Klienti navyšují v penzijku své vklady, říká produktová ředitelka Rentea

Letos v lednu a v červenci vstoupily v platnost významné změny v penzijním spoření se státním příspěvkem. Týkaly se zejména změn u státního příspěvku vůči výši měsíční úložce. Zareagovali na to vaši klienti?

Ano, reakce klientů se objevovaly. Někteří klienti navyšovali příspěvky už během první poloviny roku. Nejvíce navýšených příspěvku jsme zaznamenali během června.

Oslovovali jste přímo klienty a informovali je o změně a dali jim i doporučení třeba ohledně změn u státního příspěvku?

S klienty jsme komunikovali. Nejprve jsme poslali obecnou informace spolu s ročním výpisem. Zde jsme odkazovali na hlavní změny týkající se spoření na penzi. V červnu jsme pak oslovovali klienty, kteří ještě změnu neudělali a doporučovali jim, jak změnit své úložky, aby stále měli nárok na státní příspěvky. Ty klienty, kteří doposud využívali možnost získat maximální státní příspěvek, jsme informovali o tom, že mohou získat ještě více. Tedy že hranice pro získání maximálního státního příspěvku se zvýšila a od úložky 1 700 korun měsíčně lze nově získat maximální státní příspěvek ve výši 340 korun měsíčně. Více než polovina z nich na navýšení přistoupila.

Spoření na důchod s novým státním příspěvkem v Kč Vlastní měsíční platba 100 300 500 800 1000 1500 1700 2000 Státní měsíční příspěvek 0 0 100 160 200 300 340 340 Státní příspěvek za rok 0 0 1200 1920 2400 3600 4080 4080

Vláda o změnách hovoří jako o důchodové reformě. Jak byste změny popsala vy, jak je vnímáte?

Asi bych realizované změny nenazvala přímo důchodovou reformou.

Jak tedy?

Událo se několik změn, které budou mít pozitivní dopad. Možnost získat vyšší státní příspěvek přiměje klienty k tomu, že si začnou spořit více. Určitě vítám i možnost vzniku Alternativního fondu, v němž budou moci klienti i v rámci penzijního spoření investovat více rizikově. Ale určitě bych tyto úpravy některých parametrů ve spoření na penzi nenazvala jako důchodová reforma.

Lucie Jurníčková Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně.

Působila v Allianz pojišťovně a v Allianz penzijní společnosti.

V srpnu 2019 nastoupila do skupiny Partners jako projektový manažer na projekt založení penzijní společnosti Rentea.

Od roku 2020 je členkou představenstva a produktovou ředitelkou v Rentea penzijní společnosti.

Co dál chystáte?

Jak jsem již zmínila, tak změna zákona dává možnost požádat o založení nového fondu a tím je Alternativní účastnický fond. Tento fond by měl být zejména pro kvalifikované investory, pro ty, co mají menší averzi k riziku a již se v investování více vyznají. Tuto možnost vnímám jako posun penzijka v investování někam dál. Tedy už opravdu nastal čas mluvit o doplňkovém penzijním spoření jako o investici, a ne stále jen jako o spoření.

Jak hodnotíte možnosti, které se lidem v Česku v rámci penzijního systému, nabízejí ve smyslu jejich samotné účasti na „solidní penzi“?

Myslím si, že Česko není připraveno a možná ani nikdy nebude na úplnou změnu systému. Pořád je a bude skupina lidí, kteří budou potřebovat pomoc. Bohužel nejde jednoduše posoudit, kdy toho člověk zneužívá a kdy se dostal do situace, že onu pomoc opravdu potřebuje.

Jednou ze změn je i sebrání státního příspěvku lidem, kteří pobírají starobní důchod a dál si spoří. Jak to hodnotíte?

V zásadě rozumím té samotné myšlence, kdy lidé v důchodu už by měli prostředky čerpat, a ne si dále na důchod spořit. Často se děje to, že starší lidé, přesto, že jsou již v důchodu, nadále spoří na penzi. Ale z mého pohledu se tato změna měla týkat spíše nově vzniklých smluv, a ne těch stávajících.

Některé penzijní společnosti lidem dál platí příspěvek ze svého, aby si je udržely. Děláte to i vy?

