Vláda Andreje Babiše prosazuje zásadní změny v penzijním spoření. Které z nich vy osobně považujete z hlediska klientů za nejdůležitější?
Nejvíc oceňuji výrazně vyšší podporu pro děti a mladé, díky ní dává smysl založit penzijko už pro dítě. Velký přínos vidím i ve strategii životního cyklu jako výchozí volbě. A pak se mění poplatky, pro klienty přehledněji, pro trh je to výrazná změna.
Máte za to, že změny skutečně přilákají ke spoření mladé klienty?
Jak jsem už zmínila, podpora pro mladé je opravdu výhodná a je to silný argument. Nemyslím si ale, že se penzijko začne prodávat samo jen proto, že se změní zákon. Mladý člověk si v pětadvaceti většinou nesedne k počítači s tím, že si dnes založí penzijní spoření. Na důchod v tom věku prostě nemyslí. Takže ano, změny mladé přilákat můžou. Zákon k tomu dává velmi dobré argumenty, ale samy od sebe to neudělají. Klíčové bude, jestli se tyto argumenty k mladým lidem opravdu dostanou.
Co další změny, jak je vnímáte?
Kladně vnímám i novou možnost vybrat si po deseti letech spoření až třetinu vlastních peněz, a to nejpozději do 36 let. Je to výhoda hlavně psychologická. Když rodič zakládá spoření malému dítěti, nepřemýšlí o tom, jak se bude mít v důchodu, ale kde bude jednou bydlet. Vědomí, že na peníze může v nejhorším sáhnout, mu to rozhodnutí usnadní. Za mě by se ale tato možnost neměla využívat ve velkém. Pořád je to produkt na stáří. A tak by to mělo zůstat.
Lucie Jurníčková
Je podle vás doplňkové penzijní spoření dostatečně atraktivní? Vědí lidé, jak s ním mají pracovat?
Penzijko má výhody, které spousta lidí nevyužívá, protože o nich neví. Typickým příkladem je příspěvek zaměstnavatele. U nás ho má zhruba třetina smluv. Často si lidé uvědomí, že na něj mají nárok, až když jim to někdo vysvětlí nebo nabídne. A třeba i proto si myslím, že role poradce tam bude dál. Někdo musí mladým vysvětlit, že když si dají stranou 1 700 korun měsíčně, stát jim přidá dalších 680 korun. A rodičům, že se to vyplatí založit už pro malé dítě. Kde to nebude poradce, bude to muset být jiná forma, třeba informační kampaň, zaměstnavatelé nebo samotní rodiče. U nás je dnes zhruba čtvrtina klientů mladší třiceti let, takže vidíme, že když mladým někdo produkt srozumitelně vysvětlí, zájem o něj mají.
Jaký je věkový průměr lidí, kteří si u vás v Rentea spoří na penzi?
Průměrný věk našich klientů je zhruba 38 let. Nejvíc jich máme ve věku 40 až 49 let a hned za nimi jsou třicátníci. Zajímavé je, že téměř čtvrtina klientů je mladší třiceti let a skoro osm tisíc smluv máme pro děti. To souvisí s tím, že jsme nejmladší penzijní společnost na trhu. Fungujeme od roku 2021, takže nemáme starší klienty ze starého penzijního připojištění.
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Kolik si v průměru odkládají?
Zhruba 1 070 korun měsíčně. Když smlouvu uzavírají, začínají v průměru kolem 900 korun a postupně si příspěvek zvyšují. A zhruba třetina smluv má navíc i příspěvek od zaměstnavatele.
Je to podle vás dost?
Je to dobrý začátek, ale doporučila bych víc. Hlavně proto, že při 1 070 korunách člověk nevyužije státní příspěvek naplno. Stát dnes přidá 20 procent z vkladu, tedy zhruba 210 korun měsíčně. Kdo si ale odkládá 1 700 korun, dostane maximum 340 korun, a mladí do třiceti po novele dokonce 680 korun. Takže doporučuji dostat se aspoň na těch 1 700 korun. Co je nad tuto hranici, si navíc lze odečíst z daní. A obecně platí, že penzijko by mělo být doplněk k důchodu od státu, ne jeho jediný zdroj. Pokud chce člověk mít v důchodu opravdu znatelnou rezervu, vyplatí se odkládat víc, ideálně kolem deseti procent příjmu, a začít co nejdřív. Díky dlouhému horizontu má i menší částka čas vyrůst.
