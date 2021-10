KVÍZ: Víte, co získáte přechodem na nové penzijko?

Státní systém důchodového zabezpečení v ČR funguje metodou průběžného financování. To znamená, že dnešní pracující odvádějí část svého výdělku formou sociálního pojištění do státního rozpočtu a vybraná suma je ihned rozdělena mezi současné penzisty.

Populace stárne, a tak ubývá ekonomicky aktivních, kteří by do průběžně financovaného penzijního systému přispívali. „Na jednoho seniora připadá okolo 2,2 plátců, to je naprosto nedostačující. A vyhlídky jsou ještě pesimističtější. Již dnešní čtyřicátnici podle prognóz nemohou počítat s penzí vyšší než několik tisíc. Je třeba systémově vyřešit budoucí zdroje,“ uvádí ředitel obchodu KB Penzijní společnosti Lubomír Koňák.

Spořit si na penzi sám doporučují všichni finanční poradci. Doplňkové penzijní spoření má řadu výhod, státní příspěvek, daňové úlevy i daňově zvýhodněné příspěvky zaměstnavatele.

„Oproti „starému“ penzijnímu připojištění přináší doplňkové penzijní spoření možnost vyššího zhodnocení. Zatímco průměrně zhodnocení u transformovaných fondů dosahovalo loni přibližně 1 %, u nového spoření na penzi přesáhlo u dynamických fondů i 7 %,“ doplňuje Lubomír Koňák.

Že už máte naspořeno ve starých fondech? Změna je otázkou pár kliknutí a převedeny jsou všechny stávající prostředky.