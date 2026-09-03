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Valorizace důchodů přehledně. Jak, kdy a o kolik se zvyšují penze?

Pavla Žáková
  8:12

Valorizace důchodů má penzisty chránit před dopadem zdražování. | foto: ČTK

Důchodce čeká v lednu 2027 další pravidelná valorizace důchodů. Letos se zvyšovala základní i procentní výměra, důchody v průměru stouply o 668 korun. Podle dosavadních údajů se zdá, že v roce 2027 bude zvýšení sotva poloviční.

Současná debata o valorizaci důchodů od ledna 2027 není ještě u konce. Ministr práce Aleš Juchelka naznačil, že výpočtem vyjde valorizace v průměru zhruba na 300 korun, vláda má ale možnost zvýšení upravit. Rozhodnuto bude do konce září, kdy je ze zákona nejzazší termín pro vydání prováděcího předpisu k valorizaci důchodů.

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Jak se zvyšují důchody?

Důchody se zvyšují při pravidelných valorizacích na začátku roku. Kromě toho se mohou valorizovat i mimořádně, a to v případě, že růst spotřebitelských cen přesáhne 5 %. K tomu může dojít i několikrát během roku.

Například v roce 2022 se důchody mimořádně valorizovaly v červnu a poté znovu v září. V roce 2022 tak starobní důchody stouply (včetně řádné lednové valorizace a plošnému přidávání 300 Kč) v průměru o 2 500 korun za jediný rok.

Kdy se zvyšují důchody?

Důchody se nezvyšují okamžitě, jakmile jsou pro to zákonem splněné podmínky, ale až o pět měsíců později. Takže například pravidelné lednové valorizace vycházejí z údajů, kterých česká ekonomika dosáhla v létě předchozího roku.

U mimořádné valorizace v červnu 2022 byla pětiprocentní hranice růstu spotřebitelských cen dosažena v lednu 2022 (bylo to dokonce 8,2 procenta). „Vláda na základě toho dne 16. 2. 2022 rozhodla o zvýšení důchodů s účinností od 1. 6. 2022,“ uvádí Zpravodaj ČSSZ z roku 2022.

To ale také znamená, že o tom, jak se mají důchody díky řádné valorizaci zvýšit od ledna 2027, je už rozhodnuto. Čísla se ještě budou zpřesňovat a vláda může rozhodnout i o přidání navíc, základní data pro výpočet už ale jsou.

Ilustrační snímek

Jak se počítá pravidelná valorizace důchodů?

Pravidelná lednová valorizace penzí dorovnává základní výměru důchodů na částku rovnou 10 % průměrné mzdy. To nyní dělá 4 900 korun měsíčně a je to pro všechny penzisty stejné.

Stejná částka je od roku 2026 také minimem procentní výměry. To znamená, že starobní důchod (letos) nemůže klesnout pod 9 800 korun. Pokud by v roce 2027 přinesla valorizace základní výměry 300 korun, minimální měsíční starobní důchod by stoupl o 600 korun, tj. na 10 400 korun.

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Další část pravidelné lednové valorizace se odvíjí od růstu spotřebitelských cen a průměrné mzdy v národním hospodářství. Jak vysvětluje právník Ondřej Preuss, zohledňuje se přitom růst cen tzv. spotřebního koše seniorů, který zahrnuje potraviny, bydlení, energie, zdravotní péči a další náklady. „Ten se od běžného spotřebního koše liší zejména tím, že jsou v něm ve větší míře zahrnuty léky, potraviny či náklady na energie,“ uvádí Preuss. Někdy se v této souvislosti užívá také nepřesného označení „důchodcovská inflace.“

Růst cen a mezd ovlivňuje procentní výměru důchodů. Tato část valorizace k ní přidává určité procento, nikoli pevnou částku stejnou pro všechny. Například v roce 2026 to bylo 2,6 procent.

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Mimořádná valorizace

Mimořádné valorizace jsou založené na jiném principu. Nezohledňují seniorský spotřební koš a průměrnou mzdu, ale růst spotřebitelských cen. S důchody se ale hýbe až v případě, že od poslední valorizace vzrostly o více než 5 procent. Pokud je růst nižší, promítne se do zvýšení důchodů až v další pravidelné valorizaci.

Zvláštním druhem valorizace důchodů je věková valorizace. Netýká se všech lidí, ale jen těch, kteří překovají určitou věkovou hranici. V současnosti znamená tisícovku měsíčně navíc od 85 let, další dva tisíce navíc po dosažení stovky. Nově má začít věková valorizace již od 80 let a důchody navýšit každých 5 let až do stovky.

O kolik se zvyšovaly důchody?

V roce 2016 činil průměrný starobní důchod 11 460 Kč. V roce 2026 je to zhruba 21 800 korun.

Pokud bychom se zaměřili jen na valorizaci, nejvyššího zvýšení v uplynulých deseti letech se penzisté dočkali v roce 2022, kdy se kvůli inflaci zvyšovalo třikrát, celkem v průměru o dva a půl tisíce. Naopak v roce 2016 byla valorizace nejnižší, pouhých 40 korun (pro všechny, šlo o základní výměru).

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Pokud se v současné době hovoří o valorizaci cca 300 Kč, šlo by o nejmenší přidání od roku 2016 (případně 2017, kdy se důchody zvyšovaly v průměru o 308 korun). Částka ale ještě není definitivní, vláda má možnost rozhodnout o vyšším přidání.

Jak se zvyšovaly důchody v letech 2016 až 2026?
DatumTyp valorizaceZvýšení základní výměryZvýšení procentní výměryZákladní výměra po zvýšeníPrůměrné zvýšení starobního důchodu / měsíc
leden 2016řádná+40 Kč0 %2 440 Kč+40 Kč
leden 2017řádná+110 Kč+2,2 %2 550 Kč+308 Kč
leden 2018řádná+150 Kč+3,5 %2 700 Kč+475 Kč
leden 2019řádná+570 Kč+3,4 %3 270 Kč+900 Kč
leden 2020řádná + zvýšení nad zákonnou valorizaci+220 Kč+5,2 % + 151 Kč3 490 Kč+900 Kč
leden 2021řádná+60 Kč+7,1 %3 550 Kč+839 Kč
leden 2022řádná + dodatečné zvýšení+350 Kč+1,3 % + 300 Kč3 900 Kč+805 Kč
červen 2022mimořádná0 Kč+8,2 %3 900 Kč+1 017 Kč
září 2022mimořádná0 Kč+5,2 %3 900 Kčcca +700 Kč
leden 2023řádná+140 Kč+5,1 %4 040 Kčcca +825 Kč*
červen 2023mimořádná0 Kč+2,3 % + 400 Kč4 040 Kč+755 Kč
leden 2024řádná+360 Kč0 %4 400 Kč+360 Kč
leden 2025řádná+260 Kč+0,6 %4 660 Kč+358 Kč
leden 2026řádná+240 Kč+2,6 %4 900 Kč+668 Kč

Procentní zvýšení uvedené v tabulce se týká procentní výměry důchodu, která je u každého jiná. Počítá se podle dosaženého výdělku a odpracovaných let. Částka uvedená v posledním sloupci proto uvádí průměrné zvýšení důchodu, nikoli pevnou částku, o niž se v daném roce zvedly penze všem.

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