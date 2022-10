Penzijko umí vydělat i dva miliony, ale musí být včas a správně nastaveno

Penzijní spoření za sebou nemá právě úspěšný rok. Jsou stále důvody pro pokračování ve spoření?

Určitě jsou, vysvětlím to na jeho principu. Penzijní spoření je produkt, který vám po většinu vašeho ekonomicky aktivního života, tedy během období, kdy chodíte do práce a máte možnost z výplaty odložit, pomůže přivydělat si na stáří. A to tím, že investuje do dluhopisů a akcií. Když pak porovnáte cílovou částku, kterou si do penze přinesete, s tím, kdybyste si jen dávala peníze „do polštáře“, uvidíte rozdíl ve zhodnocení.

To je aktuálně u dynamických fondů nového penzijka přes šest procent ročně. Někdy je roční výnos vyšší, jindy menší, někdy záporný. Ale v průměru dosahuje solidního zhodnocení a ty méně úspěšné roky, jako je tento, dorovná výnos například z let 2019 a 2021, kdy se ročně blížil dvaceti procentům. To tedy potvrzuje, že kvůli špatnému období rušit penzijko není rozumné. Navíc tím přijdete o výhody, které jste zatím získala.