Jako novinka se prezentují i programy životního cyklu. Upřímně moc nechápu, co je to za novinku, když toto penzijní fondy přece už nabízely. Nebo se pletu?
Nepletete se, penzijní společnosti strategii životního cyklu nabízejí už teď. Nový je její význam. Podle novely se stane výchozí volbou. Dosud platilo, že kdo si nic nevybral nebo ho investiční dotazník poslal do opatrné strategie, skončil s penězi v konzervativním fondu, často na desítky let. A tam mu výnos mnohdy nepokryl ani inflaci.
A nově to bude jak?
Teď to bude naopak. Kdo si nic nevybere, dostane strategii, která v mladém věku investuje hlavně do akcií a s blížícím se důchodem riziko postupně snižuje. Zákon k tomu navíc stanoví jasná pravidla, kolik musí být v akciích a kolik nejvýš v alternativních investicích. V této souvislosti jen podotknu, že u nás v Rentea to zásadní změna není, protože už dnes má většina našich klientů peníze v Akciovém a Alternativním fondu. Strategii životního cyklu vidíme hlavně jako jednoduché řešení pro lidi, kteří si smlouvu sjednávají sami a nemají s kým se poradit, protože nemusí vyplňovat dotazník. Když ale klient sedí s poradcem, pořád doporučujeme dotazník vyplnit a najít strategii přímo pro něj.
Penzijní spoření
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Další ze změn je konec transformovaných fondů – nicméně až za deset let. Považujete to za správné rozhodnutí, a pokud ano, proč?
Ano, ukončení transformovaných fondů považuji za správné rozhodnutí. Tyto fondy mají garanci, že roční výsledek nebude v mínusu, a proto musí investovat velmi opatrně. Za posledních deset let vydělaly v průměru zhruba 1,2 procenta ročně, což často nestačilo ani na inflaci. Lidé tedy nominálně nepřicházeli o peníze, ale reálně jejich úspory ztrácely hodnotu. A přitom jde o velkou skupinu, v transformovaných fondech je pořád kolem 1,6 milionu smluv. A například my v Rentea transformovaný fond nemáme, jsme nejmladší penzijní společnost. Kdo má staré penzijko jinde, může k nám ale prostředky převést online nebo přes poradce.
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A těch deset let?
Deset let mi na první pohled přijde dlouho, ale chápu, proč to stát udělal. Tyto smlouvy mají své podmínky, třeba zmíněnou garanci nebo nárok na výsluhovou penzi, a lidé s nimi počítali. Delší přechodné období jim dává čas se rozhodnout. Sama bych ale na rok 2036 nečekala. Samotný automatický převod moc nepomůže, protože peníze skončí v konzervativním fondu nového penzijka, který vydělává podobně. Rozdíl udělá až to, když si člověk zvolí strategii podle svého věku. Kdo má do důchodu víc než deset let, tomu obvykle dává smysl přejít co nejdřív. Kdo je blízko důchodu, ať si nechá posoudit podmínky své smlouvy.
Z hlediska penzijních fondů se ukazuje jako problematický návrh na snížení jejich poplatků. Počítám, že ho vítat nebudete, ale přesto – jsou tyto poplatky skutečně „nehorázně vysoké“, jak tvrdí ministryně Schillerová?
Nehorázně vysoké podle mě nejsou. Poplatky v penzijku jsou už dnes regulované zákonem. U běžných fondů je to nejvýš jedno procento ročně za správu plus podíl ze zisku, u konzervativního fondu ještě méně. To je srovnatelné, často i méně, než kolik si účtuje řada běžných podílových fondů, kde se k tomu navíc platí vstupní poplatky. A je potřeba si také uvědomit, co všechno z toho poplatku penzijní společnost platí. Není to jen samotné investování. Je to vedení smluv, klientský servis, IT, plnění regulatorních povinností a v neposlední řadě poradci, kteří lidem produkt vysvětlují. Jiný zdroj příjmů penzijní společnost nemá.
Tedy jste proti sražení poplatků?
