. O jaké investice jde?
Ano, od začátku tohoto roku mohou penzijní společnosti nabízet tzv. alternativní účastnické fondy v rámci penzijka. Tyto fondy se od klasických akciových nebo dluhopisových liší tím, že část prostředků investují do reálných aktiv – v našem případě do nemovitostí.
Alternativní fondy jsou vhodné pro ty, kdo chtějí rozšířit své investiční spektrum, zvýšit stabilitu portfolia a využít výhod, které klasické finanční trhy nenabízejí. V zahraničí je tento přístup běžný, a my jsme rádi, že ho nyní mohou využívat i čeští střadatelé v rámci svého penzijního spoření. U Conseq ZaVodou máme v nabídce alternativní fond jménem Conseq realitní účastnický fond, který navazuje na zkušenosti fondu Conseq Realitní.
Jak tyto alternativní nemovitostní fondy vydělávají?
Mohu komentovat pouze náš fond. Zjednodušeně fond vydělává tím, že výhodně nakoupí a výhodně prodá nemovitost. Dále také některé nemovitosti drží dlouhodobě a vydělává na nájmech. Pro investici do tohoto fondu je nutné mít alespoň základní znalost o tom, jak realitní fondy fungují, nebo zkušenosti s investicemi do realitních fondů.
Vztahuje se na realitní penzijní fondy státní podpora?
Ano, stejně jako na možnost daňového odpočtu. Můžete využít státní příspěvek až 4 080 korun ročně a daňovou slevu až 7 200 korun ročně.
Jaké výnosy lze očekávat, pokud se střadatel rozhodne investovat na penzi do realitního penzijního fondu?
Náš fond vznikl až letos, takže zatím nemáme historická data, ale ze začátku se fond bude chovat velmi podobně jako fond Conseq Realitní. Ten měl průměrnou výkonost za posledních 5 let 6,55%. Můžeme tedy předpokládat výkonost kolem 5 až 7 %.
Proč mají reality v penzijních fondech své místo?
Protože kombinují stabilitu, výnos a hmatatelnost. Nemovitosti poskytují dlouhodobý příjem z nájmů, jejich hodnota roste s inflací a nejsou tolik závislé na dění na burze. Díky tomu jsou skvělým doplňkem k akciím a dluhopisům a pomáhají udržet hodnotu úspor i v době ekonomických výkyvů. Z pohledu důchodového spoření jde o ideální nástroj – klient má dlouhý investiční horizont, a tím pádem může využít všechny výhody, které reality přinášejí.