My u těchto klientů státní příspěvky dotovat nebudeme. Rentea je na trhu tři roky a máme minimum klientů v důchodovém věku. Tedy u nás se nejedná o tak velké množství klientů, jako je tomu v jiných penzijních společnostech.

Rozumím, ale vysvětlete mi, to je penzijní spoření tak lukrativní byznys, že penzijní společnosti dokáží vyplácet miliardy lidem ze svého, aniž by to pocítily na hospodaření?

Není to tak, že by to penzijní společnost nepocítila na hospodaření, ale je to motivace pro klienty, aby neodcházeli a neukončovali smlouvy najednou. Pro některé klienty je hlavní motivací právě státní příspěvek. Tedy v zásadě se jedná o benefit jak pro penzijní společnost, tak pro klienta. My také nabízíme klientům benefity, automaticky se s nimi dělíme o zisk naší společnosti. Cílem je, aby si klienti spořili více a zůstali věrní konkrétní penzijní společnosti.

Jak přesně se s nimi dělíte o zisk?

S klienty se dělíme o nadstandartní zisk. Znamená to, že v souladu s veřejným příslibem každých pět let připíšeme na účet věrnostní bonus. Pokud nebude dosažen námi stanovený cílový výnos, to je nadstandartní zisk, pak bude připsán bonus ve výši minimálně 1 % z průměrného zůstatku na smlouvě.

Sama jste to řekla, Rentea je tři roky na trhu. Jak byste ty tři roky shrnula?

Ano, jsou za námi neuvěřitelné tři roky, které utekly velice rychle. Když si vzpomenu na začátek tvorby obchodního plánu, tak se musím přiznat, že co se týká počtu klientů, tak jsem nebyla moc ambiciózní. Nyní, když vidím, jak se vše vyvíjí, tak opravdu tady prostor stále je. Věřím, že do konce roku budeme mít 100 000 klientů.

Penzijní společnost Rentea Patří do finanční skupiny Partners, je na trhu tři roky.

Má více než 87 tisícům klientů, spravuje tři účastnické fondy a stará se aktuálně o 8,3 miliard korun.

Akciový účastnický fond, kterému svěřili klienti téměř 7 miliard korun a je největší, vynesl za tři roky zhodnocení 25 %. Dluhopisový účastnický fond zhodnotil vklady od svého založení o 14,6 %.

Je obtížné uspět na tuzemském trhu s penzijním spořením?

Na trhu je celkem devět penzijních společností. Většina penzijních společností má dlouholetou tradici a jméno, které je známé díky některé jiné mateřské nebo sesterské společnosti ve skupině. My jsme šli cestou, že jsem Rentea penzijní společnost a žádná jiná instituce ve skupině se takto nejmenuje. Není tedy jednoduché se mezi těmito velkými hráči prosadit, ale myslím, že se nám to povedlo zejména díky robustní zprostředkovatelské síti Partners. Nyní nově jsme spustili sjednání online a budeme se také soustředit i na klienty, kteří se rozhodnou začít si spořit na stáří, a přitom nemají svého finančního poradce.

Jakou cestu k prosazení jste zvolili?

Na to lze odpovědět známým: „Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.“ A já si myslím, že se nám povedlo najít způsob, jak se prosadit a uspět. Ještě ale zdaleka nejsme tam, kde bychom chtěli být. Čeká nás dlouhá cesta.

Přemýšlíte o tom, že byste nějakým způsobem rozjeli dlouhodobý investiční produktu (DIP), třeba v rámci skupiny Partners?

Ano, DIP v rámci skupiny již nabízíme. Určitě si najde svoje klienty a mohou to být i klidně ti stejní klienti, kteří budou mít penzijní spoření. Vnímám to jako možnost rozložit si spoření na stáří do více produktů. V této souvislosti bych určitě ráda zmínila jako další produkt na stáří Pojištění dlouhodobé péče, který nově spustila Simplea pojišťovna. Pojistné hrazené za tento produkt je možné si dát do spolčeného limitu na daňově odpočty, který je nově až 48 000 korun za rok. Tedy na produktech, které spadají mezi spoření na stáří, můžete získat zpět od státu až 7 200 korun za rok.