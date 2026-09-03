Současná debata o valorizaci důchodů od ledna 2027 není ještě u konce. Ministr práce Aleš Juchelka naznačil, že výpočtem vyjde valorizace v průměru zhruba na 300 korun, vláda má ale možnost zvýšení upravit. Rozhodnuto bude do konce září, kdy je ze zákona nejzazší termín pro vydání prováděcího předpisu k valorizaci důchodů.
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Jak se zvyšují důchody?
Důchody se zvyšují při pravidelných valorizacích na začátku roku. Kromě toho se mohou valorizovat i mimořádně, a to v případě, že růst spotřebitelských cen přesáhne 5 %. K tomu může dojít i několikrát během roku.
Například v roce 2022 se důchody mimořádně valorizovaly v červnu a poté znovu v září. V roce 2022 tak starobní důchody stouply (včetně řádné lednové valorizace a plošnému přidávání 300 Kč) v průměru o 2 500 korun za jediný rok.
Kdy se zvyšují důchody?
Důchody se nezvyšují okamžitě, jakmile jsou pro to zákonem splněné podmínky, ale až o pět měsíců později. Takže například pravidelné lednové valorizace vycházejí z údajů, kterých česká ekonomika dosáhla v létě předchozího roku.
U mimořádné valorizace v červnu 2022 byla pětiprocentní hranice růstu spotřebitelských cen dosažena v lednu 2022 (bylo to dokonce 8,2 procenta). „Vláda na základě toho dne 16. 2. 2022 rozhodla o zvýšení důchodů s účinností od 1. 6. 2022,“ uvádí Zpravodaj ČSSZ z roku 2022.
To ale také znamená, že o tom, jak se mají důchody díky řádné valorizaci zvýšit od ledna 2027, je už rozhodnuto. Čísla se ještě budou zpřesňovat a vláda může rozhodnout i o přidání navíc, základní data pro výpočet už ale jsou.
Jak se počítá pravidelná valorizace důchodů?
Pravidelná lednová valorizace penzí dorovnává základní výměru důchodů na částku rovnou 10 % průměrné mzdy. To nyní dělá 4 900 korun měsíčně a je to pro všechny penzisty stejné.
Stejná částka je od roku 2026 také minimem procentní výměry. To znamená, že starobní důchod (letos) nemůže klesnout pod 9 800 korun. Pokud by v roce 2027 přinesla valorizace základní výměry 300 korun, minimální měsíční starobní důchod by stoupl o 600 korun, tj. na 10 400 korun.
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Další část pravidelné lednové valorizace se odvíjí od růstu spotřebitelských cen a průměrné mzdy v národním hospodářství. Jak vysvětluje právník Ondřej Preuss, zohledňuje se přitom růst cen tzv. spotřebního koše seniorů, který zahrnuje potraviny, bydlení, energie, zdravotní péči a další náklady. „Ten se od běžného spotřebního koše liší zejména tím, že jsou v něm ve větší míře zahrnuty léky, potraviny či náklady na energie,“ uvádí Preuss. Někdy se v této souvislosti užívá také nepřesného označení „důchodcovská inflace.“
Růst cen a mezd ovlivňuje procentní výměru důchodů. Tato část valorizace k ní přidává určité procento, nikoli pevnou částku stejnou pro všechny. Například v roce 2026 to bylo 2,6 procent.
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Mimořádná valorizace
Mimořádné valorizace jsou založené na jiném principu. Nezohledňují seniorský spotřební koš a průměrnou mzdu, ale růst spotřebitelských cen. S důchody se ale hýbe až v případě, že od poslední valorizace vzrostly o více než 5 procent. Pokud je růst nižší, promítne se do zvýšení důchodů až v další pravidelné valorizaci.
Zvláštním druhem valorizace důchodů je věková valorizace. Netýká se všech lidí, ale jen těch, kteří překovají určitou věkovou hranici. V současnosti znamená tisícovku měsíčně navíc od 85 let, další dva tisíce navíc po dosažení stovky. Nově má začít věková valorizace již od 80 let a důchody navýšit každých 5 let až do stovky.
O kolik se zvyšovaly důchody?
V roce 2016 činil průměrný starobní důchod 11 460 Kč. V roce 2026 je to zhruba 21 800 korun.
Pokud bychom se zaměřili jen na valorizaci, nejvyššího zvýšení v uplynulých deseti letech se penzisté dočkali v roce 2022, kdy se kvůli inflaci zvyšovalo třikrát, celkem v průměru o dva a půl tisíce. Naopak v roce 2016 byla valorizace nejnižší, pouhých 40 korun (pro všechny, šlo o základní výměru).
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Pokud se v současné době hovoří o valorizaci cca 300 Kč, šlo by o nejmenší přidání od roku 2016 (případně 2017, kdy se důchody zvyšovaly v průměru o 308 korun). Částka ale ještě není definitivní, vláda má možnost rozhodnout o vyšším přidání.
|Datum
|Typ valorizace
|Zvýšení základní výměry
|Zvýšení procentní výměry
|Základní výměra po zvýšení
|Průměrné zvýšení starobního důchodu / měsíc
|leden 2016
|řádná
|+40 Kč
|0 %
|2 440 Kč
|+40 Kč
|leden 2017
|řádná
|+110 Kč
|+2,2 %
|2 550 Kč
|+308 Kč
|leden 2018
|řádná
|+150 Kč
|+3,5 %
|2 700 Kč
|+475 Kč
|leden 2019
|řádná
|+570 Kč
|+3,4 %
|3 270 Kč
|+900 Kč
|leden 2020
|řádná + zvýšení nad zákonnou valorizaci
|+220 Kč
|+5,2 % + 151 Kč
|3 490 Kč
|+900 Kč
|leden 2021
|řádná
|+60 Kč
|+7,1 %
|3 550 Kč
|+839 Kč
|leden 2022
|řádná + dodatečné zvýšení
|+350 Kč
|+1,3 % + 300 Kč
|3 900 Kč
|+805 Kč
|červen 2022
|mimořádná
|0 Kč
|+8,2 %
|3 900 Kč
|+1 017 Kč
|září 2022
|mimořádná
|0 Kč
|+5,2 %
|3 900 Kč
|cca +700 Kč
|leden 2023
|řádná
|+140 Kč
|+5,1 %
|4 040 Kč
|cca +825 Kč*
|červen 2023
|mimořádná
|0 Kč
|+2,3 % + 400 Kč
|4 040 Kč
|+755 Kč
|leden 2024
|řádná
|+360 Kč
|0 %
|4 400 Kč
|+360 Kč
|leden 2025
|řádná
|+260 Kč
|+0,6 %
|4 660 Kč
|+358 Kč
|leden 2026
|řádná
|+240 Kč
|+2,6 %
|4 900 Kč
|+668 Kč
Procentní zvýšení uvedené v tabulce se týká procentní výměry důchodu, která je u každého jiná. Počítá se podle dosaženého výdělku a odpracovaných let. Částka uvedená v posledním sloupci proto uvádí průměrné zvýšení důchodu, nikoli pevnou částku, o niž se v daném roce zvedly penze všem.