Vnímám to tak, že na druhou stranu nižší poplatek je pro klienta dobrá zpráva a my se tomu přizpůsobíme. Moje obava je spíš jinde. Když se na distribuci nedostanou peníze, bude méně lidí, kteří mladým penzijko vysvětlí. A to by šlo proti tomu, čeho chce novela dosáhnout, tedy přivést ke spoření víc lidí. Přitom doplním, že u Alternativního fondu, který investuje hlavně do private equity a jehož správa je výrazně náročnější, zákon vyšší limity ponechává.
Vy byste upravovala poplatky penzijních fondů, nebo vůbec neupravovala?
Úpravu poplatků jako takovou chápu a nebráním se jí. Je ale rozdíl, jak se udělá. Já bych změnila dvě věci. Zaprvé bych zachovala aspoň nějaký podíl ze zhodnocení. Ten je podle mě pro klienta spravedlivý, protože penzijní společnost na něm vydělá jen tehdy, když vydělá i klient. A navíc jen z růstu nad dosavadní maximum. Když fond neroste nebo ztrácí, společnost nedostane nic. Tím jsou zájmy klienta a penzijní společnosti nastavené stejným směrem. Pokud stát chce nižší poplatky, dávalo by mi smysl snížit pevný poplatek a podíl ze zisku zachovat v rozumné výši, ne ho zrušit úplně.
A ta druhá věc?
Zadruhé bych rozvolnila pravidlo „all in one“, tedy že všechno musí být v jednom poplatku. Náklady na nákup a prodej investic se liší podle trhu a strategie. Pokud musí být schované v pevném stropu, penzijní společnost má motivaci obchodovat co nejméně nebo vybírat nejlevnější řešení, i když nemusí být pro klienta to nejlepší. A paradoxně nové povinnosti, jako je postupné snižování rizika nebo vyvažování ve strategii životního cyklu, takové obchody vyžadují. Transakční náklady by mohly stát mimo strop, ale transparentně, aby klient přesně viděl, kolik platí. Cílem by měl být nízký, ale udržitelný poplatek, ze kterého půjde produkt dlouhodobě dobře spravovat i lidem vysvětlovat.
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Změňme téma. Jako manažerka, která řeší finanční zajištění na stáří, na penzi, máte za to, že jenom ty „miliony“, o nichž se v souvislosti s třetím pilířem tak často mluví, že penzisté musí mít, jsou tím, co skutečně lidé v penzi potřebují?
Myslím, že ty miliony lidi spíš straší, než motivují. Když člověku řeknete, že potřebuje na důchod několik milionů, často to vzdá, protože mu to přijde nedosažitelné. A přitom to není pravda. V důchodu nejde o to mít na účtu velkou částku. Jde o to mít pravidelný příjem, který doplní státní důchod tak, aby si člověk udržel životní úroveň, na kterou je zvyklý. Státní důchod pokryje zhruba polovinu dřívější mzdy a tu mezeru je potřeba něčím doplnit. Pro někoho to budou dva tři tisíce měsíčně navíc, pro někoho víc. A hodně záleží i na tom, s čím do důchodu jdete. Jestli máte vlastní bydlení a splacenou hypotéku, nebo platíte nájem. To je často větší rozdíl než jakákoli úspora. Takže nejdůležitější je začít, i s menší částkou, a začít brzy. Čas udělá víc než velká jednorázová částka na konci.
Co byste spolu se spořením na penzi lidem, kteří se chtějí připravit na to, aby měli důstojné stáří, doporučila dál řešit, než půjdou do penze?
Určitě bydlení. Mít do důchodu vyřešené vlastní bydlení, ideálně bez hypotéky, je obrovská úleva, protože nájem je v důchodu největší výdaj. Pak bych doporučila zkontrolovat si podklady pro státní důchod. Na ePortálu ČSSZ si každý může zjistit, jakou má evidovanou dobu pojištění. A když tam něco chybí, je mnohem jednodušší to doložit v padesáti než v pětašedesáti. Dál je dobré myslet na zdraví a na pojištění, které chrání před výpadkem příjmu, třeba při invaliditě. A nezapomínat na finanční rezervu na nečekané výdaje, aby člověk nemusel sahat na úspory na důchod. A ještě jedna praktická věc. V penzijku i v dalších produktech je třeba mít vyplněné určené osoby, aby se peníze v nejhorším případě dostaly tam, kam mají.